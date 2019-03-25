РПЛ перенесла матчи «Локомотив» – «Енисей» и «Спартак» – «Рубин»Советский спорт 07:38

Матч 26-го тура Локомотив - Енисей состоится 28 апреля в 14:00. Игра Спартак - Рубин пройдет 29 апреля в 19:30.

Спорт день за днем

Энергетика Россия третий год подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай Россия третий год подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай, обеспечивая порядка 15,7% поставок этого углеводородного топлива в КНР.

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Политика К границе США направился новый караван мигрантов Поток мигрантов, в основном из стран Центральной Америки, направился от границы Мексики с Гватемалой в США.

Происшествия Пожарные справились с огнем на складе ГСМ в Чехове Пожарным удалось оперативно справиться с переходом огня на второй ангар и не дать разгореться пламени.

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Экономика Жизнь пенсионеров изменится с 1 апреля Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.

Общество Минобрнауки увеличит число бюджетных мест в вузах В России наблюдается дефицит кадров по отдельным специальностям, поэтому в Министерстве науки и высшего образования приняли решение увеличить бюджетные места в вузах.

Кино Опубликован новый трейлер «Джона Уика — 3», в котором никто не умирает Киностудия Lionsgate поделилась необычным трейлером своего будущего боевика "Джон Уик — 3". В опубликованном ролике нет ни одной сцены насилия.

Экономика Медведев подписал документы по расселению аварийного жилья Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами сообщил, что подписал два документа о расселении аварийного жилья.

Политика Песков прокомментировал итоги доклада спецпрокурора Мюллера В Кремле не видели доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера по вмешательству в американские выборы в 2016 году, однако принципиальная позиция по этому делу и по обвинениям, звучащим из Вашингтона, известна.

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Происшествия В Китае поймали мужчину, застрелившего пять человек Мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия и застрелил пять человек.

Армия и оружие РФ поставила Мьянме шесть истребителей Як-130 Россия исполнила контракт на поставку в Мьянму шести истребителей Як-130. Об этом рассказал вице-президент ОАК Илья Тарасенко.

Армия и оружие Экс-сотрудник СБУ назвал убийц Моторолы и Гиви Бывший сотрудник украинской Службы безопасности (СБУ) Василий Прозоров на конференции в Москве заявил, что главу батальона «Спарта» Арсена «Моторолу» Павлова и командира батальона «Сомали» Михаила «Гиви» Толстых убили украинские спецслужбы.

Космос Рогозин подсчитал цену сверхтяжелой ракеты Головные научный и финансовый институты Роскосмоса — ЦНИИмаш и «Агат» — подсчитали, что разработка и изготовление первого экземпляра новой российской сверхтяжелой ракеты обойдутся в 1,5 триллиона рублей.

Общество Главу жилищного комитета Петербурга отправили в отставку Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета Валерия Шияна.

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Происшествия В Москве подростки избили семиклассника до разрыва селезенки Со своей стороны информированный источник сообщил "Интерфаксу", что медики диагностировали у пострадавшего тупую травму живота и разрыв селезенки.

Технологии RT публикует «Рейтинг травли» медиаперсон RT публикует первый выпуск «Рейтинга травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе телеканала компанией «Крибрум».

Политика Лукашенко пригрозил своему помощнику и вице-премьеру увольнением Лукашенко поручил администрации предложить новые кандидатуры на должности своего помощника по Могилевской области и вице-премьера республики, в частности, из-за того, что ему не понравился темп развития сельского хозяйства в области, уточнили в пресс-службе.

Технологии У российских военных появится свой мобильный оператор Военные обзаведутся собственной мобильной сетью на базе Tele2. Связь получит особую защиту с помощью криптографии.

Общество Кабмин определит индекс качества городской среды Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о подписании методики по определению индекса качества городской среды.