Футбол
РПЛ озабочена состоянием газона на стадионе «ВТБ-Арена»ТАСС 05:02
Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) озабочено состоянием газона на стадионах московского футбольного клуба "Динамо" и тульского "Арсенала".
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 06:16, Ашберн
Политика
Путин анонсировал налоговые льготы для многодетных семей
Обновлено в 04:32
Политика
Путин предложил выплачивать 1 млн р учителям за переезд в село
Предлагаю с 2020 года запустить аналогичную программу «Земский учитель», по которой единовременную выплату в размере 1 млн рублей будут получать педагоги, которые захотят переехать в сёла и малые города, - сказал Путин.
Обновлено в 05:37
Финансы
Путин: впервые в истории резервы России покрывают внешний долг
Российский президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию отметил, что впервые в истории резервы России полностью покрывают внешний долг.
Обновлено в 05:01
Политика
Путин пригрозил в ответ на размещение американских ракет в Европе
Россия будет вынуждена принять зеркальные и асимметричные меры в случае размещения американских ракет в Европе, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Обновлено в 05:49
Политика
Путин поручил создать отечественный бренд «зеленой» продукции
Президент России Владимир Путин дал поручение правительству создать отечественный бренд «зеленой» продукции, в производстве которой будут применяться только безопасные для здоровья человека технологии.
Обновлено в 05:42
Политика
Президент России призвал решить проблему утилизации мусора
Проблемами мусора главе государства несколько лет назад пришлось заняться лично, когда на прямую линию стали поступать жалобы граждан, которым довелось жить рядом с растущими свалками бытовых отходов.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Мать найденного у «Лосиного острова» ребенка доставят в суд
В свою очередь 34-летняя мать ребенка сообщила, что сын убежал от нее во время вечерней прогулки по "Лосиному острову".
Обновлено в 04:41
Политика
Путин поручил разобраться с делами на предпринимателей
Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Верховному суду проанализировать ситуацию с уголовными делами в отношении предпринимателей и представить соответствующие предложения.
Обновлено в 05:12
Происшествия
В Подмосковье в столовой школы обрушилась кровля
Кровля школьной столовой обрушилась на площади около 150 квадратных метров в городском округе Можайский Московской области, люди не пострадали, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МЧС Федор Польшин.
Обновлено в 02:45
Политика
Макаревич призвал принять идиотизм большинства населения как данность
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в интервью «Ленте.ру», опубликованном в среду, 20 февраля, рассказал о работе в составе общественного совета при комитете Госдумы России по культуре.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
Родители устроили самосуд над пятиклассником в Приморье
Родители устроили самосуд на пятиклассником, который агрессивно вел себя по отношению к другим детям.
Обновлено в 03:40
Политика
Путин поручил создать новые учебные программы и образовательные центры
Президент России Владимир Путин в очередной раз указал на значимость оказания поддержки инициативной молодежи и поручил создать в регионах новые научно-образовательные центры.
Обновлено в 05:25
Политика
Президент поручил облегчить визовый режим в РФ для туристов
Президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию поставил цель повышения туристической привлекательности России.
Обновлено в 05:33
Политика
Путин пристыдил чиновников за высокомерное отношение к гражданам
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию потребовал от чиновников чуткого отношения к людям.
Обновлено в 04:45
Общество
Карл Лагерфельд завещал часть состояния своей кошке
Креативный директор модного дома Chanel Карл Лагерфельд завещал небольшую часть состояния своей кошке Шупетт.
Обновлено вчера в 15:38
Армия и оружие
СБУ объявила в розыск «подозреваемого» в крушении MH17 «офицера ГРУ»
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Олега Иванникова, которого сайт Bellingcat называл «офицером ГРУ», являющимся фигурантом дела о крушении самолета MH17 в 2014 году в Донбассе, сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 00:11
Происшествия
Появилось видео накрывшей горнолыжников лавины в швейцарских Альпах
Один из горнолыжников, находившихся на склоне в момент схода лавины в швейцарских Альпах, опубликовал видео происшествия на своей странице в Twitter.
Обновлено в 05:41
Политика
Послы ЕС внесли в черный список восемь россиян, сообщил источник
Послы 28 стран Евросоюза внесли в черный список восемь россиян, передает ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник.
Обновлено в 05:20
Политика
Зеленский вновь возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины
Актер и шоумен Владимир Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине, его готовы поддержать на выборах 17,5% опрошенных и 19% из тех, кто намерен голосовать.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Мать Скрипаля попросила признать сына пропавшим без вести
Елена Скрипаль, мать экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, обратилась в полицию с просьбой признать сына и его дочь Юлию пропавшими без вести, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:58
Экономика
ЦБ заинтересовался сделками в «Восточном» за полгода до ареста Калви
Проверка ЦБ в банке «Восточный», акционеры которого — структуры Baring Vostok Capital Partners и экс-владелец Юниаструм Банка — находятся в корпоративном конфликте, еще в августе 2018 года выявила проблемы с корпоративными кредитами.
Обновлено вчера в 18:03
Политика
Порошенко заявил, что лично выносил погибших с Майдана
Президент Украины Пётр Порошенко во время своего выступления в Ивано-Франковске на мероприятии, которое было посвящено событиям «евромайдана», заявил, что лично помогал выносить погибших с площади.
Обновлено в 01:22
Происшествия
Суд отправил под домашний арест экс-начальника ярославской колонии
Уточняется, что Николаев будет находиться под домашним арестом до 20 марта.
Обновлено в 06:09
Политика
Визит Нетаньяху в Россию отменили
Россия и Израиль договорились отложить визит в Москву премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Обновлено в 05:43
Хоккей
Хоккейная лига ОАЭ намерена пригласить Овечкина и Малкина
У российских хоккеистов Александра Овечкина и Евгения Малкина, выступающих в КХЛ, появилась возможность завершить карьеры в весьма экзотическом для хоккея чемпионате - в лиге Объединенных Арабских Эмиратов.
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Симферополе загорелся завод пластмасс
Известно, что пожар начался в подвальном помещении, где находится склад предприятия.
Обновлено в 04:37
Экономика
Минфин предложил на год отложить обязательный ввод касс для ИП
«С учетом проведения эксперимента по налогу на профессиональный доход прошу представить предложение о том, чтобы, до тех пор пока мы не установили по всей стране новый режим для лиц без наемных работников, перенести срок обязательного применения контрольно-кассовой техники такими налогоплательщиками, индивидуальными предпринимателями, на год», － заявил Силуанов.
Обновлено в 05:06
Политика
Шойгу попросил ретейлеров ввести скидки для обладателей орденов
После ввода преференций орденоносцам в сети магазинов «Военторг» глава Минобороны Сергей Шойгу обратился к ретейлерам с предложением ввести систему льгот для обладателей военных наград.
Обновлено в 01:33
Авто
В России начались продажи обновленного кроссовера Suzuki Vitara
Японская компания Suzuki начинает продажи на российском рынке обновленного кроссовера Suzuki Vitara.
Обновлено в 06:11