Футбол

РПЛ поддержит «Анжи» в случае катастрофической финансовой ситуации
ТАСС
07:54

Российская премьер-лига (РПЛ) поможет "Анжи" доиграть сезон в случае критического финансового положения клуба. Об этом журналистам заявил президент РПЛ Сергей Прядкин. "Анжи" испытывает проблемы с финансированием.
ТАСС07:54

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РПЛ готова помочь «Анжи» в случае катастрофической финансовой ситуации

Газета.Ru09:18

«Анжи» помогут доиграть до конца нынешний сезон

Чемпионат08:18

РПЛ готова поддержать «Анжи»

Спорт-Экспресс08:12

РПЛ поддержит «Анжи» в случае катастрофической финансовой ситуации

ТАСС07:54

В случае критичной ситуации «Анжи» получит в поддержку деньги за нынешний сезон

Sportbox.RU07:50

Сергей Прядкин: «Если у „Анжи“ будет критическая ситуация, попробуем дать им кредит от РПЛ»

Sports.ru08:51

В случае критической ситуации РПЛ даст «Анжи» кредит

Sport24.ru07:45
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Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 10:34, Ашберн
Футбол

Модрич: рад, что кто-то обычный может выиграть «Золотой мяч»

Обновлено в 10:30
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Матч за Суперкубок России пройдет 6 июля

"Было принято решение начать сезон 6 июля матчем за Суперкубок России", цитирует Прядкина ТАСС.
Обновлено в 10:00
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«Спартак» сообщил о доказательствах ошибочного удаления Рассказова

Обновлено в 10:18
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Матч чемпионата Франции между ПСЖ и «Монпелье» отменен из-за протестов

Субботний матч чемпионата Франции между «Пари Сен-Жермен» и «Монпелье» отменен из-за протестов и беспорядков в Париже, 4 декабря передает агентство Associated Press.
Обновлено в 10:27
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Янкаускас покинул пост главного тренера сборной Литвы

Литовская футбольная федерация (ЛФФ) на официальной странице Facebook объявила о расторжении контракта с главным тренером национальной команды Эдгарасом Янкаускасом.
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Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич признан лучшим игроком команды в ноябре.
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Клопп оштрафован за празднование гола на поле на 8 тысяч фунтов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оштрафован за празднование гола на поле во время матча с «Эвертоном» на восемь тысяч фунтов.
Обновлено в 09:35
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Маркизио: «Роналду изменил стиль своей игры в Италии»

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«Манчестер Сити» могут исключить из еврокубков за нарушение ФФП

Ранее появились сведения, что президент ФИФА Джанни Инфантино, будучи генеральным секретарем УЕФА, проводил тайные встречи с руководителями «Манчестер Сити» и ПСЖ с целью помочь клубам избежать отстранения от участия в Лиге чемпионов, грозившее командам из-за нарушения правил финансового фэйр-плей.
Обновлено в 07:52
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В последнем поединке "Атлетик" проиграл "Леванте" со счетом 0:3. Исполнять обязанности главного тренера "Атлетика" после отставки Бериссо будет тренер резервистов Гаиска Гаритано, который ранее работал с "Депортиво" и "Эйбаром".
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Эванс Кангва: «Игра с „Зенитом“ была принципиальная для меня»

Нападающий тульского «Арсенала» Эванс Кангва, оформивший дубль в матче с «Зенитом» (2:4), отметил принципиальность прошедшей встречи.
Обновлено в 10:18
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Сергей Геннадьевич Прядкин
Бывший сотрудник КГБ СССР, ФАПСИ,ФПС,ФСБ России, полковник запаса, вице-президент и член бюро исполкома Российского футбольного союза, президент Российской футбольной Премьер-Лиги, член Совета директоров Европейской ассоциации профессиональный футбольных лиг, член Стратегического совета по профессиональному футболу УЕФА, член комитета УЕФА по статусу игроков и агентской деятельности.
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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