Футбол
РПЛ признала болельщиков «Краснодара» лучшими в прошедшем сезоне РПЛБомбардир.ру вчера в 14:41
РПЛ опубликовала рейтинг болельщиков. Лига учитывала количество зрителей на матчах и статистику по штрафам.
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Шоу-бизнес
Садальский обвинил внучку Федосеевой-Шукшиной в отравлении Алибасова
Обновлено вчера в 08:15
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму
Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Задержан в Шереметьево министр лесного комплекса Иркутской области
Сотрудники ФСБ задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду прямо в Шереметьево.
Обновлено в 02:28
Авто
Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
Обновлено вчера в 05:00
Общество
От СК требуют проверить новый клип Шнурова и «Ленинграда»
Обновлено в 01:34
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей стране
Оказалось, что в Москве и в других регионах страны произошли неполадки в информационной системе.
Обновлено вчера в 06:04
Футбол
Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы
Как сообщает официальный сайт Конфедерации футбола Бразилии, нападающий национальной команды Неймар получил разрыв связок голеностопного сустава в товарищеском матче с Катаром и не сможет помочь партнёрам на Кубке Америки.
Обновлено в 01:59
Общество
Верховный суд фактически отменил срок давности
Верховный суд предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством.
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия
Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Обновлено вчера в 11:06
Общество
Московские власти скрыли доходы Никиты Михалкова
Обновлено вчера в 20:08
Политика
Трамп прибыл на торжества по случаю 75-летия высадки в Нормандии
Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в британский город Портсмут на юге страны для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-летней годовщине высадки союзных войск в Нормандии, сообщает издание Independent.
Обновлено вчера в 06:24
Энергетика
«Известия»: ФАС предлагает новый способ сдержать рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.
Обновлено в 01:06
Экономика
США начали активно вкладывать деньги в Россию
В 2018 году иностранные инвесторы вложились в 211 проектов в России.
Обновлено в 01:35
Интернет
Роскачество назвало способы, как защитить свой пароль
Некоммерческая организация «Роскачество» рассказала, как создать в Интернете надежный пароль и защитить его от взлома.
Обновлено в 01:00
Политика
Шторм вынудил российский сухогруз войти в воды Украины
Обновлено вчера в 17:13
Энергетика
Цена на нефть Brent впервые с января упала ниже $60
Ранее Brent опускалась ниже $60 в конце января. Цена на нефть марки WTI снизилась на 4,966% — до $50,95 за баррель.
Обновлено вчера в 12:18
Политика
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:40
Кино
Джулия Робертс рассказала о трагичном финале фильма «Красотка»
Джулия Робертс, сыгравшая главную роль в романтической киноленте «Красотка», сообщила о том, что в изначальном сценарии финал был достаточно трагичным.
Обновлено в 00:00
Общество
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Почти 70 тысяч жителей Якутии остались без света
В результате отключения линии электропередач "Майя - Чурапча" оказались обесточены около 68 тысяч потребителей Якутии, сообщает в четверг ситуационно-аналитический центр Минэнерго.
Обновлено в 01:19
Шоу-бизнес
Ирина Горбачева призналась, что не любила своего отца
Обновлено в 01:55
Политика
Порошенко потребовал от Зеленского объяснить снятие блокады с Донбасса
Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал нового главу государства Владимира Зеленского объяснить возможное снятие экономической блокады с самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, о чем ранее заявил представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма.
Обновлено вчера в 17:59
Хоккей
Эрик Карлссон перенёс операцию на паху
Защитнику «Сан-Хосе Шаркс» Эрику Карлссону сделали операцию в области паха, сообщается на официальном сайте НХЛ.
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес
Дочь Джоли пьет гормоны для смены пола
Уже с раннего детства первый общий биологический ребенок голливудских звезд Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло одевается, как мальчик, носит короткую стрижку.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Начальника колонии в Копейске задержали из-за взятки
В Челябинской области завели уголовное дело на начальника исправительной колонии в Копейске, которого подозревают в получении взятки, сообщает пресс-служба регионального СК.
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой США
Отмечается, что реакция общественности не вечеринку Меган Маркл в Нию-Йорке по случаю рождения сына вдохновила герцогиню на переезд в США.
Обновлено вчера в 21:41
Экономика
Всемирный банк предрек замедление российской экономики
Всемирный банк заявил о рекордном росте экономики России в 2018 году - на 2,3%. Вместе с тем ВБ ухудшил свой прогноз по росту ВВП в 2019 году из-за повышения НДС, снижения объемов добычи нефти и других факторов.
Обновлено вчера в 03:40
Общество
Осипов передал главе Борзинского района жалобы жителей
Обновлено в 00:10
Экономика
Кудрин: отток капитала из России в 2019 году достиг $40 млрд
Россия с начала 2019 года потеряла значительные средства. Кудрин оценил отток капитала за указанный период в 40 миллиардов долларов.
Обновлено в 02:34