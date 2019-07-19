Футбол

РПЛ учредила новые индивидуальные наградыSport24.ru 09:14

Российская Премьер-лига (РПЛ) объявила о создании новых наград для футболистов и тренеров чемпионата России. По итогам каждого месяца будут вручаться награды лучшему тренеру и лучшему игроку. Победитель будет выбираться из 5 номинантов, заранее отобранных экспертами РПЛ.
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РПЛ ввела новые награды для игроков и тренеров

Спорт БИЗНЕС Online09:27

РПЛ учредила награды лучшим игрокам и тренерам по итогам сезона

ТАСС07:21

РПЛ объявила об учреждении новых индивидуальных наград

Матч ТВ08:43

РПЛ объявила об учреждении новых индивидуальных наград

Sportbox.RU08:43

РПЛ ввела новые награды для лучших игроков и тренеров

Спорт-Экспресс08:20

РПЛ объявила о наградах, которые будут вручаться в новом сезоне

Советский спорт07:39

РПЛ учредила новые индивидуальные награды

Sport24.ru09:14
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