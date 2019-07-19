Футбол

РПЛ учредила новые индивидуальные награды для игроков и тренеровБомбардир.ру 10:28

РПЛ при поддержке телеканала «Матч Премьер» учредила новые индивидуальные награды для игроков и тренеров, которые будут вручаться им по итогам матча, месяца и сезона. Список номинаций выглядит следующим образом: «Лучший игрок матча» (лауреата определяют эксперты «Матч Премьер»).
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