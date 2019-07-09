Футбол

РПЛ представила новый кубок за победу в чемпионатеRT на русском 12:31

Представлен новый кубок, который будут вручать чемпиону Российской премьер-лиги (РПЛ) с нового сезона. Новый трофей представлен на официальном сайте турнира.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

РПЛ представила кубок, который будет вручаться за победу в чемпионате

Советский спорт13:05

РПЛ представила новый трофей турнира

Sportbox.RU12:40

Представлен новый Кубок, который будет вручаться за победу в РПЛ. ВИДЕО

Sport.ru13:13

РПЛ представила новый чемпионский кубок

Чемпионат13:10

Представлен новый кубок, который будет вручаться за победу в РПЛ

Sport24.ru12:24

РПЛ представила новый трофей турнира

Матч ТВ12:40

РПЛ показала новый чемпионский кубок

Евро-футбол.ру12:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 20:08, Ашберн
Происшествия

Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ

Обновлено вчера в 16:25
Политика

Владимир Путин после посещения УрФУ вышел к народу

В Екатеринбурге президент России Владимир Путин после посещения одного из корпусов Уральского федерального университета пообщался с жителями и гостями города, которые ожидали его возле здания.
Обновлено в 13:25
Авто

Орешкин поедет на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray

Обновлено в 12:56
Политика

Грузинские депутаты «Альянса патриотов» посетят Москву

Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» намерены посетить Москву в ближайшие дни, заявила лидер партии Ирма Инашвили.
Обновлено в 17:57
Происшествия

При взрыве мины на востоке Сирии погибли семь детей

Взрыв мины, установленной террористами в поселке Деблан в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, произошел 9 июля.
Обновлено в 19:06
Происшествия

На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти

Разлив нефти произошел на самом крупном трубопроводе Перу (Северо-перуанский нефтепровод, Norperuano), сообщила компания Petroperu.
Обновлено в 19:07
Политика

Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина

Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 15:24
Политика

Лавров ответил на призыв Зеленского в Facebook о переговорах в Минске

Напомним, в понедельник президент Украины Владимир Зеленский опубликовал пост на своей странице в Facebook, в котором предложил провести саммит в столице Белоруссии с участием США, Украины и России и обсудить Крым, а также ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 09:29
Политика

Путин раскрыл детали инцидента в Керченском проливе

Украинский экс-президент Петр Порошенко нарочно устроил провокацию в Керченском проливе, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", передает НСН.
Обновлено в 07:30
Происшествия

В Петербурге защитник нелегального кафе грозился поджечь чиновников

На улице Доблести начали демонтировать летнюю веранду Во вторник, 9 июля, сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга приступили к демонтированию несанкционированной летней веранды кафе, который находится на улице Доблести в Южно-Приморском парке.
Обновлено в 12:36
Происшествия

Минивэн снес остановку с людьми в США

Шесть человек пострадали в результате столкновения минивэна с остановкой в американском городе Миннеаполис, сообщает издание Star Tribune.
Обновлено в 18:40
Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Авто

Новый Honda CR-V заметили на тестах

Обновлено в 01:30
Общество

Мосгосстройнадзор. Доверяет, но проверяет. Насколько можно уклониться от проверок на стройке

По заявкам Комитета на всех этапах, начиная от фундаментной плиты и до завершения работ, ГБУ «ЦЭИИС» ведет постоянный контроль за качеством бетона, проводятся работы по оценке соответствия класса бетона по прочности, марки бетона по водонепроницаемости требованиям технических регламентов и проектной документации, контроль за армированием и толщиной защитного слоя бетона.
Обновлено в 20:00
Происшествия

В Ульяновске загорелось здание правительства

В Ульяновске возник пожар в здании правительства региона. Возгорание началось в чердачном помещении, затем огонь вырвался на крышу.
Обновлено в 15:11
Происшествия

Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили со своими сторонниками устроили потасовку с группой поддержки мэра Одессы Геннадия Труханова в коридоре здания Малиновского районного суда города, в ходе которой грузинский политик якобы толкнул пожилую женщину, в результате чего она упала и сломала руку.
Обновлено в 15:59
Происшествия

В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Происшествия

Острой кишечной инфекцией заболели двадцать детей в лагере в Приморье

Обновлено в 08:41
Футбол

В «Локомотиве» считают, что ситуация с Тарасовым может дойти до суда

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе высказался о ситуации с уходом из команды полузащитника Дмитрия Тарасова.
Обновлено в 17:05
Происшествия

Судившегося с IKEA бизнесмена посадили на восемь лет

Обновлено в 10:27
Происшествия

В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле

Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 16:42
Общество

В Магадане начнут штрафовать за кормление голубей

Власти Магадана ввели штраф за кормление птиц в городе, заявил глава муниципального бюджетного учреждения «Комбинат зеленого хозяйства» Алексей Гаврилов.
Обновлено вчера в 22:20
Общество

В России за год отстранили от полетов более 400 пилотов

Подготовка летного состава гражданской авиации в России остается ключевым вопросом, за год от полетов были отстранены 425 пилотов, заявил во вторник официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
Обновлено в 08:44
Происшествия

Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось

В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.
Обновлено в 12:18
Шоу-бизнес

Диана Арбенина похудела из-за стресса

Обновлено в 14:00
Авто

Начались продажи Renault Dokker Stepway в России

Renault объявила о старте продаж вседорожной версии фургона Dokker – Stepway. Модель уже доступна у дилеров по цене от 1,05 млн руб.
Обновлено в 08:47
Здоровье

Пациентов обяжут давать согласие на дистанционную консультацию врача

Телемедицинские технологии и дистанционное наблюдение за состоянием здоровья больного Минздрав планирует включить в список видов медуслуг, для оказания которых требуется согласие человека.
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес

Николай Басков после смерти отца перестал появляться в соцсетях

После известия о смерти близкого человека Басков буквально пропал.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес

СМИ: у Максима Виторгана и Нино Нинидзе роман

Обновлено в 18:14
Политика

«Коммерсантъ» узнал о возможном возобновлении авиасообщения с Грузией

Минтранс предварительно оценил потери российских авиакомпаний от приостановки авиасообщения с Грузией в 3 млрд руб. Правительство пообещала российским авиакомпаниям компенсации, их механизм сейчас прорабатывается, отмечал вице-премьер Максим Акимов.
Обновлено в 19:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное