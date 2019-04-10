Футбол

РПЛ перенесла матч ЦСКА – «Оренбург» из-за Кубка ГагаринаMetaratings 12:25

ЦСКА — Оренбург
13 апреля
в 07:00
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
13 апреля хоккейный ЦСКА примет омский "Авангард" в 17:00 по московскому времени. предлагает поставить на победу "армейцев" в матче с оренбуржцами с.
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ЦСКА – «Оренбург». Матч перенесен по просьбе болельщиков столичного клуба

Советский спорт08:02

Время начала матча ЦСКА - «Оренбург» перенесено из-за финала Кубка Гагарина

РИА Новости07:25

Матч ЦСКА – «Оренбург» начнется на 2,5 часа раньше, чтобы болельщики успели на финал Кубка Гагарина

Sports.ru07:12

Матч ЦСКА — «Оренбург» начнется раньше из-за финала Кубка Гагарина

Матч ТВ07:22

РПЛ перенесла матч ЦСКА - «Оренбург» из-за финала Кубка Гагарина

Спорт-Экспресс07:10

Время начала матча ЦСКА — «Оренбург» перенесено

Sport24.ru07:03

РПЛ перенесла матч ЦСКА — «Оренбург» по просьбе болельщиков

Чемпионат07:23
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