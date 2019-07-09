Футбол

РПЛ представила новый кубок за победу в чемпионатеRT на русском 12:31

Представлен новый кубок, который будут вручать чемпиону Российской премьер-лиги (РПЛ) с нового сезона. Новый трофей представлен на официальном сайте турнира.
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РПЛ представила кубок, который будет вручаться за победу в чемпионате

Советский спорт13:05

Представлен новый кубок, который будет вручаться за победу в РПЛ

Sport24.ru12:24

Представлен новый Кубок, который будет вручаться за победу в РПЛ. ВИДЕО

Sport.ru13:13

РПЛ представила новый чемпионский кубок

Чемпионат13:10

РПЛ представила новый трофей турнира

Sportbox.RU12:40

РПЛ представила новый трофей турнира

Матч ТВ12:40

РПЛ показала новый чемпионский кубок

Евро-футбол.ру12:26
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