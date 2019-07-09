Футбол
РПЛ представила новый чемпионский кубок и медалиСпорт БИЗНЕС Online вчера в 13:40
РПЛ представила новый кубок и медали, которые будут разыграны в стартующем сезоне.
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Политика
Опрос: Партия Порошенко увеличивает отрыв от «Батькивщины»
Если бы голосование проходило в ближайшее воскресенье, то в Верховную Раду IX созыва прошли «Слуга народа», «Оппозиционная платформа - За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос»
Обновлено 08 июля в 07:39
Политика
Кадыров назвал оскорбившего Путина грузинского журналиста мразью
Обновлено 08 июля в 17:29
Кино
Джим Керри заменил Джека Николсона в «Сиянии» Кубрика
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Политика
Россия может возобновить авиасообщение с Грузией
Прямое авиасообщение между двумя странами было прекращено по решению Москвы из-за начавшихся в Грузии в июне беспорядков.
Обновлено в 01:57
Футбол
Левандовски в рамках Bottle Cap Challenge открыл бутылку шампанского
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия
Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии
В кабинете первого заместителя председателя правительства Якутии Алексея Колодезникова прошли обыски.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено 08 июля в 16:25
Политика
Владимир Путин прилетел в Екатеринбург
Президент России Владимир Путин 9 июля прибыл в Екатеринбург.
Обновлено вчера в 08:13
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о романе Максима Виторгана и Нино Нинидзе
Максим Виторган закрутил роман с 27-летней Нино Нинидзе. Журналисты заметили пару на спектакле «Нод».
Обновлено в 01:20
Авто
Honda Civic оснастили лодочным мотором и научили ездить
На Youtube-канале Life OD опубликовали видео с седаном Honda Civiс, двигатель которого заменили на лодочный мотор.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке
Инцидент произошел у здания суда, где слушали дело о продаже одного из заводов в Одессе, напоминает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 00:28
Энергетика
«Роснефть» просит крупные налоговые льготы на Арктику
Компании хотят связать их нефтепроводом и построить за счет государства порт, из которого будет отправляться Северным морским путем до 100 млн т нефти в год, говорят несколько собеседников «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:48
Наука
Моляры с тремя корнями достались жителям Азии от денисовцев
Обновлено вчера в 05:50
Общество
В Москве построят парк Ferrari World по аналогии с проектом в Абу-Даби
Группа компаний «Киевская площадь» рассматривает возможность построить в Москве тематический парк Ferrari World по аналогии с тем, что сейчас есть в Абу-Даби, рассказал РБК председатель совета директоров группы Год Нисанов.
Обновлено в 02:07
Здоровье
В МЧС напомнили, как вести себя при встрече со змеей
При обнаружении змеи у себя дома следует: отойти на безопасное расстояние вызвать спасателей держать змею в поле зрения до приезда МЧС При встрече со змеей на природе рекомендуется: замереть и дать возможность пресмыкающемуся уползти избегая резких движений, отступить назад не убегать, так как в панике можно наступить на другую змею Если змея все-таки укусила, следует немедленно идти к врачу.
Обновлено вчера в 21:17
Происшествия
Мутко поручил МЧС завершить аварийные работы в Иркутской области
Обновлено вчера в 13:54
Политика
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено вчера в 15:57
Авто
Начались продажи Renault Dokker Stepway в России
Дилеры Renault в России начали продажи нового грузопассажирского фургона Renault Dokker Stepway.
Обновлено вчера в 06:59
Армия и оружие
В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия
В Улан-Удэ столкнулись два автобуса с пассажирами
Обновлено вчера в 22:37
Политика
Президент Грузии обратилась к российским властям
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено вчера в 07:43
Общество
Олег Кожемяко все, что нажил в квартире, оставил Валерию Лимаренко
Напомним, Олег Кожемяко покинул Сахалин в сентябре прошлого года и променял область на Приморский край.
Обновлено вчера в 22:20
Наука
Ученые рассказали о новом способе похудения для полных людей
Американские исследователи нашли новый способ, как худеть по-другому.
Обновлено в 00:27
Транспорт
В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки
Обновлено вчера в 19:16
Авто
Aston Martin показал спорткар DBS GT Zagato
К 100-летнему юбилею ателье Zagato специалисты компании Aston Martin разработали лимитированную серию модели DBS GT Zagato.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
Тренера Конора Макгрегора избили в ночном клубе в Нью-Йорке
Американский боец смешанного стиля (ММА) и по совместительству тренер ирландца Конора Макгрегора по борьбе Диллон Дэнис стал участником драки в одном из ночных клубов Нью-Йорка, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 20:34
Общество
В Минэкологии назвали самый грязный и самый чистый город Башкирии
Самыми чистыми городами республики стали Межгорье и Сибай, где в год на одного местного жителя приходится по 65 и 84 килограмма вредных выбросов.
Обновлено вчера в 23:19
Музыка
Украина запретила выступавшим в России детям участвовать в Евровидении
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила принимать участие в музыкальном конкурсе «Детское Евровидение» юным конкурсантам, которые выступали в России после 1 января 2014 года.
Обновлено в 00:12