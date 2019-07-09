Футбол

РПЛ представила новый чемпионский кубок и медалиСпорт БИЗНЕС Online 13:40

РПЛ представила новый кубок и медали, которые будут разыграны в стартующем сезоне.
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РПЛ представила кубок, который будет вручаться за победу в чемпионате

Советский спорт13:05

РПЛ представила новый трофей турнира

Sportbox.RU12:40

Представлен новый Кубок, который будет вручаться за победу в РПЛ. ВИДЕО

Sport.ru13:13

РПЛ представила новый чемпионский кубок

Чемпионат13:10

РПЛ представила новый трофей турнира

Матч ТВ12:40

Представлен новый кубок, который будет вручаться за победу в РПЛ

Sport24.ru12:24

РПЛ представила новый трофей и медали

Спорт-Экспресс12:27
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Разгулявшаяся непогоду над Петербургом засняли камеры «Лахта Центра».
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«У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.
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Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.
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Стало известно, как мать Габунии отреагировала на скандал с сыном

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Стартовали продажи Renault Dokker Stepway в РФ

Компания Renault полностью адаптировала Renault Dokker Stepway к дорожным условиям России.
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Правообладатели предложили удалять пиратские сайты из поисковой выдачи

Один из авторов письма отметил, что обращение в суд сильно замедлит этот процесс: «Удаление ссылки по одной без привлечения суда далеко не всегда эффективно, потому что сайт быстро публикует ту же пиратскую ссылку на соседней странице и она снова становится доступна в выдаче».
Обновлено в 04:21
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Переход на электронные паспорта в России может произойти в 2022 году, но окончательное решение относительно сроков еще не принято.
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Чешская автомобилестроительная компания Skoda запустила серийное производство кроссовера Kamiq.
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Подготовка летного состава гражданской авиации в России остается ключевым вопросом, за год от полетов были отстранены 425 пилотов, заявил во вторник официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
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Ольга Бузова согласилась стать участницей шоу «Форт Боярд»

Ольга Бузова согласилась стать участницей шоу "Форт Боярд" Обещанный пост с информацией не заставил долго ждать.
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Одной из учащихся Уральского федерального университета стало плохо на встрече президента России Владимира Путина со студентами и аспирантами вуза, проходившей в Екатеринбурге.
Обновлено в 13:22
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Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
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Панарин сделал отличное сальто, прыгая в воду с яхты

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Папарацци засняли Анджелину Джоли в нижнем белье на балконе в Париже

Папарацци засняли знаменитость в одном из парижских отелей.
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Moody’s отозвало рейтинги у банка «Русский стандарт»

В пресс-службе «Русского стандарта» РБК сообщили, что банк еще в декабре 2015 года решил прекратить действие рейтингового контракта с Moody’s, так как ушел с долговых рынков.
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В Ульяновске загорелось здание правительства

В Ульяновске возник пожар в здании правительства региона. Возгорание началось в чердачном помещении, затем огонь вырвался на крышу.
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Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
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Министр экономического развития России Максим Орешкин доберется в Тольятти, где пройдет форум моногородов, за рулем автомобиля, об этом он написал на своей странице в Instagram.
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Представитель оппозиционной партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе дал оценку позиции президента России Владимира Путина по введению санкций против республики.
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В разработке Logitech G Pro X принимали участие еще специалисты компании Blue Microphones, которые предоставили Logitech свою технологию Blue VO!CE, отвечающую за качество звука.
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Сайнс и Норрис продолжат выступать за «Макларен» в следующем сезоне

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Быстрое укорочение теломер сократило продолжительность жизни

Именно длина теломер помогла испанским научным сотрудникам национального центра исследования рака предсказать продолжительность жизни у позвоночных.
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