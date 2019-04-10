Футбол
РПЛ перенесла матч ЦСКА — «Оренбург» по просьбе болельщиковЧемпионат 07:23
Решение РПЛ связано с пожеланиями болельщиков «армейцев», выразивших желание посетить как матч футбольного ЦСКА, так и игру хоккейной команды, которая вышла в финал Кубка Гагарина и в тот же день встретится с «Авангардом» (начало – в 17:00 мск).
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