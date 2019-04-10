Футбол
РПЛ по просьбе болельщиков перенесла матч ЦСКА – «Оренбург»ProstoProSport 07:38
Пресс-служба Российской Премьер-лиги выступила с официальным заявлением о переносе матча 23-го тура чемпионата страны между московским ЦСКА и «Оренбургом», который пройдет 13 апреля. В организации отметили, что поединок состоится на два с половиной часа раньше намеченного времени.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 09:09, Ашберн
Общество
«Яндекс» запустил сервис поиска пропавших домашних животных
"Яндекс" и производитель корма для кошек и собак Purina открыли сервис для поиска пропавших домашних животных.
Обновлено в 07:06
Общество
В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
Большинство пользователей (55%) жалуются, что столкнулись с неполадками в работе всех сервисов Сбербанка, еще 30% не могут войти в приложение, а 15% испытывали трудности при осуществлении переводов денежных средств.
Обновлено в 05:51
Армия и оружие
Совфед официально пригрозил НАТО войной за Керченский пролив
Совет Федерации РФ принял заявление о недопустимости нарушения процедур прохождения Керченского пролива украинскими кораблями, независимо от военного присутствия НАТО в Чёрном море.
Обновлено в 08:42
Политика
В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35
Напомним, 18 марта газета "Коммерсант" сообщила, что Египет подписал с Россией соглашение на покупку "более 20 штук" российских истребителей Су-35.
Обновлено вчера в 02:27
Происшествия
Молния ударила в садившийся в «Шереметьево» самолет
По его данным, командир дальнемагистрального A-330, летевшего в "Шереметьево" из Нью-Йорка, накануне вечером связался с диспетчерами и сообщил, что в корпус лайнера попала молния.
Обновлено в 06:36
Происшествия
В Третьяковке началась реставрация картины Репина
Обновлено в 08:31
Политика
Порошенко и Зеленский встретятся с Макроном в Париже
Официальный представитель кандидата в президенты Украины Петра Порошенко Олег Медведев сообщил в среду, что у него есть информация о визите в пятницу в Париж второго кандидата в украинские лидеры Владимира Зеленского для встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 08:26
Политика
Депутат Шлосберг предложил наказывать власть за неуважение к народу
Смотрите такжеПутин подписал законы об оскорблении власти в интернете и запрете фейковых новостей Кроме того, он выступает за распространение ответственности по новой статье на депутатов, поддержавших законопроект, который суд признал выражающим неуважение к правам человека – штраф до 1 млн рублей и арест на срок до 30 суток.
Обновлено в 06:02
Гаджеты
Телефон Apple 1993 года показали на видео
Обновлено в 07:49
Политика
Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии
Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии.
Обновлено в 05:10
Хоккей
ЦСКА и «Авангард» разыграют Кубок Гагарина
В финале Континентальной хоккейной лиги встретятся московский ЦСКА и омский "Авангард", уверенно выигравшие плей-офф в своих конференциях.
Обновлено в 03:19
Авто
Мантуров назвал число заявок на автомобили Aurus
Более 500 заявок поступило на люксовые российские автомобили Aurus.
Обновлено в 07:57
Авто
Названы самые популярные новые иномарки на рынке России
Аналитики «Автостат» назвали ТОП-10 самых популярных новых иномарок в России, который возглавил «Киа Рио» с объёмом продаж 22,3 тыс. единиц.
Обновлено в 08:53
Спорт
Загитовой посоветовали уйти из спорта
Роман считает, что, поскольку Загитова "выиграла все титулы, которые только можно было выиграть", лучше ей уйти из спорта непобежденной.
Обновлено в 03:44
Политика
WikiLeaks узнала о слежке за Ассанжем в посольстве Эквадора
Масштабная слежка велась за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем в посольстве Эквадора.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес
Дочь Валерии экстренно прооперировали
Дочь певицы Валерии Анну Шульгину экстренно прооперировали. Девушка опубликовала фотографию с капельницей в Instagram.
Обновлено в 05:17
Футбол
Семин: надеемся, что Фарфан будет готов к матчу с «Ахматом»
Футболист "Локомотива" Джефферсон Фарфан вернулся из сборной Перу с травмой, из-за которой пропустил матч 22-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", но есть надежда, что он вернется в строй к игре 23-го тура против грозненского "Ахмата", заявил главный тренер московской команды Юрий Семин.
Обновлено в 06:54
Кино
Вышел трейлер к фильму «Король Лев»
Компания Walt Disney опубликовала трейлер к киноадаптации культового мультфильма «Король Лев», который вышел в 1994 году.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Бывшего сотрудника ФСБ приговорили к шести годам колонии за госизмену
Московский окружной военный суд приговорил экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест
Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено вчера в 06:05
Политика
Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом
В 1981 году парламент Израиля принял закон об аннексии Голанских высот, однако во всем мире этого так никто и не признал.
Обновлено в 00:29
Политика
Российский газ захотели перевозить на атомных подводных лодках
Перевозить сжиженный природный газ (СПГ) по Северному морскому пути можно с помощью атомного подводного флота России, считает глава национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
Обновлено в 07:41
Политика
Порошенко и Зеленский называют разные даты дебатов в «Олимпийском»
Оба кандидата согласны дебатировать на спортивной арене, но называют абсолютно разные даты.
Обновлено в 00:39
Происшествия
Осужденный на Урале экс-банкир задержан на белорусско-польской границе
Бывший руководитель "Плато-банка" Андрей Лазарев, осужденный в Екатеринбурге за хищение 1,2 млрд рублей, был задержан при попытке перейти белорусско-польскую границу по поддельному паспорту.
Обновлено в 07:32
Общество
Володин не поддерживает идею об увеличении рабочего дня для селянок
Согласно сообщениям СМИ, обсуждается возможность отмены сокращенной 36-часовой недели для жительниц сел и увеличении ее до 40 часов, как и у других работников, при этом увеличение рабочего дня без повышения зарплаты якобы может затронуть более 10 миллионов женщин.
Обновлено в 08:38