Футбол

РПЛ внедрит VAR в судейство матчей со второй половины сезонаМК-Спорт 10:35

Впервые видеоассистент арбитра применили на матче второго тура РПЛ «Динамо» - «Рубин» (0:1) в минувшее воскресенье. Кроме того РПЛ тестировала систему видеоповторов на кубковых матчах прошлого сезона, начиная с полуфинальной стадии.
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РИА Новости10:40
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 14:17, Вашингтон
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Обновлено в 13:43
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Самолет с отказавшим двигателем сел во «Внуково»

Летевший в Анталию, но из-за проблем с двигателем вернувшийся в Москву пассажирский Boeing авиакомпании «Россия» благополучно сел в аэропорту «Внуково», согласно данным Flightradar24.
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Суд продлил арест обвиняемым в теракте в метро Петербурга

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ЦИК Украины обработал более 50% протоколов на выборах в Раду

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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов оказался жив

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Вышеупомянутые обновления воплощены в жизнь, так сказать, в цифровом виде - независимые дизайнеры показали собственное видение будущего седана 5-Series, который получит менее объемные фары, другую радиаторную решетку и новые задние фонари, хотя насчет последнего возникают сомнения.
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Лазер и микробный белок вживили зрительные образы в мозг мышей

Можно сказать, что искусственная активация нейронов зрительной коры грызунов внедрила в их мозг галлюцинации.
Обновлено 19 июля в 13:19
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Помпео заявил, что США «упрашивали» Россию не нарушать важные договоры

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ЦБ РФ в I полугодии 2019 года выявил свыше 80 нелегальных компаний, предлагавших услуги на рынке Forex.
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Овнов ждут перспективные поездки.
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На Украине рассказали о ловушке для Зеленского

Бывший депутат Рады Александр Попов заявил, что правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для украинского лидера Владимира Зеленского.
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В России ужесточат получение охотничьего билета

В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
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