Футбол
РПЛ представила новый чемпионский кубок и медалиСпорт БИЗНЕС Online 13:40
РПЛ представила новый кубок и медали, которые будут разыграны в стартующем сезоне.
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Кино
Вышел трейлер приключенческого фильма «Дора и Затерянный город»
Обновлено в 10:17
Общество
Бурю над Петербургом сняли камеры «Лахта Центра»
Разгулявшаяся непогоду над Петербургом засняли камеры «Лахта Центра».
Обновлено в 10:41
Происшествия
Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников
«У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.
Обновлено в 09:09
Хоккей
Назван новый главный тренер сборной России по хоккею
Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.
Обновлено в 12:26
Политика
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
Обновлено в 08:38
Политика
Стало известно, как мать Габунии отреагировала на скандал с сыном
Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 15:24
Политика
Владимир Путин встретился с многодетной семьёй Сыропятовых
Президент России Владимир Путин 9 июля встретился с многодетной семьёй Сыропятовых.
Обновлено в 12:17
Авто
Стартовали продажи Renault Dokker Stepway в РФ
Компания Renault полностью адаптировала Renault Dokker Stepway к дорожным условиям России.
Обновлено в 06:58
Технологии
Правообладатели предложили удалять пиратские сайты из поисковой выдачи
Один из авторов письма отметил, что обращение в суд сильно замедлит этот процесс: «Удаление ссылки по одной без привлечения суда далеко не всегда эффективно, потому что сайт быстро публикует ту же пиратскую ссылку на соседней странице и она снова становится доступна в выдаче».
Обновлено в 04:21
Общество
Электронные паспорта могут появиться в России в 2022 году
Переход на электронные паспорта в России может произойти в 2022 году, но окончательное решение относительно сроков еще не принято.
Обновлено в 13:34
Авто
Skoda начала производство кроссовера Kamiq
Чешская автомобилестроительная компания Skoda запустила серийное производство кроссовера Kamiq.
Обновлено в 10:16
Общество
В России за год отстранили от полетов более 400 пилотов
Подготовка летного состава гражданской авиации в России остается ключевым вопросом, за год от полетов были отстранены 425 пилотов, заявил во вторник официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
Обновлено в 08:44
Культура
Ольга Бузова согласилась стать участницей шоу «Форт Боярд»
Ольга Бузова согласилась стать участницей шоу "Форт Боярд" Обещанный пост с информацией не заставил долго ждать.
Обновлено в 10:54
Политика
Уральская студентка упала в обморок на встрече с Путиным
Одной из учащихся Уральского федерального университета стало плохо на встрече президента России Владимира Путина со студентами и аспирантами вуза, проходившей в Екатеринбурге.
Обновлено в 13:22
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Хоккей
Панарин сделал отличное сальто, прыгая в воду с яхты
Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес
Папарацци засняли Анджелину Джоли в нижнем белье на балконе в Париже
Папарацци засняли знаменитость в одном из парижских отелей.
Обновлено в 11:59
Экономика
Moody’s отозвало рейтинги у банка «Русский стандарт»
В пресс-службе «Русского стандарта» РБК сообщили, что банк еще в декабре 2015 года решил прекратить действие рейтингового контракта с Moody’s, так как ушел с долговых рынков.
Обновлено в 12:26
Шоу-бизнес
Александр Овечкин и Анастасия Шубская отметили годовщину свадьбы
Сын Сергей родился 18 августа 2018 года, а в честь годовщины свадьбы Овечкин признался в любви своей супруге в сети Instagram.
Обновлено в 10:41
Происшествия
В Ульяновске загорелось здание правительства
В Ульяновске возник пожар в здании правительства региона. Возгорание началось в чердачном помещении, затем огонь вырвался на крышу.
Обновлено в 15:11
Происшествия
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Политика
Орешкин поедет на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray
Министр экономического развития России Максим Орешкин доберется в Тольятти, где пройдет форум моногородов, за рулем автомобиля, об этом он написал на своей странице в Instagram.
Обновлено в 12:56
Политика
Грузинская оппозиция отреагировала на позицию Путина по санкциям
Представитель оппозиционной партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе дал оценку позиции президента России Владимира Путина по введению санкций против республики.
Обновлено в 12:38
Происшествия
Дело о домогательствах Кевина Спейси может быть закрыто
Обновлено в 12:39
Футбол
Тарасова пригласили на встречу с болельщиками «Локомотива»
Обновлено в 13:13
Авто
Aston Martin раскрыл спорткар DBS GT Zagato
Автомобиль, построенный на основе серийного Aston Martin DBS Superleggera, получил кузов в стиле классического купе Aston Martin DB4 GT Zagato.
Обновлено в 13:10
Гаджеты
Компания Logitech представила новую игровую гарнитуру Logitech G Pro X
В разработке Logitech G Pro X принимали участие еще специалисты компании Blue Microphones, которые предоставили Logitech свою технологию Blue VO!CE, отвечающую за качество звука.
Обновлено в 14:22
Автоспорт
Сайнс и Норрис продолжат выступать за «Макларен» в следующем сезоне
Испанец Карлос Сайнс-младший и британец Ландо Норрис останутся основными пилотами команды "Макларен" в следующем сезоне "Формулы-1", сообщается на сайте британской "конюшни".
Обновлено в 13:48
Наука
Быстрое укорочение теломер сократило продолжительность жизни
Именно длина теломер помогла испанским научным сотрудникам национального центра исследования рака предсказать продолжительность жизни у позвоночных.
Обновлено в 02:49