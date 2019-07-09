РПЛ представила новый кубок и медали, которые будут разыграны в стартующем сезоне.

Политика Стало известно, как мать Габунии отреагировала на скандал с сыном Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли произвела фурор в Париже В Париж Анджелина прилетела на съемки новой рекламной кампании марки Guerlain, с которой сотрудничает с 2017 года.

Авто Появились первые фото обновленного Lada Largus Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию начyут производить в течении недели.

Общество Бывший сенатор похвалил порноактрису-транссексуала и был осмеян Бывший член Совета Федерации Александр Торшин поблагодарил американскую транссексуальную порноактрису Бэйли Джей Грейнджер (Bailey Jay Granger).

Шоу-бизнес Адриана Лима была замечена с новым бойфрендом на греческом Миконосе Не прошло и полугода от момента расставания с турецким писателем Метином Хара, как бразильскую супермодель Адриану Лиму застали в объятиях нового бойфренда.

Политика Reuters: США и Китай возобновили торговые переговоры США и Китай возобновили консультации по урегулированию торгового спора, американские представители на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин во вторник обсудили эту проблему с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ и министром коммерции Чжун Шанем.

Наука Прекрасно сохранившееся захоронение викингов найдено в Швеции Шведские археологи недавно обнаружили в Уппсале (Швеция) два погребальных корабля викингов, один из которых прекрасно сохранился и содержит останки собаки, человека и лошади.

Шоу-бизнес Юлия Ковальчук не была против фривольностей Мити Фомина Совсем недавно начались съемки нового сезона телевизионного шоу «Форт Боярд», в котором принимают участие российские звезды, в том числе Юлия Ковальчук и Митя Фомин, которые являются давними друзьями.

Шоу-бизнес Семейные разборки: Топалов слегка повздорил с Тодоренко на отдыхе Отпраздновав свадебное торжество, Влад Топалов и Регина Тодоренко отправились отдохнуть на остров Крит.

Шоу-бизнес Звезду «Дом-2» Марго Овсянникову избил турецкий бизнесмен Овсянникова призналась, что ее роман с турецким бизнесменом развивался стремительно, однако до свадьбы дело не дошло.

Общество Электронные паспорта могут появиться в России в 2022 году Переход на электронные паспорта в России может произойти в 2022 году, но окончательное решение относительно сроков еще не принято.

Происшествия Замначальника отдела Ростехнадзора арестован по делу о взятке О затруднениях стало известно заместителю начальника отдела Ростехнадзора, и он предложил директору и фактическому руководителю проектной организации выступить посредниками в получении им взятки.

Политика Миллиардер Стайер решил баллотироваться в президенты США CBS отмечает, что согласно пресс-релизу, посвященному выдвижению Стайера, он собирается потратить $50 млн как на регистрацию избирателей, так и на усилия по импичменту Трампа.

Происшествия Сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег Захарченко Арестованных по делу о разбое сотрудников спецподразделений ФСБ проверят на причастность к краже денег, которые были изъяты у полковника МВД России Дмитрия Захарченко, передает ТАСС со ссылкой на источники.

Авто Lifan расширит свой модельный ряд в России Компания Lifan может расширить свой модельный ряд в России двумя семиместными автомобилями: большим кроссовером X80 и минивэном M7.

Экономика Эксперт прокомментировал сообщения о риске дефолта в США Бывший министр экономики России, лидер партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев в беседе с URA.RU прокомментировал доклад американского Центра двухпартийной политики о вероятности возникновения дефолта в США в сентябре.

Общество Гидрометцентр дал прогноз на вторую половину июля Жителей европейской части России ждет потепление во второй половине месяца, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во вторник, 9 июля.

Политика Порошенко увидел угрозу Украине в русской речи президента Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что государственный язык является фактором национальной безопасности, пока действующий глава государства Владимир Зеленский разговаривает по-русски, стране угрожает опасность.

Экономика En+ Дерипаски перерегистрировалась в Калининградкой области Ранее на острове Октябрьский в Калининградской области (специальный административный район, САР) зарегистрировались семь аффилированных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской структур.

Политика Президент Грузии обратилась к российским властям Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".

Происшествия У детей из семьи избитой ингушской девочки нашли нарушения в развитии В прошлую пятницу, 5 июля, власти города решили изъять двух детей из семьи, где семилетняя девочка получила множество серьёзных травм.

ЖКХ В Петербурге устранили подтопления после ливней Специалисты "Водоканала Санкт-Петербурга" устранили подтопления после сильных дождей в городе, которые продолжались несколько дней, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.