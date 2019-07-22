Футбол

РПЛ внедрит VAR в судейство матчей со второй половины сезонаМК-Спорт 10:35

Впервые видеоассистент арбитра применили на матче второго тура РПЛ «Динамо» - «Рубин» (0:1) в минувшее воскресенье. Кроме того РПЛ тестировала систему видеоповторов на кубковых матчах прошлого сезона, начиная с полуфинальной стадии.
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