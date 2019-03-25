Футбол
РПЛ перенесла матчи «Локомотив» – «Енисей» и «Спартак» – «Рубин»Советский спорт 07:38
Матч 26-го тура Локомотив - Енисей состоится 28 апреля в 14:00. Игра Спартак - Рубин пройдет 29 апреля в 19:30.
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Футбол
«Кардифф» объяснит ФИФА, почему не хочет платить «Нанту» за Салу
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Росавиация ограничила полеты Nordwind ради безопасности
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Бергер не заинтересован в работе со сборной России по биатлону
Бывший норвежский биатлонист и лыжник Ларс Бергер рассказал, что в настоящее время не заинтересован в работе тренером сборной России по биатлону.
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Политика
Reuters: Мэй пообещала уйти в отставку в случае одобрения Brexit
Премьер Тереза Мэй пообещала уйти в отставку, если парламент одобрит ее сделку с Евросоюзом по Brexit.
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СК начал проверку по факту ошибочной вакцинации в детском саду в Туве
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
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Происшествия
Сотни кемеровчан почтили память жертв пожара в «Зимней вишне»
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Политика
СМИ раскрыли планы Порошенко на случай проигрыша президентских выборов
По данным СМИ, Порошенко, в случае победы на выборах президента, хочет предложить первый номер списка своей партии премьеру Владимиру Гройсману.
Обновлено в 09:01
Армия и оружие
Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко
Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Общество
Правительство выделило 431 млрд руб. на расселение аварийного жилья
Правительство в течение трех лет направит на расселение семей из аварийного жилья 431 млрд руб. Об этом вице-премьер Виталий Мутко, курирующий вопросы строительства, заявил на совещании с премьером Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 10:27
Космос
Астрономы определили место возникновения Юпитера
Обновлено в 08:04
Общество
Минобрнауки получило эмблему с совой
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Происшествия
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Обновлено в 05:40
Политика
Суд отменил решение ЦК КПРФ о передаче думского мандата Грудинину
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Обновлено 23 марта в 09:18
Политика
Трамп прокомментировал итоги расследования Мюллера
Президент США Дональд Трамп заявил, что выводы Минюста США по итогам "российского расследования" спецпрокурора Роберта Мюллера полностью оправдывают его.
Обновлено в 05:40
Футбол
Экс-игрока «Ливерпуля» госпитализировали после нападения
Бывший игрок английского "Ливерпуля" и сборной Шотландии пошел в ресторан со своей супругой Хейли.
Обновлено в 04:43
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Дело Кокорина и Мамаева передали в суд
Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано в суд.
Обновлено в 05:46
Политика
Грузии снова пообещали членство в НАТО
Столтенберг подчеркнул, что Грузия является уникальным партнером для Североатлантического альянса, и объявил о продолжении совместной работы по подготовке страны к вступлению в НАТО.
Обновлено в 09:38
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка
Обновлено в 09:04