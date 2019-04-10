Футбол

РПЛ перенесла матч ЦСКА — «Оренбург» по просьбе болельщиковЧемпионат 07:23

Решение РПЛ связано с пожеланиями болельщиков «армейцев», выразивших желание посетить как матч футбольного ЦСКА, так и игру хоккейной команды, которая вышла в финал Кубка Гагарина и в тот же день встретится с «Авангардом» (начало – в 17:00 мск).
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Время начала матча ЦСКА — «Оренбург» перенесено

Sport24.ru07:03

Матч ЦСКА — «Оренбург» начнется раньше из-за финала Кубка Гагарина

Матч ТВ07:22

РПЛ перенесла матч ЦСКА - «Оренбург» из-за финала Кубка Гагарина

Спорт-Экспресс07:10

РПЛ перенесла матч ЦСКА — «Оренбург» по просьбе болельщиков

Чемпионат07:23

Время начала матча ЦСКА - «Оренбург» перенесено из-за финала Кубка Гагарина

РИА Новости07:25

Матч ЦСКА – «Оренбург» начнется на 2,5 часа раньше, чтобы болельщики успели на финал Кубка Гагарина

Sports.ru07:12

РПЛ перенесла матч ЦСКА – «Оренбург» с 16:30 на 14:00 из-за финала Кубка Гагарина

Бомбардир.ру07:06
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