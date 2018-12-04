Футбол

РПЛ утвердила внедрение системы видеоповторов
Life.ru
08:50

Сегодня юридически утверждено общим собранием использование VAR. Не ясна была окончательная сумма всего этого. Сегодня мы услышали общую сумму — в районе 9–10 миллионов рублей на каждый клуб.
Life.ru08:50
Сергей Прядкин
VAR сегодня поддержали. Сегодня юридически утверждено общим собранием использование VAR. Не ясна была окончательная сумма всего этого. Сегодня мы услышали общую сумму - в районе 9-10 миллионов рублей на каждый клуб. И это не учитывая зарплаты арбитрам.
— Сергей ПрядкинРИА Новости 07:29
с чего всё началось

Утверждено использование VAR в чемпионате России

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги юридически утвердило использование системы видеопомощи арбитрам (VAR), заявил журналистам глава лиги Сергей Прядкин. VAR была протестирована во время матча пятого тура чемпионата России по футболу между московскими "Спартаком" и "Динамо" 25 августа.
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Сергей Геннадьевич Прядкин
Бывший сотрудник КГБ СССР, ФАПСИ,ФПС,ФСБ России, полковник запаса, вице-президент и член бюро исполкома Российского футбольного союза, президент Российской футбольной Премьер-Лиги, член Совета директоров Европейской ассоциации профессиональный футбольных лиг, член Стратегического совета по профессиональному футболу УЕФА, член комитета УЕФА по статусу игроков и агентской деятельности.
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