Представлен новый кубок, который будут вручать чемпиону Российской премьер-лиги (РПЛ) с нового сезона. Новый трофей представлен на официальном сайте турнира.

РПЛ представила новый кубок за победу в чемпионате

Политика Грузинские депутаты «Альянса патриотов» посетят Москву Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» намерены посетить Москву в ближайшие дни, заявила лидер партии Ирма Инашвили.

Общество Роструд объяснил, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске В любом случае не предоставлять отпуск в течение двух лет подряд запрещено, как и не предоставлять его несовершеннолетним работникам и тем, кто занят на вредной или опасной работе, отмечает издание.

Гаджеты Apple обновила Macbook Air и Macbook Pro Apple обновила ноутбуки Macbook Air и Macbook Pro, говорится в сообщении компании.

Авто Пикап Ford F-150 Tremor пополнит гамму особых версий Аналог из линейки F-150 если и будет запущен на рынок, то только в 2020-м. Странный пикап Ford был замечен недавно на тестах.

Экономика Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, чей доход составил в 2018 году 9,97 млрд рублей, занял первое место в рейтинге 100 богатейших госслужащих и депутатов России, который во вторник опубликован на сайте российского издания Forbes.

Футбол Гендиректор «Локомотива» объяснил рост цен на сезонные абонементы Генеральный директор московского футбольного клуба "Локомотив" Василий Кикнадзе рассказал, что повышение стоимости сезонных абонементов для болельщиков связано с планами по улучшению условий пребывания на стадионе.

Политика Путин заявил об участии «грузинских снайперов» в событиях на Майдане Президент России Владимир Путин заявил, что знает об участии «грузинских снайперов» в событиях на Майдане в 2014 году.

Хоккей Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею. На этом посту он сменит Илью Воробьева, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес 79-летняя Светлана Светличная похвасталась фигурой Светлана Светличная даже в свои 79 лет даст фору молодым.

Политика Владимир Путин после посещения УрФУ вышел к народу В Екатеринбурге президент России Владимир Путин после посещения одного из корпусов Уральского федерального университета пообщался с жителями и гостями города, которые ожидали его возле здания.

Политика Стала известна реакция матери журналиста «Рустави 2» на его выходку Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.

Авто Hyundai готовит загадочную модель Фото: Motor1 Судя по небольшому расстоянию от задней двери до фонаря, загадочная новинка может оказаться городским хэтчбеком Hyundai i10 третьего поколения (соплатформенник известного в России Kia Picanto).

Наука В Швеции нашли два погребальных корабля викингов Находка привлекла большое внимание ученых, так как до этого в Швеции находили не более десяти погребальных кораблей.

Происшествия На «Тверской» женщина упала под поезд метро и выжила После падения женщины под прибывающий поезд на станции "Тверская" московского метро восстановлено движение на центральном участке зеленой, Замоскворецкой линии.

Общество Электронные паспорта могут появиться в России в 2022 году Переход на электронные паспорта в России может произойти в 2022 году, но окончательное решение относительно сроков еще не принято.

Политика Украинским морякам предъявили окончательные обвинения Украинским морякам, задержанным в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, предъявлены обвинения в окончательной редакции.

Происшествия Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников «У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.

Футбол «Спартак» отказывается от медицинского департамента В ближайшее время «красно-белые» планируют закрыть медицинский департамент, главой которого сейчас является Михаил Вартапетов.

ЖКХ В Петербурге устранили подтопления после ливней Специалисты "Водоканала Санкт-Петербурга" устранили подтопления после сильных дождей в городе, которые продолжались несколько дней, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

Происшествия В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.

Происшествия В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец» Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.

Транспорт Турбоперекрестки с подсказками могут появиться в России В России разработали новый стандарт, который предполагает введение новых правил кругового движения и установку квадратных светофоров.