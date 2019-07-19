Футбол
РПЛ учредила новые индивидуальные награды для игроков и тренеровБомбардир.ру 10:28
РПЛ при поддержке телеканала «Матч Премьер» учредила новые индивидуальные награды для игроков и тренеров, которые будут вручаться им по итогам матча, месяца и сезона. Список номинаций выглядит следующим образом: «Лучший игрок матча» (лауреата определяют эксперты «Матч Премьер»).
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 16:15, Вашингтон
Политика
Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для своей дочери
Президент РФ Владимир Путин может стать крёстным отцом дочери американского режиссера Оливера Стоуна.
Обновлено в 16:02
Политика
Иран захватил британский танкер
Обновлено в 14:42
Политика
Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург
Саммиты ШОС и БРИКС 2020 года пройдут в Петербурге, а не в Челябинске.
Обновлено в 14:09
Политика
На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
В центре украинского города Черновцы, в 40 км к северу от румынской границы, хозяева пиццерии New York Street Pizza заявили, что отказываются обслуживать "русскоязычных свиней" - они повесили наклейку на входе с перечеркнутым изображением свиньи, раскрашенной в цвета российского флага.
Обновлено в 15:10
Армия и оружие
Танковый бой Abrams и Т-72М сняли на видео в Польше
Бой между американским боевым танком Abrams и советским Т-72М на учениях сняли на видео.
Обновлено в 14:48
Происшествия
Около Верховной рады задержали дезертира с гранатой
В Киеве около здания Верховной рады задержали мужчину с гранатой, сообщается на сайте нацполиции украинской столицы.
Обновлено в 15:45
Авто
Автомобили Jaguar Land Rover получат детали из пластиковых отходов
Jaguar Land Rover начнет собирать автомобили из пластиковых отходов.
Обновлено в 09:34
Интернет
Хакеры в июле взломали серверы московской IT-компании «Сайтэк»
Не исключено, что это крупнейшая в истории утечка данных о работе российских спецслужб в интернете.
Обновлено в 15:30
Здоровье
Депздрав призвал жителей столицы петь песни, чтобы укрепить иммунитет
Специалист московского Департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал о том, что пение хорошо влияет на здоровье внутренних органов человека, а в частности — улучшает вентиляцию легких и укрепляет иммунитет к простуде.
Обновлено в 00:54
Кино
В Сети появился трейлер фильма по мюзиклу «Кошки»
Кинокомпания Universal Pictures опубликовала на своем YouTube-канале первый трейлер фильма по мюзиклу "Кошки" (Cats) Эндрю Ллойда Уэббера.
Обновлено в 11:26
Происшествия
Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице
Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.
Обновлено в 06:27
Общество
Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые рейсы за рубеж
Министерство транспорта РФ предложило наделить ФСБ правом отменять любые международные рейсы в случаях, угрожающих безопасности страны.
Обновлено в 11:48
Происшествия
В Башкирии шесть человек пострадали при взрыве на катере
В Нуримановском районе Башкирии шесть человек пострадали при взрыве, произошедшем на катере.
Обновлено в 13:55
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес
Шнуров обвинил Собчак в том, что рифмы за нее писал Богомолов
Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак В Большом Завидове Тверской области 20-й фестиваль «Нашествие» пройдет с 18 по 21 июля.
Обновлено вчера в 14:06
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Инну Чурикову перевели из реанимации
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая получила травму во время спектакля на сцене театра в Москве, переведена из реанимации в обычную палату.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие
Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Крым
В случае атаки на Крым или Донбасс Вооруженные силы Украины будут полностью уничтожены.
Обновлено в 14:39
Политика
Трех генералов Росгвардии заменили сотрудниками ФСБ
По указу президента в отставку были отправлены сразу три генерал-лейтенанта. Одного из них заменил сотрудник, служивший в ФСБ.
Обновлено в 11:00
Баскетбол
Харден не сыграет за сборную США на ЧМ-2019
Атакующий защитник «Рокетс» Джеймс Харден не поможет сборной США на чемпионате мира 2019 года.
Обновлено в 14:59
Футбол
«Удинезе» подписал нападающего «Реала»
Форвард мадридского "Реала" Кристо Гонсалес перешёл в "Удинезе". Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
Обновлено в 13:41
Политика
Украинский боксёр-чемпион Гвоздик не поверил в агрессию России
Украина не была жертвой российской агрессии, а межнациональный конфликт был выгоден прежнему президенту Петру Порошенко, чтобы отвлечь соотечественников от разграбления страны.
Обновлено в 11:59
Политика
Парубий подписал закон о химической кастрации педофилов
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал закон об усилении ответственности за преступления против несовершеннолетних.
Обновлено в 13:40
Экономика
Источник сообщил о сроках обязательной маркировки молочной продукции
Маркировка молочной продукции в России станет обязательной с марта 2020 года, говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Обновлено вчера в 13:56
Экономика
«Ростех» впервые выпустит облигации
Более 30 млрд руб. из привлеченных средств «Ростех» планирует потратить на покупку вертолетов «Ансат» и Ми-8 в медицинской комплектации (выпускает принадлежащий «Ростеху» холдинг «Вертолеты России») для Национальной службы санитарной авиации, которая оказывает медицинскую помощь людям в труднодоступных регионах России.
Обновлено в 09:34
Кино
Лучший стрелок: Вышел трейлер нового «Топ Гана» с Томом Крузом
«Топ Ган: Мэверик» выйдет в российский прокат 16 июля 2020 года.
Обновлено в 13:45
Общество
Во Франции температура впервые достигла 46 градусов
Метеорологическая служба Франции Meteo France сообщила, что во время июньской жары температура впервые в истории измерений в стране достигла 46 градусов по Цельсию, а не 45,9 градуса, как сообщалось ранее.
Обновлено в 10:36