Представлен новый кубок, который будут вручать чемпиону Российской премьер-лиги (РПЛ) с нового сезона. Новый трофей представлен на официальном сайте турнира.

РПЛ представила новый кубок за победу в чемпионате

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