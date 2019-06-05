Футбол

РПЛ признала болельщиков «Краснодара» лучшими в прошедшем сезоне РПЛБомбардир.ру 14:41

РПЛ опубликовала рейтинг болельщиков. Лига учитывала количество зрителей на матчах и статистику по штрафам.
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РПЛ признала болельщиков «Краснодара» лучшими в сезоне-2018/19

Sport24.ru15:49

РПЛ: Болельщики ФК «Краснодар» - лучшие болельщики сезона 18/19

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РПЛ назвала клуб, чьи болельщики признаны лучшими в сезоне-2018/19

Sportbox.RU11:03

РПЛ назвала клуб, чьи болельщики признаны лучшими в сезоне-2018/19

Матч ТВ11:03

Болельщики «Краснодара» признаны лучшими в РПЛ в сезоне-2018/19. «Зенит» – 7-й, «Спартак» – 14-й

Sports.ru13:10

Болельщики «Краснодара» - лучшие в сезоне РПЛ 2018/2019

Спорт-Экспресс10:54

Болельщики «Краснодара» победили в конкурсе премьер-лиги «12-й игрок»

РИА Новости15:48
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 15:59, Ашберн
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Футбол

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