Футбол

РПЛ признала болельщиков «Краснодара» лучшими в прошедшем сезоне РПЛБомбардир.ру вчера в 14:41

РПЛ опубликовала рейтинг болельщиков. Лига учитывала количество зрителей на матчах и статистику по штрафам.
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Болельщики «Краснодара» признаны лучшими в сезоне-2018/19

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Спорт-Экспрессвчера в 10:54

РПЛ: Болельщики ФК «Краснодар» - лучшие болельщики сезона 18/19

Bobsoccerвчера в 10:50
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Трамп прибыл на торжества по случаю 75-летия высадки в Нормандии

Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в британский город Портсмут на юге страны для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-летней годовщине высадки союзных войск в Нормандии, сообщает издание Independent.
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Энергетика

«Известия»: ФАС предлагает новый способ сдержать рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.
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Политика

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Джулия Робертс, сыгравшая главную роль в романтической киноленте «Красотка», сообщила о том, что в изначальном сценарии финал был достаточно трагичным.
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Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал нового главу государства Владимира Зеленского объяснить возможное снятие экономической блокады с самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, о чем ранее заявил представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма.
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Эрик Карлссон перенёс операцию на паху

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