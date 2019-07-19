Футбол
РПЛ учредила новые индивидуальные награды для игроков и тренеровБомбардир.ру 10:28
РПЛ при поддержке телеканала «Матч Премьер» учредила новые индивидуальные награды для игроков и тренеров, которые будут вручаться им по итогам матча, месяца и сезона. Список номинаций выглядит следующим образом: «Лучший игрок матча» (лауреата определяют эксперты «Матч Премьер»).
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 11:40, Вашингтон
Политика
Зеленский уволил 11 послов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил 11 послов, в том числе украинского посла в США Валерия Чалого.
Обновлено в 10:18
Политика
Туристов проведут по «путинским местам» в Дрездене
Германия нашла необычный способ привлечь российских туристов. В Дрездене хотят запустить экскурсии по «местам Владимира Путина».
Обновлено в 11:32
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес
Алла Пугачева проигнорировала общение с журналистами в Юрмале
Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева проигнорировала общение с журналистами в Юрмале.
Обновлено в 00:32
Футбол
Гильерме продлил контракт с «Локомотивом» на три года
Обновлено в 10:50
Политика
Пушков прокомментировал выдвинутые условия Украины по транзиту газа
Председатель временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем микроблоге в Twitter прокомментировал условия, которые выдвинул «Нафтогаз Украины» для начала переговоров о транзите российского газа.
Обновлено в 05:28
Политика
В компании Порошенко пришли с обысками
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) 19 июля пришли с обысками в элитный киевский спортклуб «5 элемент».
Обновлено в 06:46
Политика
Дана Борисова разгневала украинских националистов
На Украине националисты возмутились приездом российской телеведущей Даны Борисовой в Киев.
Обновлено в 09:17
Космос
Участник новой экспедиции МКС назвал лучшего кандидата в космонавты
Лучшим кандидатом в космонавты является человек, у которого нет волос на голове, пошутил член экспедиции МКС-60/61 Лука Пармитано во время предполетной пресс-конференции в пятницу.
Обновлено в 10:11
Политика
Глава ДНР уличил Медведчука в наглой лжи
Напомним, что Медведчук, презентуя свою стратегию по урегулированию конфликта на Донбассе перед депутатами Европарламента, заверил, что лидеры ЛДНР якобы уже поддержали его план.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Инну Чурикову перевели из реанимации в обычную палату
Народную артистку СССР Инну Михайловну Чурикову, госпитализированную вчера вечером в реанимацию НИИ имени Склифосовского после падения на сцене во время спектакля, перевели в обычную палату.
Обновлено в 09:03
Космос
«Сокол» в Севастополе
Скафандр «Сокол КВ-2» создан российскими учеными для обеспечения жизнедеятельности и работоспособности членов экипажа космического корабля в случае разгерметизации возвращаемого (спускаемого) аппарата на наиболее опасных участках полета: выведение, стыковка, расстыковка и спуск.
Обновлено в 05:00
Политика
Путин подписал указ об электронных визах для Петербурга
Президент России Владимир Путин подписал указ об электронных визах для туристов, желающих посетить Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
Обновлено в 10:08
Наука
Потребление соли увеличивает случаи инсультов и инфарктов
Американские специалисты провели новое исследование, в ходе которого пришли к выводу, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое в одинаковой степени влияют на вероятность сердечного приступа и инсульта.
Обновлено в 02:17
Политика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы Газпрома голландским судом
Жалоба Газпрома в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» отклонена Апелляционным судом Амстердама (Нидерланды).
Обновлено в 07:52
Футбол
В «Ростове» отреагировали на факт переговоров «Арсенала» с Мирзовым
Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» заявил, что не был осведомлён о предварительной договорённости тульского «Арсенала» с игроком Резиуаном Мирзовым.
Обновлено в 09:54
Космос
Китайская станция «Тяньгун-2» сошла с орбиты и сгорела в атмосфере
Китайская орбитальная станция «Тяньгун-2» завершила свою работу и совершила контролируемый сход с орбиты 19 июля 2019 года в 16:06 по московскому времени.
Обновлено в 10:02
Общество
Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы
Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Названа причина задымления Boeing в Шереметьево
Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская назвала причину задымления в самолете Boeing 737 авиакомпании Nordwind («Северный ветер»).
Обновлено в 04:27
Армия и оружие
Бой танков Abrams и Т-72М попал на видео
Видео учебных маневров на полигоне в Польше появилось в Сети. Военные в ходе учений смоделировали танковый бой между Abrams и Т-72М.
Обновлено в 09:40
Авто
Стартовали продажи обновленного Datsun redi-GO за 250 тысяч рублей
Цены на обновленный Datsun redi-GO в Индии стартуют с отметки 279 650 рупий (около 250 тысяч рублей).
Обновлено вчера в 12:31
Кино
Netflix наполнит сериал «Ведьмак» сценами секса и насилия
Во время создания сериала «Ведьмак» сценаристы отталкивались от работ польского писателя Анджея Сапковского.
Обновлено в 08:56
Космос
Огромный НЛО засекли возле Солнца
Уфологи разглядели огромную летающую тарелку рядом с Солнцем.
Обновлено в 00:41
Политика
Зеленский потребовал от России освобождения моряков без обмена
В Киеве требуют освободить моряков, обвиненных в нарушении государственной границы России, без обмена.
Обновлено в 04:52
Интернет
Приложение FaceApp заработало миллион долларов
Разработчики приложения для обработки фотографий FaceApp всего за 10 дней заработали более 1 миллиона долларов, свидетельствуют данные App Annie.
Обновлено в 10:59
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Политика
Новый способ оскорбления россиян нашли на Украине
На Украине в Черновцах сотрудники пиццерии вывесили на входе в ресторан табличку с оскорблением русскоязычных клиентов.
Обновлено в 11:14
Политика
Советники Зеленского заговорили о наступлении на Донбасс
Что касается советника президента Потураева, то в 2014 году он призывал к массовым публичным казням жителей Донбасса, не поддержавших государственный переворот.
Обновлено в 11:10