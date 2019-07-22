Футбол
РПЛ внедрит VAR в судейство матчей со второй половины сезонаМК-Спорт 10:35
Впервые видеоассистент арбитра применили на матче второго тура РПЛ «Динамо» - «Рубин» (0:1) в минувшее воскресенье. Кроме того РПЛ тестировала систему видеоповторов на кубковых матчах прошлого сезона, начиная с полуфинальной стадии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 12:45, Вашингтон
Политика
США ввели санкции против китайской компании за покупку иранской нефти
США ввели санкции против компании из Китая за покупку иранской нефти, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
Обновлено в 12:22
Кино
Джеймс Кэмерон поздравил «Мстители: Финал» с победой
В прошедшие выходные блокбастер «Мстители: Финал» окончательно стал самым кассовым фильмом в истории (без учета инфляции), собрав за 12 с половиной недель проката 2,790 млрд долларов.
Обновлено в 10:09
Экономика
ЦБ в I полугодии выявил более 80 нелегальных форекс-дилеров
ЦБ РФ в I полугодии 2019 года выявил свыше 80 нелегальных компаний, предлагавших услуги на рынке Forex.
Обновлено в 05:08
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Происшествия
В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
Обновлено в 11:18
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
Обновлено в 11:17
Политика
Путин отменил санкции против Эритреи
Президент России Владимир Путин отменил санкции в отношении Эритреи, введенные девять лет назад.
Обновлено в 08:47
Политика
Турчинов заявил о желании украинцев «стать рабами»
Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что значительная часть украинцев "готова обменять свободу на рабство".
Обновлено в 12:05
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле
Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.
Обновлено в 01:30
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
Обновлено в 08:34
Общество
В Краснодаре за день выпала месячная норма осадков
Почти месячная норма осадков выпала в Краснодаре в воскресенье, оказались подтоплены почти 90 дворов, дорог и домов, специалисты круглосуточно откачивают воду, сообщает администрация Краснодара и региональное ГУ МЧС.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие
Турция сделала еще шаг в разработке перспктивного учебно-боевого самолета
Проект первого турецкого учебно-боевого самолета собственного производства, носящий название HÜRJET, преодолел еще один этап.
Обновлено в 12:22
Экономика
Объем «свободных денег» россиян в июне вырос до рекордной отметки
Согласно исследованию холдинга «Ромир», по итогам июня объем «свободных денег» увеличился на 11,5%, составив 33 тысячи рублей.
Обновлено в 12:39
Политика
Партия Зеленского лидирует после обработки 42% протоколов
Обновлено в 02:15
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Порту» в квалификации Лиги чемпионов
В соперники "Краснодару" достался португальский "Порту".
Обновлено в 07:04
Общество
Зарплата каждого пятого работника образования оказалась меньше ₽15 тыс
Меньше минимального размера оплаты труда (11,28 тыс. руб.) получают 7% сотрудников учреждений образования в стране.
Обновлено в 09:29
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Гаджеты
Корпус Zalman X3 для игрового ПК вышел в белом и чёрном вариантах
Новинка выйдет в белом и чёрном вариантах цветового исполнения.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон сделала новые фото принца Джорджа в честь его 6-летия
Свой день рождения мальчик отметит в кругу семьи. Герцогиня Кембриджская сделала новые фотографии сына в честь его шестилетия.
Обновлено в 05:33
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Обновлено в 07:56
Космос
В космосе после запуска «Союза» обнаружили неизвестный предмет
Обновлено в 12:28
Происшествия
В Великобритании чайка похитила чихуахуа
Чайка унесла в клюве собаку по кличке Гизмо. Нападение произошло на глазах молодого человека хозяйки собаки.
Обновлено в 00:50
Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Сотрудничество Киева с Международным валютным фондом (МВФ) станет «могилой» для рейтинга Владимира Зеленского.
Обновлено в 01:56