Футбол

РПЛ по просьбе болельщиков перенесла матч ЦСКА – «Оренбург»ProstoProSport 07:38

Пресс-служба Российской Премьер-лиги выступила с официальным заявлением о переносе матча 23-го тура чемпионата страны между московским ЦСКА и «Оренбургом», который пройдет 13 апреля. В организации отметили, что поединок состоится на два с половиной часа раньше намеченного времени.
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ЦСКА – «Оренбург». Матч перенесен по просьбе болельщиков столичного клуба

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РПЛ перенесла матч ЦСКА - «Оренбург» из-за финала Кубка Гагарина

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Sport24.ru07:03

РПЛ перенесла матч ЦСКА — «Оренбург» по просьбе болельщиков

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