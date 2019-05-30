РПЛ стала шестой лигой в Европе по доходамMetaratings 12:17

Российская Премьер-лига стала шестой футбольной лигой Европы по доходу за год. Исследование на эту тему провела аудиторская компания Deloitte. Доход российской лиги за сезон-2017/18 составил 813 миллионов евро.

РПЛ стала шестой лигой в Европе по доходам

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