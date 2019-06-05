Футбол
РПЛ признала болельщиков «Краснодара» лучшими в прошедшем сезоне РПЛБомбардир.ру 14:41
РПЛ опубликовала рейтинг болельщиков. Лига учитывала количество зрителей на матчах и статистику по штрафам.
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 15:59, Ашберн
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено в 09:02
Происшествия
Названа причина крушения самолета Качиньского
Ранее сообщалось, что СК предоставил новые данные по крушению самолета Качиньского.
Обновлено в 13:37
Футбол
Курбан Бердыев ушел из «Рубина»
Казанский "Рубин" объявил об уходе с поста главного тренера Курбана Бердыева.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Спасатели раскрутили старушку: не самая удачная эвакуация
У спасателей не оставалось иного выбора, кроме как продолжить полет с пациенткой под днищем воздушного судна: при попытке посадки она могла зацепить камни и еще сильнее пострадать, а затягивать ее в салон было также опасно — рядом стойки шасси и металл фюзеляжа.
Обновлено в 12:09
Происшествия
Подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка полицейских уволили
Полицейских, подозреваемых в причастности к убийству 5-летнего ребенка в Киевской области, уволили со службы, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:38
Религия
Православные верующие отметят праздник Вознесения Господня
Православные верующие отметят один из 12 великих церковных праздников – Вознесение Господне – в четверг, 6 июня.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой
Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.
Обновлено в 03:11
Шоу-бизнес
Вера Брежнева и Константин Меладзе презентовали клип «Я не святая»
Вера Брежнева сегодня презентовала свою новую видеоработу - клип «Я не святая».
Обновлено в 13:01
Общество
В Петербурге открыли легальный бордель с куклами
Презентация борделя состоялась в канун ПМЭФ-2019, 5 июня. В необычном заведении не будет живых секс-работниц – вместо них трудятся куклы.
Обновлено в 07:13
Политика
Администрация Зеленского обвинила МИД Украины в работе на Порошенко
Администрация президента Украины Владимира Зеленского обвинила министерство иностранных дел страны в работе на предыдущего главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 14:09
Происшествия
Пострадавшие при учениях солдаты подали иск на 5 млн
Обновлено в 13:15
Армия и оружие
Первый образец новейшего орудия для ВДВ «Лотос» показали в действии
Самоходное артиллерийское орудие может стрелять на 13 километров и использовать высокоточные боеприпасы Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) показал в действии первый образец самоходного артиллерийского орудия для Воздушно-десантных войск России "Лотос", кадры выкатки самоходки выложил телеканал "Звезда".
Обновлено в 11:16
Политика
Оптимизм Зеленского неоправдан: не ждут бедную Украину в ЕС
Для начала — нет у России такого проекта. И оптимизм Зеленского неоправдан: дожидаться придётся долго.
Обновлено в 11:54
Кино
Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»
Американская актриса Джулия Робертс рассказала об альтернативной концовке фильма «Красотка», которая изначально была запланирована сценаристами.
Обновлено в 14:22
Политика
Жителя Ставрополья ждет суд за пост о Путине
Канал «Дождь» сообщает, что административное дело против жителя города Изобильный (Ставропольский край) возбудили за запись в «ВКонтакте», в которой он назвал главу государства «фарисействующим» и ничего не умеющим человеком.
Обновлено в 10:49
Происшествия
В МЧС объяснили задержку помощи при крушении SSJ-100 в Шереметьево
Замминистра МЧС Павел Барышев рассказал, что во время трагедии с самолетом SSJ-100 в Шереметьево дополнительные расчеты спасателей не сразу пустили к месту, так как была "закрыта полоса", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:54
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Химки» на старте финальной серии плей-офф Лиги ВТБ
Московский ЦСКА одержал победу над подмосковными "Химками" в первом матче финальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 14:38
Происшествия
В ДТП на трассе «Кола» погиб водитель мопеда
Обновлено в 15:24
Политика
Россию пригласили на торжества в Нормандии
Россия получила приглашение на торжественные мероприятия по случаю 75-летия со дня высадки союзников в Нормандии, однако уровень представительства не уточнялся.
Обновлено 03 июня в 11:14
Игры
Первой анонсированной игрой THQ станет ремейк про Губку Боба
Сегодня компанией была уже представлена первая игра из списка – SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated, являющаяся первым крупным ремейком оригинальной игры, выпущенной в далеком 2003 году.
Обновлено в 13:20
Общество
Определены самые грязные и чистые регионы России
Обновлено в 05:51
Общество
Роскачество нашло кишечную палочку и плесень в популярных марках чая
Обновлено вчера в 04:13
Общество
Директор отказавшей в размещении детей с ВИЧ турбазы принёс извинения
Ранее стало известно о возбуждении СК уголовного дела о нарушении равенства прав человека после отказа турбазы Нижегородской области принять на отдых детей с ВИЧ-инфекцией.
Обновлено в 07:34
Политика
Большинство американцев уверены в победе Трампа на выборах 2020 года
Большинство жителей США считают, что президент страны Дональд Трамп добьется переизбрания на выборах 2020 года, свидетельствуют результаты опубликованного в среду опроса.
Обновлено в 14:11
Футбол
УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ
Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова официально подтвердила беременность от Тимати
Модель Анастасия Решетова официально подтвердила давно ходившие слухи о беременности от рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати.
Обновлено в 08:39