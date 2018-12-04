Футбол

РПЛ поможет «Анжи» доиграть сезон до конца
Нева Спорт
08:51

Махачкалинскому «Анжи» не дадут сняться с чемпионата России. Об это объявил президент РПЛ Сергей Прядкин. Даже если у клуба будут финансовые проблемы, лига найдет возможность предоставить «Анжи» кредит, чтобы доиграть сезон.
Нева Спорт08:51

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Гендиректор «Анжи» рассказал о помощи РПЛ

Газета.Ru12:31

Гендиректор «Анжи»: «РПЛ выделит нам средства в кредит»

Спорт-Экспресс10:32

«Анжи» помогут доиграть до конца нынешний сезон

Чемпионат08:18

РПЛ поддержит «Анжи» в случае катастрофической финансовой ситуации

ТАСС07:54

В случае критичной ситуации «Анжи» получит в поддержку деньги за нынешний сезон

Sportbox.RU07:50

Сергей Прядкин: «Если у „Анжи“ будет критическая ситуация, попробуем дать им кредит от РПЛ»

Sports.ru08:51

В случае критической ситуации РПЛ даст «Анжи» кредит

Sport24.ru07:45
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Автоматически обработано 7125 источников, обновлено в 15:11, Ашберн
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Сергей Геннадьевич Прядкин
Бывший сотрудник КГБ СССР, ФАПСИ,ФПС,ФСБ России, полковник запаса, вице-президент и член бюро исполкома Российского футбольного союза, президент Российской футбольной Премьер-Лиги, член Совета директоров Европейской ассоциации профессиональный футбольных лиг, член Стратегического совета по профессиональному футболу УЕФА, член комитета УЕФА по статусу игроков и агентской деятельности.
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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