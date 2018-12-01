Матч «Оренбург» — «Крылья Советов» перенесен из-за погодных условий, сообщает пресс-служба самарской команды. За час до начала встречи комиссия РПЛ зафиксировала на стадионе «Газовик» в Оренбурге температуру минус 17 градусов, что послужило причиной для переноса игры на другой день.

РБК 08:48