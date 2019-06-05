Футбол

РПЛ признала болельщиков «Краснодара» лучшими в прошедшем сезоне РПЛБомбардир.ру вчера в 14:41

РПЛ опубликовала рейтинг болельщиков. Лига учитывала количество зрителей на матчах и статистику по штрафам.
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Болельщики «Краснодара» признаны лучшими в сезоне-2018/19

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Болельщики «Краснодара» - лучшие в сезоне РПЛ 2018/2019

Спорт-Экспрессвчера в 10:54

Болельщики «Краснодара» победили в конкурсе премьер-лиги «12-й игрок»

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Болельщики «Краснодара» признаны лучшими в РПЛ в сезоне-2018/19. «Зенит» – 7-й, «Спартак» – 14-й

Sports.ruвчера в 13:10

РПЛ признала болельщиков «Краснодара» лучшими в сезоне-2018/19

Sport24.ruвчера в 15:49
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Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.
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Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму

Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
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В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
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Добавим, что Саного перешел в Тулузу в июле 2017 года из лондонского Арсенала в качестве свободного агента.
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Пресс-служба Шестого флота ВМС США назвала «безответственными» действия российского истребителя Су-35, который 4 июня совершил «небезопасный», по мнению американцев, перехват разведывательного самолета Poseidon над Средиземным морем, сообщает РИА Новости.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении товаров из Мексики в понедельник будут введены 5% пошлины, если стороны не смогут достичь соглашения в ходе переговоров в Вашингтоне.
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Сбой в базе ГИБДД произошел по всей стране

Оказалось, что в Москве и в других регионах страны произошли неполадки в информационной системе.
Обновлено вчера в 06:04
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Начальник колонии в Копейске задержан по подозрению в получении взяток

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ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»

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Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
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В компании рассказали, что внешность автомобиля разрабатывали в студии во Франкфурте под руководством вице-президента Kia Europe по дизайну Грегори Гийома.
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Мединский открыл памятник Пушкину в Шереметьево

Министр культуры России Владимир Мединский в среду, 5 июня, открыл памятник Александру Пушкину в аэропорту Шереметьево в честь присвоения воздушной гавани имени поэта.
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