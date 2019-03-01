Футбол

РПЛ показывает матчи чемпионата за рубежом на YouTubeSports.ru вчера в 13:22

Уже сегодня РПЛ на своем англоязычном канале на видеохостинге провела первую трансляцию – матча «Оренбург» – «Анжи» (0:1). В этом туре будут показаны все матчи. Стоит отметить, что сама лига ничего о трансляциях за рубежом не сообщала.
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У РПЛ появился канал на ютубе с трансляциями матчей для болельщиков за рубежом

Sport24.ruвчера в 15:19

Русский футбол вернулся, серебро в лыжной эстафете, новый рекорд Овечкина, Александр Емельяненко опять влип и другие новости утра

Sports.ruвчера в 23:27

РПЛ начала показывать матчи чемпионата на YouTube

Soccer.ruвчера в 15:26

РПЛ начала показывать матчи на YouTube за рубежом

ProstoProSport00:17

РПЛ начала показывать матчи чемпионата на YouTube за рубежом

Спорт-Экспрессвчера в 14:53

РПЛ будут показывать на YouTube. Но за пределами России

Eurosport.ruвчера в 09:57
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Хоккей

Овечкин первым в истории НХЛ забросил 45 шайб в десяти сезонах

Овечкин стал первым в истории НХЛ, кто забросил 45 и более шайб в десяти регулярных сезонах.
Обновлено в 00:16
Происшествия

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у южной части Курил

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в 6:28 мск в районе острова Хоккайдо, недалеко от южной части Курил, сообщает Главное метеорологическое управление Японии.
Обновлено вчера в 23:21
Политика

Трамп попросил Китай немедленно отменить пошлины на сельхозпродукцию

Трамп написал в Twitter, что обратился к Китаю с просьбой немедленно отменить все пошлины на сельскохозяйственную продукцию (включая говядину, свинину) "основываясь на том факте, что мы идем к соглашению по торговле в рамках дискуссий, и я не повысил пошлины в рамках второго пакета до 25% первого марта", - цитирует Трампа РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия

Генерал-майор в отставке попался на сотне «мертвых душ»

Начальник ЦНИИ войск воздушно-космической обороны (ВКО) Минобороны генерал-майор в отставке Сергей Ягольников, арестованный по обвинению в особо крупном мошенничестве, содержал при институте больше ста «мертвых душ».
Обновлено вчера в 23:02
Политика

Варфоломей отказался от всеправославного обсуждения церкви на Украине

Константинопольский патриарх Варфоломей отказался обсуждать вопрос об Украинской православной церкви (ПЦУ) на всеправославном уровне.
Обновлено вчера в 16:53
Политика

Генконструктор назвал стоимость создания ракетного комплекса «Ангара»

В 2012-2014 годах под руководством Нестерова готовился и проводился начальный этап летных испытаний ракет "Ангара" с космодрома Плесецк.
Обновлено вчера в 19:08
Шоу-бизнес

В Сети дали советы экс-жене депутата после слов о «нищебродах»

Обновлено вчера в 19:25
Политика

ЕС запретил Польше строить канал под Калининградом

Евросоюз запретил Польше приступать к строительству канала на балтийском побережье без одобрения Европейской комиссии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:56
Армия и оружие

В Раде рассказали о контрабанде запчастей для ВСУ из России

В эфире 4 канала депутат Верховной рады, основатель украинского батальона Азов Андрей Билецкий рассказал, с чего начался скандал с закупкой российских запчастей для ВСУ.
Обновлено в 01:01
Происшествия

В Екатеринбурге на ребенка упала глыба льда

Обновлено вчера в 12:22
Происшествия

Названа возможная причина пожара в селе Дагестана

Вылетевшая из печи искра могла стать причиной крупного пожара в дагестанском селе Тисси-Ахитли, который охватил около 30 частных домов, заявил глава Цумадинского района республики Анваргаджи Вечедов.
Обновлено в 00:12
Музыка

Верка Сердючка отказалась представлять Украину на «Евровидении»

«Евровидение-2019» оказалось для Украины непростым: после того как четыре претендента один вслед за другим отказались участвовать из-за отмены гастролей в России, Украина заявила, что не будет участвовать в этом году в «Евровидении».
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия

Организатор боя Емельяненко прокомментировал его задержание

Обновлено вчера в 23:49
Шоу-бизнес

Джонни Депп подал в суд на Эмбер Херд за клевету

Голливудский актер Джонни Депп подал в суд на свою бывшую супругу, актрису Эмбер Херд, передает Deadline.
Обновлено вчера в 19:12
Общество

Роспотребнадзор изъял около 400 тонн некачественного мяса в 2018 году

Сотрудники Роспотребнадзора забраковали около 400 тонн некачественного мяса в 2018 году, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 22:27
Общество

Facebook подал в суд на китайские компании за продажу аккаунтов

Американские компании Facebook и Instagram подали иск в федеральный суд США на четыре фирмы и трех человек из Китая за продажу поддельных учетных записей, лайков и подписчиков.
Обновлено в 00:17
Происшествия

Предшественника Арашукова в Совфеде отпустили из СИЗО

Обновлено вчера в 08:03
Политика

Канада начала процесс экстрадиции финдиректора Huawei

Министерство юстиции Канады официально начало процесс экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД Канады.
Обновлено вчера в 13:50
Армия и оружие

Переданный Пакистаном индийский лётчик рассказал, как с ним обращались

Обновлено вчера в 15:41
Происшествия

Более 100 человек эвакуировано из загоревшейся многоэтажки в Барнауле

Обновлено вчера в 23:30
Политика

Трамп признал ответственность КНДР за смерть американского студента

Президент США Дональд Трамп признал ответственность КНДР за смерть 22-летнего американца Отто Уормбиера.
Обновлено вчера в 23:08
Баскетбол

«Чикаго» обыграл «Атланту» в матче НБА, команды сыграли 4 овертайма

«Чикаго Буллз» добыл тяжелейшую победу над «Атлантой Хоукс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Обновлено вчера в 23:28
Общество

В Вашингтоне отпраздновали масленицу

В минувшую пятницу в посольстве России в Вашингтоне состоялся праздник "Русская масленица".
Обновлено вчера в 23:53
Армия и оружие

Эсминец США оказался между двумя российскими фрегатами

Ракетный эсминец ВМС США «Дональд Кук» (USS Donald Cook) оказался между двух российских военных кораблей в районе пролива Дарданеллы.
Обновлено вчера в 04:23
Космос

SpaceX сохранит первую ступень Falcon 9 после запуска Crew Dragon

Компания SpaceX намерена сохранить первую ступень ракеты-носителя Falcon 9 после того, как состоится первый испытательный запуск новейшего пилотируемого корабля Crew Dragon (Dragon 2) к МКС, информирует РИА «Новости».
Обновлено 28 февраля в 17:25
Политика

Украина потребовала вернуть прах Нестора Махно

Обновлено вчера в 23:21
Происшествия

Во Флориде самолет врезался в многоэтажный жилой дом

Небольшой самолет врезался в многоэтажное здание в городе Форт-Лодердейл в штате Флорида, в результате чего погиб пилот, передает телеканал CBS4 Miami.
Обновлено вчера в 19:11
Авто

Названы марки автомобилей с самыми агрессивными водителями

Чтобы вы заранее знали, от каких машин стоит держаться подальше, эксперты журнала «За рулем» опросили автовладельцев и назвали марки автомобилей с самыми агрессивными водителями.
Обновлено вчера в 05:59
Наука

В Амазонии гигантский тарантул утащил опоссума и попал на видео

Обновлено вчера в 07:01
Экономика

Росстат раскрыл данные о зарплатах госслужащих

Росстат опубликовал данные о зарплате и численности государственных чиновников центральных аппаратов министерств и ведомств за 2018 год.
Обновлено вчера в 11:15
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийск на стадионе «Анжи-Арена».
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Видеохостинговый сайт, предоставляющий пользователям услуги хранения, доставки и показа видео. Пользователи могут загружать, просматривать, оценивать, комментировать, добавлять в избранное и делиться теми или иными видеозаписями. Благодаря простоте и удобству использования YouTube стал популярнейшим видеохостингом и вторым сайтом в мире по количеству посетителей. В январе 2012 года ежедневное количество просмотров видео на сайте достигло 4 млрд. На сайте представлены фильмы, музыкальные клипы, трейлеры, новости, образовательные передачи, а также любительские видеозаписи, включая видеоблоги, слайд-шоу, юмористические видеоролики и прочее...
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