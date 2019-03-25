Футбол
РПЛ перенесла матчи «Локомотив» — «Енисей» и «Спартак» — «Рубин»Чемпионат 07:36
После 20 туров «Локомотив» занимает в турнирной таблице третье место, «Спартак» — на пятой строчке, «Рубин» — на седьмой, а «Енисей» занимает последнее место. Календарь матчей РПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 15:34, Ашберн
Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии
Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14
Экономика
Медведев поддержал цифровую маркировку молочной продукции
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал цифровую маркировку для готовой молочной продукции.
Обновлено в 04:06
Транспорт
На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные
В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Украинская полиция отказывается от автоматов Калашникова
Большинство украинских полицейских хочет отказаться от автоматов Калашникова и пистолетов Макарова.
Обновлено в 08:20
Происшествия
В центре Махачкалы произошел пожар
Пожар произошел на территории одного из рынков в центре Махачкалы, сообщается на официальном сайте регионального МЧС.
Обновлено в 14:40
Культура
В Берлине открылась выставка работ участников фотоконкурса имени Стенина
Выставка работ участников международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина открылась в понедельник в Берлине в Российском доме науки и культуры.
Обновлено в 15:26
Шоу-бизнес
Актриса Юлия Пересильд показала подросших дочек от Алексея Учителя
Кинокритики называют прорывной роль Юлии Пересильд в драме Алексея Учителя «Край», где партнером Юлии был Владимир Машков.
Обновлено в 09:29
Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
СМИ объяснили визит российских военных в Венесуэлу
Почти сотня российских военнослужащих, которые накануне прибыли в Венесуэлу, будут обслуживать российскую военную технику в этой стране и учить венесуэльских военных обращаться с ней.
Обновлено в 05:12
Политика
В Польше заявили, что не оспаривают роль СССР в победе над фашизмом
Польские власти не оспаривают роль СССР в победе над гитлеровской Германией, однако не считают необходимым приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которая будет отмечаться 1 сентября этого года.
Обновлено в 11:18
Общество
Реставрация залов Музея современной истории России завершилась
В понедельник, 25 марта, в столице прошла церемония, посвященная завершению реставрационных работ залов Музея современной истории Москвы.
Обновлено в 14:03
Политика
Верховный суд вернул иск КПРФ с жалобой на действия Центризбиркома
Заявление коммунистов отклонили после того, как Мещанский суд признал незаконным требование КПРФ передать документ бывшему кандидату в президенты без очереди.
Обновлено в 10:31
Общество
Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind
Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind ("Северный ветер").
Обновлено в 09:41
Армия и оружие
Премьер Израиля сократил поездку в Вашингтон из-за обстрелов из Газы
Премьер Израиля сократил поездку в Вашингтон из-за обстрелов из Газы Впервые за пять лет сирена воздушной тревоги прозвучала в районе к северу от Тель-Авива.
Обновлено в 14:36
Политика
Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами
Президент США Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:21
Политика
В СБУ подтвердили, что Прозоров был сотрудником ведомства
Служба безопасности Украины подтвердила, что Василий Прозоров действительно был сотрудником ведомства и занимал должность старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба Антитеррористического центра.
Обновлено в 09:20
Общество
Новая «Мисс Москва» получит запасную корону
Потерявшая свое звание «Мисс Москва — 2018» Алеся Семеренко, по обнародованной ранее информации, сломала корону, поэтому Ксения Поленова получит лишь запасную.
Обновлено в 13:27
Экономика
В США проявился самый верный индикатор рецессии
Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено вчера в 04:56
Армия и оружие
Масштабные учения ВДВ стартовали в Крыму
В учениях примут участие десантно-штурмовые и артиллерийские полка седьмой гвардейской десантно-штурмовой горной дивизии.В них задействуют более 1,5 тысячи десантников, более 300 единиц боевой техники, а также самолеты военно-транспортной авиации, вертолеты армейской авиации и большие десантные корабли Черноморского флота.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес
Жена юмориста Николая Бандурина призналась в измене
Обновлено в 13:20
Политика
Экс-глава Росгеологии объяснил свою отставку
Бывший глава Росгеологии Роман Панов в понедельник объяснил свою отставку плановой ротацией.
Обновлено в 15:20
Шоу-бизнес
Потап вышел в свет с бывшей женой и проигнорировал Настю Каменских
Как сообщают украинские СМИ, Потап весь вечер провел в обществе Ирины, перекинувшись с нынешней возлюбленной Настей Каменских лишь парой слов.
Обновлено в 04:30
Общество
Немецкого министра обвинили в сексизме из-за рекламы шлема
В Германии разгорелся скандал из-за социальной рекламы шлема. В результате министра транспорта Андреаса Шойера обвинили в сексизме.
Обновлено в 04:22
Происшествия
В Петербурге ребенок провалился под лед Невы и погиб
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, напротив дома № 131 по проспекту Обуховской обороны под лед Невы провалился ребенок.
Обновлено в 11:19
Происшествия
Суд заочно арестовал экс-главу «Газпром промгаза» по делу о налогах
Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал экс-гендиректора научно-исследовательского предприятия «Газпром промгаз» Александра Карасевича.
Обновлено в 10:34
Политика
Повод ушел: как доклад Мюллера повлияет на отношения России и США
Результат работы комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера подтвердил то, о чем твердили критически настроенные наблюдатели все два года расследования, — отсутствие сговора между президентом США Дональдом Трампом и Россией во время предвыборной гонки 2016 года.
Обновлено в 09:12
Хоккей
Нападающий «Виннипега» Коннор признан первой звездой недели в НХЛ
Американский нападающий "Виннипега" Кайл Коннор признан первой звездой прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 12:32
Общество
Мощное потепление придет в Москву с 28 марта
Серьезное потепление придет в столичный регион с 28 марта. Столбики термометров поднимутся к выходным выше 10 градусов.
Обновлено в 07:30