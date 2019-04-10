Футбол
РПЛ по просьбе болельщиков перенесла матч ЦСКА – «Оренбург»ProstoProSport 07:38
Пресс-служба Российской Премьер-лиги выступила с официальным заявлением о переносе матча 23-го тура чемпионата страны между московским ЦСКА и «Оренбургом», который пройдет 13 апреля. В организации отметили, что поединок состоится на два с половиной часа раньше намеченного времени.
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