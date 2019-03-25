Футбол
РПЛ перенесла матчи «Локомотив» — «Енисей» и «Спартак» — «Рубин»Чемпионат 07:36
После 20 туров «Локомотив» занимает в турнирной таблице третье место, «Спартак» — на пятой строчке, «Рубин» — на седьмой, а «Енисей» занимает последнее место. Календарь матчей РПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
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Происшествия
Неизвестные взорвали военную базу США в Японии
Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие
У границ России пролетели три бомбардировщика ВВС США
Третий американский стратегический бомбардировщик пролетел вдоль границ Калининградской области 25 марта.
Обновлено в 11:20
Происшествия
В Ленобласти зоозащитники нашли спасенную машинистом собаку
Обновлено вчера в 11:16
Транспорт
Поезда «Аллегро» отменят рейсы на один день
Курсирует по маршруту Хельсинки (Центральный вокзал) — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал).
Обновлено в 13:04
Наука
В Китае нашли уникальные окаменелости
По словам учёных, находка является уникальной, поскольку у некоторых обнаруженных экземпляров хорошо сохранились мягкие ткани, в том числе кожа, глаза и внутренние органы.
Обновлено в 08:14
Армия и оружие
Партия новейших истребителей Су-57 в следующем году поступит в войска ЮВО
Партия истребителей пятого поколения Су-57 поступит в войска Южного военного округа (ЮВО) уже в следующем году.
Обновлено в 13:03
Политика
Двух российских актеров не пустили на Украину
В пресс-службе госпогранслужбы Украины заявили, что пограничники не пропустили двух актеров, которые являются гражданами России, на Украину.
Обновлено в 09:09
Армия и оружие
Турецкая авиация пыталась мешать вертолету греческого премьера
Портал Newsit.gr утверждает, что турецкие истребители пытались помешать вертолету, на котором греческий премьер Алексис Ципрас летел на остров Агатониси.
Обновлено в 07:55
Интернет
Kaspersky Lab сообщила о массовой атаке хакеров на пользователей Asus
Хакеры ShadowHammer через уязвимость в программном обеспечении для обновления драйверов в режиме онлайн Asus Live Update избирательно атаковали более 600 пользователей, говорится в исследовании "Лаборатории Касперского".
Обновлено в 11:00
Экономика
На 20% намерена поднять зарплату сотрудникам «Почта России»
Программ повышения зарплат стартует с 1 мая 2019 года, и затронет 17 регионов России с наиболее низкими зарплатами.
Обновлено в 06:58
Культура
Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста
Обновлено в 09:57
Происшествия
Суд заочно арестовал экс-главу «Газпром промгаза» по делу о налогах
Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал экс-гендиректора научно-исследовательского предприятия «Газпром промгаз» Александра Карасевича.
Обновлено в 10:34
Финансы
Минфин допустил снижение ставок по ипотеке до 8% раньше 2024 года
Ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8% раньше 2024 года.
Обновлено в 11:20
Политика
СМИ раскрыли планы Порошенко на случай проигрыша президентских выборов
Петр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы, если проиграет президентские, пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на штаб Порошенко.
Обновлено в 09:01
Футбол
Подольски провел поединок с легендарным сумоистом
Обновлено в 13:07
Политика
Оппозиция проведёт митинг по закону о референдуме в Ингушетии
Власти Ингушетии разрешили оппозиции провести митинг в республиканской столице - Магасе.
Обновлено в 10:51
Политика
Бывший глава «Росгеологии» рассказал о причинах отставки
Бывший генеральный директор "Росгеологии" Роман Панов заявил, что ситуация с его заместителем Русланом Горрингом могла повлиять на отставку.
Обновлено в 11:11
Происшествия
В Югорске детское питание хранили в морге
В городском морге Югорска в ХМАО проводится проверка: там обнаружен склад коробок с детским питанием.
Обновлено в 13:08
Происшествия
В России вспоминают жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
25 марта 2018 года в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
Обновлено в 02:11
Общество
Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон
Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
Обновлено в 11:38
Гаджеты
Голосовой помощник «Варвара» станет конкурентом «Алисы»
У голосового помощника «Яндекса» «Алисы» появится конкурент «Варвара».
Обновлено в 07:33
Политика
МИД Сирии назвал нарушением суверенитета решение США по Голанам
МИД Сирии назвал вопиющим нарушением суверенитета республики решение США признать Голанские высоты территорией Израиля.
Обновлено в 13:42
Здоровье
На Украине с начала года почти 33 тысячи человек заболели корью
Почти 33 тысячи человек на Украине заболели корью с начала года, сообщила в понедельник пресс-служба Центра общественного здоровья министерства здравоохранения.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие
Экс-сотрудник СБУ назвал убийц Моторолы и Гиви
Бывший сотрудник украинской Службы безопасности (СБУ) Василий Прозоров на конференции в Москве заявил, что главу батальона «Спарта» Арсена «Моторолу» Павлова и командира батальона «Сомали» Михаила «Гиви» Толстых убили украинские спецслужбы.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Осужденный сотрудник службы безопасности Кадырова покончил с собой
На теле умершего в колонии бывшего сотрудника службы безопасности первого президента Чечни Ахмата Кадырова — Аюба Тунтуева — при судебно-медицинском исследовании не обнаружено следов побоев.
Обновлено в 13:11
Происшествия
СК начал проверку после драки полицейских в Калмыкии
В Элисте сотрудники республиканского управления Следственного комитета России инициировали проверку информационного сообщения о драке между сотрудниками правоохранительных органов.
Обновлено в 11:12
Транспорт
На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные
В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено в 10:00
ЖКХ
На субсидирование льгот за вывоз мусора потребуется 216 млн рублей
Льгота в размере 50% на оплату коммунальных услуг предоставляется инвалидам, участникам ВОВ, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признанным инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин, членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ, инвалидам и семьи, имеющие детей-инвалидов, многодетным семьям и другим категориям.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие
Порошенко сообщил о передаче войскам «смертоносного оружия»
Президент Украины Петр Порошенко ждет от украинских военных умелого использования "смертоносного оружия", часть которого он передал в войска, дислоцированные в Хмельницкой области.
Обновлено в 04:10