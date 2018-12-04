Махачкалинскому «Анжи» не дадут сняться с чемпионата России. Об это объявил президент РПЛ Сергей Прядкин. Даже если у клуба будут финансовые проблемы, лига найдет возможность предоставить «Анжи» кредит, чтобы доиграть сезон.

Нева Спорт 08:51