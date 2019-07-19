Футбол
РПЛ учредила новые индивидуальные награды для игроков и тренеровБомбардир.ру 10:28
РПЛ при поддержке телеканала «Матч Премьер» учредила новые индивидуальные награды для игроков и тренеров, которые будут вручаться им по итогам матча, месяца и сезона. Список номинаций выглядит следующим образом: «Лучший игрок матча» (лауреата определяют эксперты «Матч Премьер»).
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 13:07, Вашингтон
Авто
Рестайлинговый Hyundai Solaris получил новый мотор
Обновлено в 03:27
Армия и оружие
В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»
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Обновлено вчера в 15:13
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Экипаж авиалайнера, выполнявшего рейс «Москва — Ереван», остановил самолёт на взлётной полосе в Шереметьево из-за задымления, возникшего в салоне.
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Украинский боксёр-чемпион Гвоздик не поверил в агрессию России
Украина не была жертвой российской агрессии, а межнациональный конфликт был выгоден прежнему президенту Петру Порошенко, чтобы отвлечь соотечественников от разграбления страны.
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Героиню интервью о героине Тэо Логос (настоящее имя — Анна Глазова), обвиняемую в незаконном обороте наркотиков, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.
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Обновлено в 07:56
Политика
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Президент РФ Владимир Путин прибыл в Магнитогорск с рабочим визитом.
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Армия и оружие
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Общество
Во Франции зафиксирована самая высокая температура в истории страны
Во французском городе Верарг зафиксировали самую высокую температуру в истории страны.
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Гаджеты
Huawei не планирует использовать HongMeng OS вместо Android
Член правления и старший вице-президент Huawei Кэтрин Чен (Catherine Chen) заявила о том, что операционная система HongMeng OS предназначена не для смартфонов.
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Политика
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Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) не поддерживают план лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука по созданию автономного региона.
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Технологии
Госдума запретит продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО
В нижней палате Государственной Думы России рассмотрят законопроект о запрете продажи смартфонов, планшетов,компьютеров и телевизоров со Smart-TV без установленного российского ПО.
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Общество
В музее Есенина сняли на видео «привидение»
Обновлено в 10:38
Политика
Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов освободить из-под ареста руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского в обмен на Олега Сенцова, осужденного в России за подготовку теракта.
Обновлено в 03:16
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено вчера в 01:06
Спорт
Алафилипп выиграл 13-й этап «Тур де Франс»
Французский велогонщик Жулиан Алафилипп стал победителем индивидуальной гонки с раздельным стартом, которая проходила на 13-м этапе многодневки «Тур де Франс».
Обновлено в 12:39
Энергетика
Чистая прибыль «Газпром нефти» по РСБУ в I полугодии выросла в 2,5 раза
Чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ в первом полугодии 2019 года выросла в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 215,434 миллиарда рублей, следует из отчета нефтяной компании.
Обновлено в 12:45
Авто
Центр для разработки беспилотников BMW и Tencent откроют в Китае
Две компании, немецкий автопроизводитель BMW и китайская компания Tencent, собираются совместными усилиями открыть вычислительный центр по проектировке беспилотных машин.
Обновлено в 12:16
Интернет
Приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн
В промежуток с 9 по 19 июля разработчики приложения для обработки фотографий FaceApp заработали более $1 млн, пишет Forbes со ссылкой на данные App Annie.
Обновлено в 10:17
Происшествия
Трое детей пострадали при взрыве на катере в Башкирии
Трое детей госпитализированы в результате хлопка, проиозшедшего на катере 19 июля в Башкирии.
Обновлено в 12:58
Политика
В ОБСЕ призвали Киев освободить Вышинского
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выступает за немедленное освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщил РИА Новости представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.
Обновлено 17 июля в 03:02
Музыка
В Британии выбрали наиболее исполняемую песню XXI века
В Британии выбрали композицию, получившую статус наиболее исполняемой в XXI веке.
Обновлено в 01:03
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Космос
Госкомиссия утвердила экипаж новой экспедиции на МКС
Государственная комиссия утвердила новый экипаж длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), который отправится 20 июля на орбиту с космодрома Байконур на пилотируемом корабле "Союз МС-13".
Обновлено в 09:03
Политика
Помощник Зеленского рассказал о необходимости мира с Россией
Киеву и Москве необходимо договориться о мире, считает первый помощник президента Украина Сергей Шефир.
Обновлено в 06:39