Футбол

РПЛ представила новый чемпионский кубок и медалиСпорт БИЗНЕС Online 13:40

РПЛ представила новый кубок и медали, которые будут разыграны в стартующем сезоне.
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РПЛ представила кубок, который будет вручаться за победу в чемпионате

Советский спорт13:05

РПЛ представила новый трофей турнира

Sportbox.RU12:40

Представлен новый Кубок, который будет вручаться за победу в РПЛ. ВИДЕО

Sport.ru13:13

РПЛ представила новый чемпионский кубок

Чемпионат13:10

Представлен новый кубок, который будет вручаться за победу в РПЛ

Sport24.ru12:24

РПЛ представила новый трофей турнира

Матч ТВ12:40

РПЛ показала новый чемпионский кубок

Евро-футбол.ру12:26
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 13:59, Вашингтон
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Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

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Hyundai анонсировала новую модель для Европы

В сентябре текущего года на мотор-шоу во Франкфурте компания Hyundai продемонстрирует новый ситикар, созданный специально для покупателей из Европы.
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Студентка упала в обморок на встрече с Путиным

Студентке стало плохо во время встречи учащихся Уральского федерального университета (УрФУ) с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:19
Происшествия

В челябинский офис «Красного и белого» пришли с обысками

Силовики и налоговая инспекция проверяют офис сети магазинов "Красное и белое" в Челябинске.
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Политика

В США умер миллиардер и участник президентских гонок Росс Перо

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Определилась последняя полуфиналистка Уимблдона

Последней полуфиналисткой стала чешка Барбора Стрыцова.
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Происшествия

На пляже в Крыму найден труп с гирей

Обновлено в 07:03
Энергетика

«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска «Газпрома»

Напомним, в феврале прошлого года Стокгольмский арбитражный суд вынес решение по многолетнему спору российской и украинской компаний о цене поставок и объеме транзита российского голубого топлива.
Обновлено в 05:43
Происшествия

Российская гандболистка погибла в Польше

Гандболистка молодежной сборной России Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки.
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Политика

В России завершили расследование дела украинских моряков

Следователи предъявили окончательное обвинение 24 украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года.
Обновлено в 13:52
Происшествия

Замначальника отдела Ростехнадзора арестовали по делу о взятке

Замначальника отдела Ростехнадзора Хромушкин, по данным СК, предложил директору и фактическому руководителю организации по проектированию объектов нефтегазовой отрасли стать за вознаграждение посредниками в получении им взятки, на что они согласились.
Обновлено в 13:04
Экономика

Медведев исключил из перечня госпрограмм «Развитие пенсионной системы»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении госпрограммы "Развитие пенсионной системы" из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 11:36
Политика

Путин выступил против санкций в отношении Грузии

Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
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Никита Панфилов после развода не общается с сыном и не платит алименты

Никита Панфилов после расставания со второй супругой Ладой не общается с сыном Добрыней.
Обновлено в 05:50
Технологии

Правообладатели предложили удалять пиратские сайты из поисковой выдачи

Один из авторов письма отметил, что обращение в суд сильно замедлит этот процесс: «Удаление ссылки по одной без привлечения суда далеко не всегда эффективно, потому что сайт быстро публикует ту же пиратскую ссылку на соседней странице и она снова становится доступна в выдаче».
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Общество

Бывший сенатор похвалил порноактрису-транссексуала и был осмеян

Бывший член Совета Федерации Александр Торшин поблагодарил американскую транссексуальную порноактрису Бэйли Джей Грейнджер (Bailey Jay Granger).
Обновлено в 12:17
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Путин заявил о неизбежности сближения России и Украины

Сближение позиций России и Украины неизбежно, считает президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 11:54
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Распыливший газ в окно прокуратуры объяснил поступок «вспышкой гнева»

В судебном заседании мужчина объяснил случившееся «внезапной вспышкой гнева».
Обновлено в 12:39
Наука

Огонь, батарея. На подлодке в Арктике загорелся экспериментальный аккумулятор

Опасаясь дальнейших взрывов и распространения огня на носитель, экипаж материнской лодки затопил аппарат, именно по этой причине по прибытии на базу в Североморск батискаф был полностью заполнен водой.
Обновлено в 13:02
Транспорт

ЦОДД опубликовал адреса всех камер видеофиксации в Москве

Обновлено в 11:07
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В Петербурге устранили подтопления после ливней

Специалисты "Водоканала Санкт-Петербурга" устранили подтопления после сильных дождей в городе, которые продолжались несколько дней, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.
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MINI выпустил первый серийный электрокар

MINI представил серийный электрический хэтчбек Cooper SE.
Обновлено в 08:05
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 23 человек

Спасатели в Иркутской области обнаружили тело еще одного погибшего в результате наводнения, сообщил "Интерфаксу" источник в штабе Медицины катастроф.
Обновлено вчера в 03:25
Политика

Суд в США запретил Трампу блокировать пользователей Twitter

Апелляционный суд в Нью-Йорке постановил, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не имеет права блокировать пользователей Twitter из-за нелестных высказываний в его адрес.
Обновлено в 12:13
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Владимир Путин встретился с многодетной семьёй Сыропятовых

Президент России Владимир Путин 9 июля встретился с многодетной семьёй Сыропятовых.
Обновлено в 12:17
Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
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Саакашвили ударил одесситку и сломал ей руку

Экс-президент Грузии, украинский политик Михаил Саакашвили ударил в Одессе пожилую женщину и сломал ей руку.
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Вера Брежнева записала редкое видео с детьми Александра Цекало

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