Футбол

РПЛ раскритиковала шоу на новом клубном канале «Зенита»RT на русском 12:51

Директор по связям с общественностью Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Алексеев и директор по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин негативно отнеслись к шоу на клубном канале петербургского «Зенита» Z+, которое было показано перед матчем 20-го тура чемпионата страны со «Спартаком».
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После церемонии политолога похоронили на одном из участков кладбища. 25 февраля стало известно, что Малашенко покончил с собой в Испании.
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