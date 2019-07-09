Футбол

РПЛ представила новый чемпионский кубок и медалиСпорт БИЗНЕС Online 13:40

РПЛ представила новый кубок и медали, которые будут разыграны в стартующем сезоне.
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РПЛ представила кубок, который будет вручаться за победу в чемпионате

Советский спорт13:05

Представлен новый кубок, который будет вручаться за победу в РПЛ

Sport24.ru12:24

РПЛ представила новый трофей турнира

Sportbox.RU12:40

РПЛ представила новый чемпионский кубок

Чемпионат13:10

РПЛ представила новый трофей турнира

Матч ТВ12:40

Представлен новый Кубок, который будет вручаться за победу в РПЛ. ВИДЕО

Sport.ru13:13

РПЛ представила новый трофей и медали

Спорт-Экспресс12:27
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 17:02, Вашингтон
Кино

Новый фильм о Джокере не будет связан с комиксами DC

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Политика

Стало известно, как мать Габунии отреагировала на скандал с сыном

Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 15:24
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли произвела фурор в Париже

В Париж Анджелина прилетела на съемки новой рекламной кампании марки Guerlain, с которой сотрудничает с 2017 года.
Обновлено в 12:29
Авто

Появились первые фото обновленного Lada Largus

Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию начyут производить в течении недели.
Обновлено вчера в 04:03
Общество

Бывший сенатор похвалил порноактрису-транссексуала и был осмеян

Бывший член Совета Федерации Александр Торшин поблагодарил американскую транссексуальную порноактрису Бэйли Джей Грейнджер (Bailey Jay Granger).
Обновлено в 12:17
Шоу-бизнес

Адриана Лима была замечена с новым бойфрендом на греческом Миконосе

Не прошло и полугода от момента расставания с турецким писателем Метином Хара, как бразильскую супермодель Адриану Лиму застали в объятиях нового бойфренда.
Обновлено в 16:36
Политика

Reuters: США и Китай возобновили торговые переговоры

США и Китай возобновили консультации по урегулированию торгового спора, американские представители на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин во вторник обсудили эту проблему с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ и министром коммерции Чжун Шанем.
Обновлено в 15:17
Наука

Прекрасно сохранившееся захоронение викингов найдено в Швеции

Шведские археологи недавно обнаружили в Уппсале (Швеция) два погребальных корабля викингов, один из которых прекрасно сохранился и содержит останки собаки, человека и лошади.
Обновлено в 00:07
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук не была против фривольностей Мити Фомина

Совсем недавно начались съемки нового сезона телевизионного шоу «Форт Боярд», в котором принимают участие российские звезды, в том числе Юлия Ковальчук и Митя Фомин, которые являются давними друзьями.
Обновлено в 15:15
Шоу-бизнес

Семейные разборки: Топалов слегка повздорил с Тодоренко на отдыхе

Отпраздновав свадебное торжество, Влад Топалов и Регина Тодоренко отправились отдохнуть на остров Крит.
Обновлено в 15:12
Культура

«Театр песни» требует от Петербурга 48 млн рублей

Компания требует около 48 млн рублей.
Обновлено в 15:49
Кино

Джордж Мартин раскрыл пять новых фактов о приквеле «Игры престолов»

Обновлено в 16:03
Шоу-бизнес

Звезду «Дом-2» Марго Овсянникову избил турецкий бизнесмен

Овсянникова призналась, что ее роман с турецким бизнесменом развивался стремительно, однако до свадьбы дело не дошло.
Обновлено в 07:55
Футбол

Кикнадзе: «Локомотив» не готов повторить Гилерме предложение другого клуба из Москвы

Обновлено в 16:58
Общество

Электронные паспорта могут появиться в России в 2022 году

Переход на электронные паспорта в России может произойти в 2022 году, но окончательное решение относительно сроков еще не принято.
Обновлено в 13:34
Происшествия

Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы

Обновлено в 15:59
Происшествия

Замначальника отдела Ростехнадзора арестован по делу о взятке

О затруднениях стало известно заместителю начальника отдела Ростехнадзора, и он предложил директору и фактическому руководителю проектной организации выступить посредниками в получении им взятки.
Обновлено в 14:26
Политика

Миллиардер Стайер решил баллотироваться в президенты США

CBS отмечает, что согласно пресс-релизу, посвященному выдвижению Стайера, он собирается потратить $50 млн как на регистрацию избирателей, так и на усилия по импичменту Трампа.
Обновлено в 11:20
Происшествия

Сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег Захарченко

Арестованных по делу о разбое сотрудников спецподразделений ФСБ проверят на причастность к краже денег, которые были изъяты у полковника МВД России Дмитрия Захарченко, передает ТАСС со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:00
Культура

Театр оперы и балета в Воронеже расширят за счет подземных этажей

Обновлено в 11:08
Авто

Lifan расширит свой модельный ряд в России

Компания Lifan может расширить свой модельный ряд в России двумя семиместными автомобилями: большим кроссовером X80 и минивэном M7.
Обновлено в 06:21
Экономика

Эксперт прокомментировал сообщения о риске дефолта в США

Бывший министр экономики России, лидер партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев в беседе с URA.RU прокомментировал доклад американского Центра двухпартийной политики о вероятности возникновения дефолта в США в сентябре.
Обновлено в 10:46
Общество

Гидрометцентр дал прогноз на вторую половину июля

Жителей европейской части России ждет потепление во второй половине месяца, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во вторник, 9 июля.
Обновлено в 07:43
Политика

Порошенко увидел угрозу Украине в русской речи президента

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что государственный язык является фактором национальной безопасности, пока действующий глава государства Владимир Зеленский разговаривает по-русски, стране угрожает опасность.
Обновлено в 15:39
Экономика

En+ Дерипаски перерегистрировалась в Калининградкой области

Ранее на острове Октябрьский в Калининградской области (специальный административный район, САР) зарегистрировались семь аффилированных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской структур.
Обновлено в 16:44
Политика

Президент Грузии обратилась к российским властям

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 07:43
Происшествия

У детей из семьи избитой ингушской девочки нашли нарушения в развитии

В прошлую пятницу, 5 июля, власти города решили изъять двух детей из семьи, где семилетняя девочка получила множество серьёзных травм.
Обновлено в 12:00
ЖКХ

В Петербурге устранили подтопления после ливней

Специалисты "Водоканала Санкт-Петербурга" устранили подтопления после сильных дождей в городе, которые продолжались несколько дней, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.
Обновлено в 12:08
Хоккей

Назван новый главный тренер сборной России по хоккею

Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.
Обновлено в 12:26
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено вчера в 15:24
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