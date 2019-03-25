Футбол
РПЛ перенесла матчи «Локомотив» – «Енисей» и «Спартак» – «Рубин»Советский спорт 07:38
Матч 26-го тура Локомотив - Енисей состоится 28 апреля в 14:00. Игра Спартак - Рубин пройдет 29 апреля в 19:30.
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РПЛ перенесла матчи 26-го тура. Изменения затронули матчи «Спартака» и «Локомотива»
Спорт день за днем07:51
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
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Мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия и застрелил пять человек.
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Обновлено в 07:35
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