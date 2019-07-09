Футбол

РПЛ представила новый чемпионский кубокЧемпионат 13:10

Российская Премьер-Лига по футболу презентовала обновлённый чемпионский трофей, который будет разыгран в сезоне-2019/20.
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РПЛ представила кубок, который будет вручаться за победу в чемпионате

Советский спорт13:05

Представлен новый кубок, который будет вручаться за победу в РПЛ

Sport24.ru12:24

РПЛ представила новый трофей турнира

Sportbox.RU12:40

РПЛ представила новый чемпионский кубок

Чемпионат13:10

РПЛ представила новый трофей турнира

Матч ТВ12:40

Представлен новый Кубок, который будет вручаться за победу в РПЛ. ВИДЕО

Sport.ru13:13

РПЛ показала новый чемпионский кубок

Евро-футбол.ру12:26
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Происшествия

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Фото: Motor1 Судя по небольшому расстоянию от задней двери до фонаря, загадочная новинка может оказаться городским хэтчбеком Hyundai i10 третьего поколения (соплатформенник известного в России Kia Picanto).
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Обновлено в 20:15
Технологии

Вирус Panda атаковал сайт Московской кольцевой железной дороги

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Один из фаворитов борьбы за пост премьер-министра Великобритании экс-глава британского МИД Борис Джонсон не исключил возможность приостановки работы Палаты общин парламента Соединённого Королевства для реализации плана по выходу страны из состава ЕС.
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Происшествия

Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах экс-министра Абызова

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Генпрокуратура России на постоянной основе взаимодействует с главным надзорным ведомством Украины по вопросам выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам.
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В провинции Дейр-эз-Зор на юго-востоке Сирии при срабатывании мины погибли дети. Инцидент произошел в деревне Даблан.
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Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сравнил российского лидера Владимира Путина с котом, который играет с Грузией как с мышью.
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Задержанных сотрудников ФСБ заподозрили в новых преступлениях

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