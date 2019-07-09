Футбол
РПЛ представила новый чемпионский кубок и медалиСпорт БИЗНЕС Online 13:40
РПЛ представила новый кубок и медали, которые будут разыграны в стартующем сезоне.
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Футбол
Кикнадзе: ФК «Локомотив» летом может потратить еще €3 млн на трансферы
Трансферный бюджет московского футбольного клуба "Локомотив" на текущее трансферное окно составляет €7 млн, четыре из которых уже потрачено.
Обновлено в 15:39
Происшествия
Лагерь в Приморье временно закрыли из-за отравления детей
Летний лагерь в Лазовском районе Приморского края временно закрыли после отравления отдыхавших в нем детей.
Обновлено в 22:45
Космос
Астрономы нашли астероид с самым коротким годом в 151 день
Обновлено в 13:41
Происшествия
В московском метро девушка упала под поезд, спасая смартфон
Пассажирка московского метро упала под поезд, пытаясь достать свой упавший телефон.
Обновлено в 16:39
Происшествия
В Улан-Удэ столкнулись два автобуса с пассажирами
Два автобуса с пассажирами столкнулись в Улан-Удэ, один из них перевернулся, сообщает пресс-служба управления МВД по Бурятии.
Обновлено в 22:37
Происшествия
Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы. Об этом сообщает портал Odessit.ua.
Обновлено в 21:14
Шоу-бизнес
«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни
Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено в 14:00
Политика
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Во всяком случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены.
Обновлено в 15:57
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия
Раскрыта возможная причина аварии на «Лошарике»
Пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море мог начаться из-за взрыва литиевого аккумулятора. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Обновлено в 16:12
Политика
Андрей Малахов записал видеообращение к Зеленскому
Обновлено вчера в 19:31
Наука
Моляры с тремя корнями достались жителям Азии от денисовцев
Обновлено в 05:50
Политика
Климкин назвал три условия «противодействия» России
Глава МИД Украины Павел Климкин назвал три условия, при которых Киев, по его мнению, может "противодействовать" России.
Обновлено в 20:33
Политика
Reuters: США и Китай возобновили торговые переговоры
США и Китай возобновили консультации по урегулированию торгового спора, американские представители на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин во вторник обсудили эту проблему с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ и министром коммерции Чжун Шанем.
Обновлено в 15:17
Кино
Джим Керри заменил Джека Николсона в «Сиянии» Стэнли Кубрика
Обновлено в 14:24
Политика
Суд запретил Трампу блокировать пользователей в Twitter
В мае прошлого года федеральный суд в нью-йоркском районе Манхэттен заявил, что президент США Дональд Трамп нарушает свободу слова, блокируя некоторых пользователей в своем Twitter, и потребовал вернуть им доступ к его записям.
Обновлено в 12:02
Общество
Экс-сотрудница Госдепа попалась на сговоре с разведкой Китая
В США суд столичного округа Колумбия приговорил экс-сотрудницу американского Госдепа Кэндис-Мари Клейборн к 40 месяцам тюрьмы из-за сговора с китайской разведкой.
Обновлено в 21:42
Авто
Названы самые продаваемые автомобили в России стоимостью 2 млн рублей
Эксперты агентства «Автостат» назвали самые продаваемые автомобили в России стоимостью 2 млн рублей.
Обновлено в 15:30
Происшествия
Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.
Обновлено в 20:01
Армия и оружие
Адмирал США рассказал о «сотнях российских военных» в Венесуэле
Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер заявил, что в Венесуэле якобы находятся сотни российских военнослужащих и подрядчиков.
Обновлено в 20:07
Политика
Парад на День независимости США стоил Пентагону $1,2 млн
Министерство обороны США потратило на празднование Дня независимости Соединенных Штатов $1,2 млн, передает телеканал CBS со ссылкой на источник в Пентагоне.
Обновлено в 21:40
Происшествия
В правительстве Якутии силовики проводят обыски
«Оперативные мероприятия проводятся УФСБ России по Якутии в министерстве транспорта Якутии и кабинете первого заместителя председателя правительства региона Алексея Колодезникова», — рассказали в ведомстве.
Обновлено в 22:32
Политика
«Коммерсантъ» узнал о возможном возобновлении авиасообщения с Грузией
Минтранс предварительно оценил потери российских авиакомпаний от приостановки авиасообщения с Грузией в 3 млрд руб. Правительство пообещала российским авиакомпаниям компенсации, их механизм сейчас прорабатывается, отмечал вице-премьер Максим Акимов.
Обновлено в 19:45
Авто
Стартовали продажи Renault Dokker Stepway в России
Дилеры Renault в России начали продажи нового грузопассажирского фургона Renault Dokker Stepway.
Обновлено в 06:59
Общество
В России упростили процедуру получения инвалидности
Помимо прочего, документ дает людям с инвалидностью право на бесплатную парковку в разных регионах России.
Обновлено в 08:22
Политика
Грузинская оппозиция отреагировала на позицию Путина по санкциям
Представитель оппозиционной партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе дал оценку позиции президента России Владимира Путина по введению санкций против республики.
Обновлено в 12:38
Шоу-бизнес
Мечты сбываются: Рита Дакота начала ремонт в новой квартире
Дакота активно ведет свой микроблог в соцсети: рассказывает о гастролях, публикует фото дочери, делится новыми песнями.
Обновлено в 11:00
Гаджеты
Honor представил бюджетный смартфон Honor Play 8
Honor представил новый бюджетный смартфон Play 8. Как сообщает iXBT, стоимость новинки составляет 120 долларов.
Обновлено в 09:19
Футбол
ЦСКА разгромил «Рубин» в контрольном матче
«Рубин» уступил московскому ЦСКА в последнем контрольном матче этого межсезонья со счётом 0:4. Счёт в первом тайме встречи открыл Сигурдссон, во второй половине игры он же укрепил преимущество армейцев, а затем нападающий оформил и хет-трик.
Обновлено в 10:41
Интернет
Расширение для Google Chrome позволяет смотреть Netflix на работе
Mschf Internet Studios представила необычное разрешение Netflix Hangouts для браузера Google Chrome.
Обновлено в 11:03