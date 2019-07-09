Футбол

РПЛ представила новый чемпионский кубок и медалиСпорт БИЗНЕС Online 13:40

РПЛ представила новый кубок и медали, которые будут разыграны в стартующем сезоне.
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РПЛ представила новый трофей турнира

Sportbox.RU12:40

Представлен новый кубок, который будет вручаться за победу в РПЛ

Sport24.ru12:24

Представлен новый Кубок, который будет вручаться за победу в РПЛ. ВИДЕО

Sport.ru13:13

РПЛ представила новый чемпионский кубок

Чемпионат13:10

РПЛ представила кубок, который будет вручаться за победу в чемпионате

Советский спорт13:05

РПЛ представила новый трофей турнира

Матч ТВ12:40

Российская премьер-лига представила дизайн нового трофея для победителя чемпионата

ТАСС12:37
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Футбол

Кикнадзе: ФК «Локомотив» летом может потратить еще €3 млн на трансферы

Трансферный бюджет московского футбольного клуба "Локомотив" на текущее трансферное окно составляет €7 млн, четыре из которых уже потрачено.
Обновлено в 15:39
Происшествия

Лагерь в Приморье временно закрыли из-за отравления детей

Летний лагерь в Лазовском районе Приморского края временно закрыли после отравления отдыхавших в нем детей.
Обновлено в 22:45
Космос

Астрономы нашли астероид с самым коротким годом в 151 день

Обновлено в 13:41
Происшествия

В московском метро девушка упала под поезд, спасая смартфон

Пассажирка московского метро упала под поезд, пытаясь достать свой упавший телефон.
Обновлено в 16:39
Происшествия

В Улан-Удэ столкнулись два автобуса с пассажирами

Два автобуса с пассажирами столкнулись в Улан-Удэ, один из них перевернулся, сообщает пресс-служба управления МВД по Бурятии.
Обновлено в 22:37
Происшествия

Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы. Об этом сообщает портал Odessit.ua.
Обновлено в 21:14
Шоу-бизнес

«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни

Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено в 14:00
Политика

Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине

Во всяком случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены.
Обновлено в 15:57
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено вчера в 15:24
Происшествия

Раскрыта возможная причина аварии на «Лошарике»

Пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море мог начаться из-за взрыва литиевого аккумулятора. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Обновлено в 16:12
Политика

Андрей Малахов записал видеообращение к Зеленскому

Обновлено вчера в 19:31
Наука

Моляры с тремя корнями достались жителям Азии от денисовцев

Обновлено в 05:50
Политика

Климкин назвал три условия «противодействия» России

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал три условия, при которых Киев, по его мнению, может "противодействовать" России.
Обновлено в 20:33
Политика

Reuters: США и Китай возобновили торговые переговоры

США и Китай возобновили консультации по урегулированию торгового спора, американские представители на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин во вторник обсудили эту проблему с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ и министром коммерции Чжун Шанем.
Обновлено в 15:17
Кино

Джим Керри заменил Джека Николсона в «Сиянии» Стэнли Кубрика

Обновлено в 14:24
Политика

Суд запретил Трампу блокировать пользователей в Twitter

В мае прошлого года федеральный суд в нью-йоркском районе Манхэттен заявил, что президент США Дональд Трамп нарушает свободу слова, блокируя некоторых пользователей в своем Twitter, и потребовал вернуть им доступ к его записям.
Обновлено в 12:02
Общество

Экс-сотрудница Госдепа попалась на сговоре с разведкой Китая

В США суд столичного округа Колумбия приговорил экс-сотрудницу американского Госдепа Кэндис-Мари Клейборн к 40 месяцам тюрьмы из-за сговора с китайской разведкой.
Обновлено в 21:42
Авто

Названы самые продаваемые автомобили в России стоимостью 2 млн рублей

Эксперты агентства «Автостат» назвали самые продаваемые автомобили в России стоимостью 2 млн рублей.
Обновлено в 15:30
Происшествия

Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.
Обновлено в 20:01
Армия и оружие

Адмирал США рассказал о «сотнях российских военных» в Венесуэле

Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер заявил, что в Венесуэле якобы находятся сотни российских военнослужащих и подрядчиков.
Обновлено в 20:07
Политика

Парад на День независимости США стоил Пентагону $1,2 млн

Министерство обороны США потратило на празднование Дня независимости Соединенных Штатов $1,2 млн, передает телеканал CBS со ссылкой на источник в Пентагоне.
Обновлено в 21:40
Происшествия

В правительстве Якутии силовики проводят обыски

«Оперативные мероприятия проводятся УФСБ России по Якутии в министерстве транспорта Якутии и кабинете первого заместителя председателя правительства региона Алексея Колодезникова», — рассказали в ведомстве.
Обновлено в 22:32
Политика

«Коммерсантъ» узнал о возможном возобновлении авиасообщения с Грузией

Минтранс предварительно оценил потери российских авиакомпаний от приостановки авиасообщения с Грузией в 3 млрд руб. Правительство пообещала российским авиакомпаниям компенсации, их механизм сейчас прорабатывается, отмечал вице-премьер Максим Акимов.
Обновлено в 19:45
Авто

Стартовали продажи Renault Dokker Stepway в России

Дилеры Renault в России начали продажи нового грузопассажирского фургона Renault Dokker Stepway.
Обновлено в 06:59
Общество

В России упростили процедуру получения инвалидности

Помимо прочего, документ дает людям с инвалидностью право на бесплатную парковку в разных регионах России.
Обновлено в 08:22
Политика

Грузинская оппозиция отреагировала на позицию Путина по санкциям

Представитель оппозиционной партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе дал оценку позиции президента России Владимира Путина по введению санкций против республики.
Обновлено в 12:38
Шоу-бизнес

Мечты сбываются: Рита Дакота начала ремонт в новой квартире

Дакота активно ведет свой микроблог в соцсети: рассказывает о гастролях, публикует фото дочери, делится новыми песнями.
Обновлено в 11:00
Гаджеты

Honor представил бюджетный смартфон Honor Play 8

Honor представил новый бюджетный смартфон Play 8. Как сообщает iXBT, стоимость новинки составляет 120 долларов.
Обновлено в 09:19
Футбол

ЦСКА разгромил «Рубин» в контрольном матче

«Рубин» уступил московскому ЦСКА в последнем контрольном матче этого межсезонья со счётом 0:4. Счёт в первом тайме встречи открыл Сигурдссон, во второй половине игры он же укрепил преимущество армейцев, а затем нападающий оформил и хет-трик.
Обновлено в 10:41
Интернет

Расширение для Google Chrome позволяет смотреть Netflix на работе

Mschf Internet Studios представила необычное разрешение Netflix Hangouts для браузера Google Chrome.
Обновлено в 11:03
Как работают Яндекс.Новости?
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