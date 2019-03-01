РПЛ показывает матчи чемпионата за рубежом на YouTubeSports.ru вчера в 13:22

Уже сегодня РПЛ на своем англоязычном канале на видеохостинге провела первую трансляцию – матча «Оренбург» – «Анжи» (0:1). В этом туре будут показаны все матчи. Стоит отметить, что сама лига ничего о трансляциях за рубежом не сообщала.

РПЛ показывает матчи чемпионата за рубежом на YouTube

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