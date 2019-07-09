Футбол

РПЛ представила новый чемпионский кубок и медалиСпорт БИЗНЕС Online вчера в 13:40

РПЛ представила новый кубок и медали, которые будут разыграны в стартующем сезоне.
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РПЛ представила кубок, который будет вручаться за победу в чемпионате

Советский спортвчера в 13:05

РПЛ представила новый трофей турнира

Матч ТВвчера в 12:40

Представлен новый Кубок, который будет вручаться за победу в РПЛ. ВИДЕО

Sport.ruвчера в 13:13

РПЛ представила новый чемпионский кубок

Чемпионатвчера в 13:10

РПЛ представила новый трофей турнира

Sportbox.RUвчера в 12:40

Представлен новый кубок, который будет вручаться за победу в РПЛ

Sport24.ruвчера в 12:24

Российская премьер-лига представила дизайн нового трофея для победителя чемпионата

ТАССвчера в 12:37
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Политика

Опрос: Партия Порошенко увеличивает отрыв от «Батькивщины»

Если бы голосование проходило в ближайшее воскресенье, то в Верховную Раду IX созыва прошли «Слуга народа», «Оппозиционная платформа - За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос»
Обновлено 08 июля в 07:39
Политика

Кадыров назвал оскорбившего Путина грузинского журналиста мразью

Обновлено 08 июля в 17:29
Кино

Джим Керри заменил Джека Николсона в «Сиянии» Кубрика

Обновлено вчера в 15:18
Происшествия

Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Кино

Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн

Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Политика

Россия может возобновить авиасообщение с Грузией

Прямое авиасообщение между двумя странами было прекращено по решению Москвы из-за начавшихся в Грузии в июне беспорядков.
Обновлено в 01:57
Футбол

Левандовски в рамках Bottle Cap Challenge открыл бутылку шампанского

Обновлено вчера в 21:40
Происшествия

Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии

В кабинете первого заместителя председателя правительства Якутии Алексея Колодезникова прошли обыски.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ

Обновлено 08 июля в 16:25
Политика

Владимир Путин прилетел в Екатеринбург

Президент России Владимир Путин 9 июля прибыл в Екатеринбург.
Обновлено вчера в 08:13
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о романе Максима Виторгана и Нино Нинидзе

Максим Виторган закрутил роман с 27-летней Нино Нинидзе. Журналисты заметили пару на спектакле «Нод».
Обновлено в 01:20
Авто

Honda Civic оснастили лодочным мотором и научили ездить

На Youtube-канале Life OD опубликовали видео с седаном Honda Civiс, двигатель которого заменили на лодочный мотор.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке

Инцидент произошел у здания суда, где слушали дело о продаже одного из заводов в Одессе, напоминает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 00:28
Энергетика

«Роснефть» просит крупные налоговые льготы на Арктику

Компании хотят связать их нефтепроводом и построить за счет государства порт, из которого будет отправляться Северным морским путем до 100 млн т нефти в год, говорят несколько собеседников «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:48
Наука

Моляры с тремя корнями достались жителям Азии от денисовцев

Обновлено вчера в 05:50
Общество

В Москве построят парк Ferrari World по аналогии с проектом в Абу-Даби

Группа компаний «Киевская площадь» рассматривает возможность построить в Москве тематический парк Ferrari World по аналогии с тем, что сейчас есть в Абу-Даби, рассказал РБК председатель совета директоров группы Год Нисанов.
Обновлено в 02:07
Здоровье

В МЧС напомнили, как вести себя при встрече со змеей

При обнаружении змеи у себя дома следует: отойти на безопасное расстояние вызвать спасателей держать змею в поле зрения до приезда МЧС При встрече со змеей на природе рекомендуется: замереть и дать возможность пресмыкающемуся уползти избегая резких движений, отступить назад не убегать, так как в панике можно наступить на другую змею Если змея все-таки укусила, следует немедленно идти к врачу.
Обновлено вчера в 21:17
Происшествия

Мутко поручил МЧС завершить аварийные работы в Иркутской области

Обновлено вчера в 13:54
Политика

Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине

Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено вчера в 15:57
Авто

Начались продажи Renault Dokker Stepway в России

Дилеры Renault в России начали продажи нового грузопассажирского фургона Renault Dokker Stepway.
Обновлено вчера в 06:59
Армия и оружие

В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой

Обновлено вчера в 22:21
Происшествия

В Улан-Удэ столкнулись два автобуса с пассажирами

Обновлено вчера в 22:37
Политика

Президент Грузии обратилась к российским властям

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено вчера в 07:43
Общество

Олег Кожемяко все, что нажил в квартире, оставил Валерию Лимаренко

Напомним, Олег Кожемяко покинул Сахалин в сентябре прошлого года и променял область на Приморский край.
Обновлено вчера в 22:20
Наука

Ученые рассказали о новом способе похудения для полных людей

Американские исследователи нашли новый способ, как худеть по-другому.
Обновлено в 00:27
Транспорт

В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки

Обновлено вчера в 19:16
Авто

Aston Martin показал спорткар DBS GT Zagato

К 100-летнему юбилею ателье Zagato специалисты компании Aston Martin разработали лимитированную серию модели DBS GT Zagato.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

Тренера Конора Макгрегора избили в ночном клубе в Нью-Йорке

Американский боец смешанного стиля (ММА) и по совместительству тренер ирландца Конора Макгрегора по борьбе Диллон Дэнис стал участником драки в одном из ночных клубов Нью-Йорка, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 20:34
Общество

В Минэкологии назвали самый грязный и самый чистый город Башкирии

Самыми чистыми городами республики стали Межгорье и Сибай, где в год на одного местного жителя приходится по 65 и 84 килограмма вредных выбросов.
Обновлено вчера в 23:19
Музыка

Украина запретила выступавшим в России детям участвовать в Евровидении

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила принимать участие в музыкальном конкурсе «Детское Евровидение» юным конкурсантам, которые выступали в России после 1 января 2014 года.
Обновлено в 00:12
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