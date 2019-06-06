РПЛ создала рабочую группу по вопросу расширения до 18 командРБК 08:15

Мы хотим расшириться до 18, а то и больше команд, но для этого должна быть финансовая организация и соответствующие цели. Не надо ставить невыполнимые задачи.

Российская Премьер-лига создала рабочую группу по вопросу расширения до 18 команд. Об этом заявил президент организации Сергей Прядкин. По его словам, в планах РПЛ — дальнейшее увеличение числа участников сильнейшего дивизиона чемпионата России.

Спорт день за днем

РПЛ создала рабочую группу по вопросу расширения до 18 команд

Спорт день за днем

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