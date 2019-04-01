РПЛ перейдет на летний мяч с 24-го тураProstoProSport 07:20

Директор по связям с общественностью РПЛ Сергей Алексеев сообщил, что Премьер-лига перейдет с зимнего на летний мяч начиная с 24-го тура. «23-й тур включительно играется зимним мячом, с 24-го тура будет переход на летний мяч», - приводит слова Алексеева корреспондент PPS Никита Могилев.

РПЛ перейдет на летний мяч с 24-го тура

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