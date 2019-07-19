Футбол
РПЛ учредила новые индивидуальные наградыSport24.ru 09:14
Российская Премьер-лига (РПЛ) объявила о создании новых наград для футболистов и тренеров чемпионата России. По итогам каждого месяца будут вручаться награды лучшему тренеру и лучшему игроку. Победитель будет выбираться из 5 номинантов, заранее отобранных экспертами РПЛ.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:07, Вашингтон
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