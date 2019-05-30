Футбол
РПЛ стала шестой лигой в Европе по доходамMetaratings 12:17
Российская Премьер-лига стала шестой футбольной лигой Европы по доходу за год. Исследование на эту тему провела аудиторская компания Deloitte. Доход российской лиги за сезон-2017/18 составил 813 миллионов евро.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 15:02, Ашберн
Технологии
Высокие технологии распределят между бизнесом
Правительство РФ предложило крупнейшим российским компаниям подписать соглашения о намерениях, которые позволят им стать ведущими участниками мероприятий по развитию в стране высокотехнологичных отраслей, сообщил вице-премьер Максим Акимов на совещании с президентом Владимиром Путиным по развитию технологий в области искусственного интеллекта в четверг.
Обновлено в 10:36
Экономика
Гендиректора «дочки» Ростеха сменят из-за жалоб о задержке зарплаты
Трудовой коллектив Центрального НИИ экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ), входящего в "Ростех", пожаловался Путину на многомесячные задержки зарплаты, предбанкротное состояние и отсутствие должного внимания руководства "Ростеха" к проблемам предприятия.
Обновлено в 14:24
Политика
Песков заявил, что в Кремле знают о падении доходов россиян
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле внимательно наблюдают за падением доходов жителей России и трезво оценивают сложившуюся ситуацию.
Обновлено в 08:41
Политика
Зеленский заявил, что Украина ведет «две войны»
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом прокомментировал роспуск Верховной рады и заявил, что Украина ведет "две войны".
Обновлено в 14:07
Шоу-бизнес
Ксения Бородина объяснила, почему не хочет родить третьего ребенка
Поклонники часто спрашивают ее по этому поводу, и вот теперь Ксения решила пояснить, почему не спешит снова беременеть.
Обновлено в 07:24
Футбол
«Крылья Советов» победили «Нижний Новгород» в первом стыковом матче
Самарские "Крылья Советов" одержали волевую победу над "Нижним Новгородом" в первом стыковом матче за право выступать в Российской футбольной премьер-лиге в следующем сезоне.
Обновлено в 14:10
Энергетика
Цены на нефть упали после публикации данных о запасах в США
Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки (б / с) - до 12,3 млн б / с. Запасы бензина в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - упали на 1,62 млн баррелей.
Обновлено в 11:29
Кино
Умер кот Лео из хоррора «Кладбище домашних животных»
Хотя во время работы над хоррором снимали четырех котов породы мейн-кун, именно нахмуренная мордочка Лео украсила постеры «Кладбища домашних животных».
Обновлено в 13:46
Политика
Зеленский просит Раду уволить глав МИД, Минобороны и СБУ
Президент Украины обратился в Верховную раду с просьбой рассмотреть вопрос об отставке министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:25
Экономика
Би-би-си назвала водителя автобуса совладельцем подрядчика «Газпрома»
«МК-3» владеет 26% «Газстройпрома» — компании, которая, как писал в конце марта РБК, планирует выкупить крупнейших подрядчиков «Газпрома».
Обновлено в 14:32
Армия и оружие
Сирийская армия остановила свое наступление на северо-западе Хамы
Согласно источникам издания, сирийская армия пока не получила никаких приказов о наступлении ни от Кафр-Набудеха, ни от Калаат аль-Мадика на северо-западе провинции Хама.
Обновлено в 13:54
Финансы
ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы России
С осени прошлого года финансовая система России укрепилась, но у нее по-прежнему есть несколько уязвимостей, которые в случае форс-мажора могут себя проявить.
Обновлено в 11:00
Космос
NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля
Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.
Обновлено в 01:56
Технологии
В России представили квантовый телефон за 30 миллионов рублей
Стоимость базового набора – сервер и два телефона – составляет порядка 30 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:34
Общество
Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой
Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено в 12:28
Происшествия
В Калуге арестант утопил сокамерника в тазу
Суд приговорил к 13 годам колонии жителя Санкт-Петербурга, который в СИЗО Калуги избил сокамерника и утопил его в тазу, сообщает в четверг управление СК России по Калужской области.
Обновлено в 13:02
Политика
Главы МИД Германии и Франции обсудили с Зеленским Минский процесс
Главы МИД ФРГ и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о том, как можно "оживить" минский процесс, сообщается в четверг на официальной странице немецкого внешнеполитического ведомства в соцсети Twitter.
Обновлено в 13:50
Политика
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Российские власти отказались продавать Ирану зенитные ракетные комплексы С-400 из-за опасений, что это может усилить напряженность на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:50
Наука
Напечатана и успешно пересажена биосовместимая искусственная роговица
Обновлено вчера в 11:30
Наука
На дне Северного моря найден затерянный мир каменного века
Британским исследователям удалось найти в Северном море древний ландшафт, который находится глубоко под водой и, возможно, смог сохранить руины древних поселений.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Политика
В администрации Зеленского не исключили телефонный разговор с Путиным
Заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко не исключает, что в ближайшее время может состояться телефонный разговор Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 14:38
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых и экс-руководителей ПСБ
Арбитражный суд города Москвы по иску Промсвязьбанка принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка - братьев Дмитрия и Алексея Ананьевым - и бывших топ-менеджеров кредитной организации на сумму в пределах 282,2 млрд рублей, следует из определения суда.
Обновлено в 14:45
Наука
Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца
Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.
Обновлено в 00:40
Армия и оружие
ЛНР отбила атаку украинской ДРГ
Военнослужащий диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины погиб, когда украинские силовики пытались проникнуть на территорию ЛНР, заявил начальник пресс-службы управления народной милиции республики Яков Осадчий.
Обновлено вчера в 13:25
Общество
На Жигулевской ГЭС объяснили причины маловодья на Волге
К 12 мая 2019 года для обеспечения установленного Росводресурсами графика пропуска воды уровень Куйбышевского водохранилища был снижен до отметки 49,86 метра, после чего начался процесс заполнения водохранилища.
Обновлено в 09:43