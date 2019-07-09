Футбол
РПЛ представила новый кубок за победу в чемпионатеRT на русском 12:31
Представлен новый кубок, который будут вручать чемпиону Российской премьер-лиги (РПЛ) с нового сезона. Новый трофей представлен на официальном сайте турнира.
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 18:35, Вашингтон
Политика
Грузинские депутаты «Альянса патриотов» посетят Москву
Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» намерены посетить Москву в ближайшие дни, заявила лидер партии Ирма Инашвили.
Обновлено в 17:57
Общество
Роструд объяснил, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске
В любом случае не предоставлять отпуск в течение двух лет подряд запрещено, как и не предоставлять его несовершеннолетним работникам и тем, кто занят на вредной или опасной работе, отмечает издание.
Обновлено вчера в 22:11
Гаджеты
Apple обновила Macbook Air и Macbook Pro
Apple обновила ноутбуки Macbook Air и Macbook Pro, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес
Папарацци засняли Анджелину Джоли в нижнем белье на балконе в Париже
Папарацци засняли знаменитость в одном из парижских отелей.
Обновлено в 11:59
Авто
Пикап Ford F-150 Tremor пополнит гамму особых версий
Аналог из линейки F-150 если и будет запущен на рынок, то только в 2020-м. Странный пикап Ford был замечен недавно на тестах.
Обновлено в 12:01
Кино
Джим Керри заменил Джека Николсона в «Сиянии» Кубрика
Обновлено в 15:18
Экономика
Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России
Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, чей доход составил в 2018 году 9,97 млрд рублей, занял первое место в рейтинге 100 богатейших госслужащих и депутатов России, который во вторник опубликован на сайте российского издания Forbes.
Обновлено в 05:36
Футбол
Гендиректор «Локомотива» объяснил рост цен на сезонные абонементы
Генеральный директор московского футбольного клуба "Локомотив" Василий Кикнадзе рассказал, что повышение стоимости сезонных абонементов для болельщиков связано с планами по улучшению условий пребывания на стадионе.
Обновлено в 15:53
Политика
Путин заявил об участии «грузинских снайперов» в событиях на Майдане
Президент России Владимир Путин заявил, что знает об участии «грузинских снайперов» в событиях на Майдане в 2014 году.
Обновлено в 11:24
Хоккей
Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею
Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею. На этом посту он сменит Илью Воробьева, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:08
Шоу-бизнес
СМИ: у Максима Виторгана и Нино Нинидзе роман
Обновлено в 18:14
Шоу-бизнес
79-летняя Светлана Светличная похвасталась фигурой
Светлана Светличная даже в свои 79 лет даст фору молодым.
Обновлено в 11:35
Происшествия
В Сирии семеро детей погибли при взрыве мины
Обновлено в 18:03
Политика
Владимир Путин после посещения УрФУ вышел к народу
В Екатеринбурге президент России Владимир Путин после посещения одного из корпусов Уральского федерального университета пообщался с жителями и гостями города, которые ожидали его возле здания.
Обновлено в 13:25
Политика
Стала известна реакция матери журналиста «Рустави 2» на его выходку
Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 15:24
Наука
Врачи Австралии научились возвращать подвижность парализованных рук
Обновлено 07 июля в 16:58
Происшествия
Судившегося с IKEA бизнесмена посадили на восемь лет
Обновлено в 10:27
Авто
Hyundai готовит загадочную модель
Фото: Motor1 Судя по небольшому расстоянию от задней двери до фонаря, загадочная новинка может оказаться городским хэтчбеком Hyundai i10 третьего поколения (соплатформенник известного в России Kia Picanto).
Обновлено в 04:33
Наука
В Швеции нашли два погребальных корабля викингов
Находка привлекла большое внимание ученых, так как до этого в Швеции находили не более десяти погребальных кораблей.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
На «Тверской» женщина упала под поезд метро и выжила
После падения женщины под прибывающий поезд на станции "Тверская" московского метро восстановлено движение на центральном участке зеленой, Замоскворецкой линии.
Обновлено в 15:23
Общество
Электронные паспорта могут появиться в России в 2022 году
Переход на электронные паспорта в России может произойти в 2022 году, но окончательное решение относительно сроков еще не принято.
Обновлено в 13:34
Политика
Украинским морякам предъявили окончательные обвинения
Украинским морякам, задержанным в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, предъявлены обвинения в окончательной редакции.
Обновлено в 13:22
Происшествия
Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников
«У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.
Обновлено в 09:09
Футбол
«Спартак» отказывается от медицинского департамента
В ближайшее время «красно-белые» планируют закрыть медицинский департамент, главой которого сейчас является Михаил Вартапетов.
Обновлено в 15:18
ЖКХ
В Петербурге устранили подтопления после ливней
Специалисты "Водоканала Санкт-Петербурга" устранили подтопления после сильных дождей в городе, которые продолжались несколько дней, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.
Обновлено в 12:08
Происшествия
В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле
Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 16:42
Происшествия
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Транспорт
Турбоперекрестки с подсказками могут появиться в России
В России разработали новый стандарт, который предполагает введение новых правил кругового движения и установку квадратных светофоров.
Обновлено в 18:29
Музыка
Ники Минаж отказалась от концерта в Саудовской Аравии
Известная американская исполнительница Ники Минаж отказалась от концерта в Саудовской Аравии.
Обновлено в 15:31