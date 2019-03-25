Футбол

РПЛ перенесла матчи «Локомотив» – «Енисей» и «Спартак» – «Рубин»Советский спорт 07:38

Матч 26-го тура Локомотив - Енисей состоится 28 апреля в 14:00. Игра Спартак - Рубин пройдет 29 апреля в 19:30.
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РПЛ перенесла матчи «Локомотив» – «Енисей» и «Спартак» – «Рубин»

Советский спорт07:38

РПЛ перенесла матчи «Локомотив» — «Енисей» и «Спартак» — «Рубин»

Чемпионат07:36

РПЛ перенесла матчи 26-го тура. Изменения затронули матчи «Спартака» и «Локомотива»

Спорт день за днем07:51

Матч РПЛ «Спартак» - «Рубин» перенесен с 28 на 29 апреля

РИА Новости07:30

РПЛ изменила время матчей «Спартак» - «Рубин» и «Локо» - «Енисей»

Спорт-Экспресс07:25

Матч чемпионата России по футболу «Спартак» - «Рубин» перенесен на 29 апреля

ТАСС07:35

РПЛ перенесла матч «Спартака» с «Рубином» в 26-м туре с воскресенья на понедельник

Sports.ru07:46
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Энергетика

Россия третий год подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай

Россия третий год подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай, обеспечивая порядка 15,7% поставок этого углеводородного топлива в КНР.
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Завершается следствие по делу о пожаре в «Зимней вишне»

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Общество

Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы

Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
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Политика

К границе США направился новый караван мигрантов

Поток мигрантов, в основном из стран Центральной Америки, направился от границы Мексики с Гватемалой в США.
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Происшествия

В ДТП с Gelandewagen на Можайском шоссе в Москве погибли мать и дочь

Обновлено в 06:35
Происшествия

Пожарные справились с огнем на складе ГСМ в Чехове

Пожарным удалось оперативно справиться с переходом огня на второй ангар и не дать разгореться пламени.
Обновлено в 07:47
Авто

Продажи КамАЗа за два месяца выросли на 23%

Всего рынок грузовиков в России за два месяца вырос на 3% в годовом выражении, до 8,7 тыс. шт. Доля КамАЗа на рынке достигла 50%.
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Экономика

Жизнь пенсионеров изменится с 1 апреля

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:39
Общество

Минобрнауки увеличит число бюджетных мест в вузах

В России наблюдается дефицит кадров по отдельным специальностям, поэтому в Министерстве науки и высшего образования приняли решение увеличить бюджетные места в вузах.
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Кино

Опубликован новый трейлер «Джона Уика — 3», в котором никто не умирает

Киностудия Lionsgate поделилась необычным трейлером своего будущего боевика "Джон Уик — 3". В опубликованном ролике нет ни одной сцены насилия.
Обновлено в 07:25
Кино

Фильм «Балканский рубеж» стал лидером российского проката

Обновлено вчера в 22:38
Экономика

Медведев подписал документы по расселению аварийного жилья

Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами сообщил, что подписал два документа о расселении аварийного жилья.
Обновлено в 07:29
Политика

Песков прокомментировал итоги доклада спецпрокурора Мюллера

В Кремле не видели доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера по вмешательству в американские выборы в 2016 году, однако принципиальная позиция по этому делу и по обвинениям, звучащим из Вашингтона, известна.
Обновлено в 06:55
Политика

Чем займется Порошенко после проигрыша на выборах

Стало известно, чем займется Петр Порошенко, если ему не удастся переизбраться на второй срок.
Обновлено в 07:17
Происшествия

В Китае поймали мужчину, застрелившего пять человек

Мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия и застрелил пять человек.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие

РФ поставила Мьянме шесть истребителей Як-130

Россия исполнила контракт на поставку в Мьянму шести истребителей Як-130. Об этом рассказал вице-президент ОАК Илья Тарасенко.
Обновлено в 02:55
Происшествия

В Югорске детское питание хранили в морге

Обновлено в 05:40
Армия и оружие

Экс-сотрудник СБУ назвал убийц Моторолы и Гиви

Бывший сотрудник украинской Службы безопасности (СБУ) Василий Прозоров на конференции в Москве заявил, что главу батальона «Спарта» Арсена «Моторолу» Павлова и командира батальона «Сомали» Михаила «Гиви» Толстых убили украинские спецслужбы.
Обновлено в 06:48
Космос

Рогозин подсчитал цену сверхтяжелой ракеты

Головные научный и финансовый институты Роскосмоса — ЦНИИмаш и «Агат» — подсчитали, что разработка и изготовление первого экземпляра новой российской сверхтяжелой ракеты обойдутся в 1,5 триллиона рублей.
Обновлено в 03:42
Общество

Главу жилищного комитета Петербурга отправили в отставку

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета Валерия Шияна.
Обновлено в 03:57
Армия и оружие

Российские военные прибыли в Венесуэлу

Обновлено вчера в 11:44
Политика

Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины

Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины.
Обновлено в 03:56
Политика

Вучич заявил о нежелании Сербии быть членом НАТО

Сербский президент назвал военный нейтралитет "естественным выбором", выступая на церемонии в память о жертвах бомбардировок НАТО в Югославии Сербия не хочет быть членом НАТО.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

В Москве подростки избили семиклассника до разрыва селезенки

Со своей стороны информированный источник сообщил "Интерфаксу", что медики диагностировали у пострадавшего тупую травму живота и разрыв селезенки.
Обновлено в 06:20
Технологии

RT публикует «Рейтинг травли» медиаперсон

RT публикует первый выпуск «Рейтинга травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе телеканала компанией «Крибрум».
Обновлено в 07:03
Политика

Лукашенко пригрозил своему помощнику и вице-премьеру увольнением

Лукашенко поручил администрации предложить новые кандидатуры на должности своего помощника по Могилевской области и вице-премьера республики, в частности, из-за того, что ему не понравился темп развития сельского хозяйства в области, уточнили в пресс-службе.
Обновлено в 07:35
Технологии

У российских военных появится свой мобильный оператор

Военные обзаведутся собственной мобильной сетью на базе Tele2. Связь получит особую защиту с помощью криптографии.
Обновлено в 02:38
Общество

Кабмин определит индекс качества городской среды

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о подписании методики по определению индекса качества городской среды.
Обновлено в 06:56
Политика

В Казахстане предложили переименовать Петропавловск и Павлодар

Обновлено в 06:31
Происшествия

В Москве во время суда скончался мужчина

Мужчина, выступавший истцом по гражданскому делу, скончался в здании Кузьминского суда Москвы, 25 марта сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:47
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