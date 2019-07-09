Футбол
РПЛ представила новый чемпионский кубок и медалиСпорт БИЗНЕС Online 13:40
РПЛ представила новый кубок и медали, которые будут разыграны в стартующем сезоне.
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Кино
Новый фильм о Джокере не будет связан с комиксами DC
Обновлено в 03:39
Политика
Стало известно, как мать Габунии отреагировала на скандал с сыном
Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 15:24
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли произвела фурор в Париже
В Париж Анджелина прилетела на съемки новой рекламной кампании марки Guerlain, с которой сотрудничает с 2017 года.
Обновлено в 12:29
Авто
Появились первые фото обновленного Lada Largus
Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию начyут производить в течении недели.
Обновлено вчера в 04:03
Общество
Бывший сенатор похвалил порноактрису-транссексуала и был осмеян
Бывший член Совета Федерации Александр Торшин поблагодарил американскую транссексуальную порноактрису Бэйли Джей Грейнджер (Bailey Jay Granger).
Обновлено в 12:17
Шоу-бизнес
Адриана Лима была замечена с новым бойфрендом на греческом Миконосе
Не прошло и полугода от момента расставания с турецким писателем Метином Хара, как бразильскую супермодель Адриану Лиму застали в объятиях нового бойфренда.
Обновлено в 16:36
Политика
Reuters: США и Китай возобновили торговые переговоры
США и Китай возобновили консультации по урегулированию торгового спора, американские представители на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин во вторник обсудили эту проблему с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ и министром коммерции Чжун Шанем.
Обновлено в 15:17
Наука
Прекрасно сохранившееся захоронение викингов найдено в Швеции
Шведские археологи недавно обнаружили в Уппсале (Швеция) два погребальных корабля викингов, один из которых прекрасно сохранился и содержит останки собаки, человека и лошади.
Обновлено в 00:07
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук не была против фривольностей Мити Фомина
Совсем недавно начались съемки нового сезона телевизионного шоу «Форт Боярд», в котором принимают участие российские звезды, в том числе Юлия Ковальчук и Митя Фомин, которые являются давними друзьями.
Обновлено в 15:15
Шоу-бизнес
Семейные разборки: Топалов слегка повздорил с Тодоренко на отдыхе
Отпраздновав свадебное торжество, Влад Топалов и Регина Тодоренко отправились отдохнуть на остров Крит.
Обновлено в 15:12
Культура
«Театр песни» требует от Петербурга 48 млн рублей
Компания требует около 48 млн рублей.
Обновлено в 15:49
Шоу-бизнес
Звезду «Дом-2» Марго Овсянникову избил турецкий бизнесмен
Овсянникова призналась, что ее роман с турецким бизнесменом развивался стремительно, однако до свадьбы дело не дошло.
Обновлено в 07:55
Футбол
Кикнадзе: «Локомотив» не готов повторить Гилерме предложение другого клуба из Москвы
Обновлено в 16:58
Общество
Электронные паспорта могут появиться в России в 2022 году
Переход на электронные паспорта в России может произойти в 2022 году, но окончательное решение относительно сроков еще не принято.
Обновлено в 13:34
Происшествия
Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы
Обновлено в 15:59
Происшествия
Замначальника отдела Ростехнадзора арестован по делу о взятке
О затруднениях стало известно заместителю начальника отдела Ростехнадзора, и он предложил директору и фактическому руководителю проектной организации выступить посредниками в получении им взятки.
Обновлено в 14:26
Политика
Миллиардер Стайер решил баллотироваться в президенты США
CBS отмечает, что согласно пресс-релизу, посвященному выдвижению Стайера, он собирается потратить $50 млн как на регистрацию избирателей, так и на усилия по импичменту Трампа.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег Захарченко
Арестованных по делу о разбое сотрудников спецподразделений ФСБ проверят на причастность к краже денег, которые были изъяты у полковника МВД России Дмитрия Захарченко, передает ТАСС со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:00
Авто
Lifan расширит свой модельный ряд в России
Компания Lifan может расширить свой модельный ряд в России двумя семиместными автомобилями: большим кроссовером X80 и минивэном M7.
Обновлено в 06:21
Экономика
Эксперт прокомментировал сообщения о риске дефолта в США
Бывший министр экономики России, лидер партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев в беседе с URA.RU прокомментировал доклад американского Центра двухпартийной политики о вероятности возникновения дефолта в США в сентябре.
Обновлено в 10:46
Общество
Гидрометцентр дал прогноз на вторую половину июля
Жителей европейской части России ждет потепление во второй половине месяца, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во вторник, 9 июля.
Обновлено в 07:43
Политика
Порошенко увидел угрозу Украине в русской речи президента
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что государственный язык является фактором национальной безопасности, пока действующий глава государства Владимир Зеленский разговаривает по-русски, стране угрожает опасность.
Обновлено в 15:39
Экономика
En+ Дерипаски перерегистрировалась в Калининградкой области
Ранее на острове Октябрьский в Калининградской области (специальный административный район, САР) зарегистрировались семь аффилированных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской структур.
Обновлено в 16:44
Политика
Президент Грузии обратилась к российским властям
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 07:43
Происшествия
У детей из семьи избитой ингушской девочки нашли нарушения в развитии
В прошлую пятницу, 5 июля, власти города решили изъять двух детей из семьи, где семилетняя девочка получила множество серьёзных травм.
Обновлено в 12:00
ЖКХ
В Петербурге устранили подтопления после ливней
Специалисты "Водоканала Санкт-Петербурга" устранили подтопления после сильных дождей в городе, которые продолжались несколько дней, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.
Обновлено в 12:08
Хоккей
Назван новый главный тренер сборной России по хоккею
Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.
Обновлено в 12:26
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24