Футбол
РПЛ перенесла матчи «Локомотив» — «Енисей» и «Спартак» — «Рубин»Чемпионат 07:36
После 20 туров «Локомотив» занимает в турнирной таблице третье место, «Спартак» — на пятой строчке, «Рубин» — на седьмой, а «Енисей» занимает последнее место. Календарь матчей РПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
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Энергетика
Цены на нефть «испугались высоты»
Нефтяной фонтан, добивавший на прошлой неделе до $68,70 за баррель Brent, казалось бы, иссяк, словно испугавшись этой невиданной в 2019 году высоты.
Обновлено в 03:57
Политика
Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Футбол
Кубок наций по киберфутболу – уже в апреле. Что ждет Россию?
Игры будут проходить 13 и 14 апреля в формате "1 на 1" и "2 на 2". Изначально планировалось, что на турнире выступят 16 сборных, но из-за большого интереса к мероприятию количество участников было увеличено до 20.
Обновлено в 09:15
Политика
Экс-сотрудник СБУ признался в работе на российские спецслужбы
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что после произошедшей в 2014 году смены власти в стране работал на российские спецслужбы.
Обновлено в 05:34
Политика
Турция может разрешить россиянам въезд по внутренним паспортам
Россия и Турция начали переговоры о взаимном посещении гражданами стран по внутренним паспортам, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Обновлено в 08:07
Экономика
Медведев подписал документы о порядке расселения аварийного жилья
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал два документа, которые определяют порядок реализации региональных программ переселения людей из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2017 года, и порядок оказания федеральной поддержки на эти цели.
Обновлено в 07:35
Политика
Песков оценил отказ Польши пригласить РФ на годовщину Второй мировой
Без участия России любые мемориальные мероприятия, посвященные годовщине Великой Отечественной или Второй мировой войны, не могут считаться полноценными, сказал представитель Кремля.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
СМИ назвали цель визита российских военных в Венесуэлу
Российские военные прибыли в Венесуэлу для проведения двусторонних консультаций по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник в Каракасе.
Обновлено в 00:50
Экономика
Присоединение Крыма обошлось каждому россиянину в 10 тысяч рублей
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
На Кубани два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме
В результате ЧП травмы получили два человека. Пострадавших "скорая" доставила в Центральную районную больницу.
Обновлено в 07:16
Авто
Продажи КамАЗа за два месяца выросли на 23%
Обновлено в 04:04
Космос
В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия
Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Пожар на складе в подмосковном Чехове потушен
Открытое горение на территории склада с горюче-смазочными материалами в подмосковном Чехове ликвидировали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 07:56
Энергетика
Украина предложила Венгрии воспользоваться своими газохранилищами
Компания «Укртрансгаз» предложила Венгрии воспользоваться украинскими хранилищами газа в следующем отопительном сезоне, заявили в пресс-службе компании, сообщило 25 марта информационное агентство «УНИАН».
Обновлено в 07:06
Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 72,92 рубля
Официальный курс евро на вторник вырос на 33,29 копейки - до 72,9229 рубля, курс доллара увеличился на 72,88 копейки - до 64,4993 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 05:52
Экономика
«Почта России» пообещала поднять зарплаты на 20%
С 1 мая «Почта России» запустит полуторагодичную программу по повышению заработной платы сотрудников на 20%.
Обновлено в 07:46
Здоровье
Больные раком мозга назвали симптомы, которые сначала игнорировали
Обновлено вчера в 01:31
Политика
Двух российских актеров не пустили на Украину
Как отмечается, актерам запретили въезд на Украину сроком на три года. При этом в ведомстве не назвали имена россиян.
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес
Варнава возбудила россиян интимным снимком
Участница шоу Comedy Woman разместила в Instagram серию откровенных снимков, на которых она позирует топлес.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Норвежский круизный лайнер Viking Sky прибыл в порт
Круизный лайнер Viking Sky, у которого перестал работать один из двигателей в Норвегии, в воскресенье, 24 марта, прибыл в порт.
Обновлено вчера в 11:32
Происшествия
СК начал проверку по факту ошибочной вакцинации в детском саду в Туве
Доследственная проверка начата в Туве в детском саду, где воспитанникам вместо пробы Манту была введена вакцина БЦЖ.
Обновлено в 09:10
Наука
В Китае нашли тысячи неизвестных науке окаменелостей животных
Китайские ученые из Северо-Западного университета Китая опубликовали исследование, в котором рассказали, что во время последних археологических раскопок им удалось обнаружить тысячи окаменелостей животных возрастом около 518 миллионов лет.
Обновлено в 07:08
Футбол
Ещенко тренировался в общей группе «Спартака»
Обновлено в 07:08
Экономика
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское на 26,2% – со 164 до 207 руб. за 0,75 литра.
Обновлено в 09:12
Экономика
Магазины и кафе смогут сэкономить на электричестве. Раньше так делали только заводы Дерипаски
Речь идет об энергоблоках, за обслуживание которых потребителям приходится платить все 12 месяцев, хотя они нужны всего несколько часов в год, объяснил изданию, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Замгенпрокурора Владимир Малиновский попал в реанимацию
«Малиновский поскользнулся при выходе из автомобиля и упал, его экстренно госпитализировали в реанимацию», — рассказал один из собеседников.
Обновлено в 05:41
Происшествия
В Москве подростки избили семиклассника до разрыва селезенки
Со своей стороны информированный источник сообщил "Интерфаксу", что медики диагностировали у пострадавшего тупую травму живота и разрыв селезенки.
Обновлено в 06:20
Общество
Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике
В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 04:53