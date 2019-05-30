Футбол

РПЛ стала шестой лигой в Европе по доходамMetaratings 12:17

Российская Премьер-лига стала шестой футбольной лигой Европы по доходу за год. Исследование на эту тему провела аудиторская компания Deloitte. Доход российской лиги за сезон-2017/18 составил 813 миллионов евро.
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РПЛ стала 6-й футбольной лигой Европы по доходам

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РПЛ обошла чемпионат Турции по общему доходу за сезон-2017/18

Советский спорт08:25

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РПЛ стала шестой в Европе по доходам за сезон-2017/18

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Чемпионат07:58

Российская премьер-лига - шестая по доходам в Европе

Спорт-Экспресс07:18

РПЛ стала шестой в Европе по доходам в сезоне-2017/18

Матч ТВ08:19
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Общество

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Обновлено в 12:02
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Футбол

«Крылья Советов» победили «Нижний Новгород» в первом стыковом матче

Самарские "Крылья Советов" одержали волевую победу над "Нижним Новгородом" в первом стыковом матче за право выступать в Российской футбольной премьер-лиге в следующем сезоне.
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Цены на нефть упали после публикации данных о запасах в США

Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки (б / с) - до 12,3 млн б / с. Запасы бензина в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - упали на 1,62 млн баррелей.
Обновлено в 11:29
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Хотя во время работы над хоррором снимали четырех котов породы мейн-кун, именно нахмуренная мордочка Лео украсила постеры «Кладбища домашних животных».
Обновлено в 13:46
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«МК-3» владеет 26% «Газстройпрома» — компании, которая, как писал в конце марта РБК, планирует выкупить крупнейших подрядчиков «Газпрома».
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ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы России

С осени прошлого года финансовая система России укрепилась, но у нее по-прежнему есть несколько уязвимостей, которые в случае форс-мажора могут себя проявить.
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NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля

Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.
Обновлено в 01:56
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Стоимость базового набора – сервер и два телефона – составляет порядка 30 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:34
Общество

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Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
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Российские власти отказались продавать Ирану зенитные ракетные комплексы С-400 из-за опасений, что это может усилить напряженность на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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Британским исследователям удалось найти в Северном море древний ландшафт, который находится глубоко под водой и, возможно, смог сохранить руины древних поселений.
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Происшествия

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В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко не исключает, что в ближайшее время может состояться телефонный разговор Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Роулинг опубликует четыре новые электронных книги о мире Гарри Поттера

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Армия и оружие

ЛНР отбила атаку украинской ДРГ

Военнослужащий диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины погиб, когда украинские силовики пытались проникнуть на территорию ЛНР, заявил начальник пресс-службы управления народной милиции республики Яков Осадчий.
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На Жигулевской ГЭС объяснили причины маловодья на Волге

К 12 мая 2019 года для обеспечения установленного Росводресурсами графика пропуска воды уровень Куйбышевского водохранилища был снижен до отметки 49,86 метра, после чего начался процесс заполнения водохранилища.
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