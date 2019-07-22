Впервые видеоассистент арбитра применили на матче второго тура РПЛ «Динамо» - «Рубин» (0:1) в минувшее воскресенье. Кроме того РПЛ тестировала систему видеоповторов на кубковых матчах прошлого сезона, начиная с полуфинальной стадии.

РПЛ внедрит VAR в судейство матчей со второй половины сезона

Экономика У россиян рекордно вырос объем свободных денег Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.

Экономика Путин ввел мораторий на новые меры господдержки нефтяных месторождений Президент России Владимир Путин дал правительству поручение ввести мораторий на новые меры государственной поддержки разработки месторождений нефти.

Происшествия На концерте Metallica задержали находившегося в розыске мужчину В Москве на стадионе «Лужники» 21 июля задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Политика Савченко на выборах в Раду получила восемь голосов Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, баллотировавшаяся в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области, не проходит в парламент нового созыва.

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.

Общество Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.

Происшествия Самолет с отказавшим двигателем сел во «Внуково» Летевший в Анталию, но из-за проблем с двигателем вернувшийся в Москву пассажирский Boeing авиакомпании «Россия» благополучно сел в аэропорту «Внуково», согласно данным Flightradar24.

Шоу-бизнес Максим Виторган засветился на отдыхе с Нино Нинидзе Актеры Максим Виторган и Нино Нинидзе были замечены на отдыхе в Одессе, где они провели несколько дней.

Происшествия Роспотребнадзор остановил работу сыроварни с полуголыми сотрудниками Роспотребнадзор сообщил о вынесении временного запрета на работу сыроварни в Нижегородской области, где работники нарушали правила санитарии.

Политика Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов оказался жив В Ашхабаде и велаятских центрах сдаются в эксплуатацию оснащенные инновационными технологиями медицинские центры, специализированные клиники, фармацевтические предприятия.

Авто Опубликовали дебютные изображения нового BMW 5-Series Вышеупомянутые обновления воплощены в жизнь, так сказать, в цифровом виде - независимые дизайнеры показали собственное видение будущего седана 5-Series, который получит менее объемные фары, другую радиаторную решетку и новые задние фонари, хотя насчет последнего возникают сомнения.

Наука Лазер и микробный белок вживили зрительные образы в мозг мышей Можно сказать, что искусственная активация нейронов зрительной коры грызунов внедрила в их мозг галлюцинации.

Политика Помпео заявил, что США «упрашивали» Россию не нарушать важные договоры Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сделала все возможное для того, чтобы сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и снять взаимные озабоченности с США, но Вашингтон уклонился от диалога.

Экономика ЦБ в I полугодии выявил более 80 нелегальных форекс-дилеров ЦБ РФ в I полугодии 2019 года выявил свыше 80 нелегальных компаний, предлагавших услуги на рынке Forex.

Технологии Роскомнадзор не увидел нарушений в утечке данных клиентов Ozon Ранее стало известно о появлении в открытом доступе базы с адресами электронной почты и паролями 450 тысяч клиентов онлайн-магазина.

Политика Путин отменил санкции России против Эритреи Россия неоднократно призывала начать процесс снятия санкций в отношении Эритреи после того, как 9 июля 2018 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афверки подписали мирное соглашение в Асмэре.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон сделала новые фото принца Джорджа в честь его 6-летия Свой день рождения мальчик отметит в кругу семьи. Герцогиня Кембриджская сделала новые фотографии сына в честь его шестилетия.

Политика На Украине рассказали о ловушке для Зеленского Бывший депутат Рады Александр Попов заявил, что правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для украинского лидера Владимира Зеленского.

Политика Медведев освободил от должности замруководителя Ростуризма Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности замруководителя Ростуризма Николая Королёва.

Политика Трамп заявил, что США могут «выиграть войну в Афганистане за неделю» Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США могут завершить войну в Афганистане за неделю, однако это приведет к гибели 10 миллионов человек.

Общество В России ужесточат получение охотничьего билета В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.