Футбол

РПЛ отреагировала на столкновение болельщиков «Зенита» с ОМОНомRT на русском 09:35

Российская премьер-лига (РПЛ) выступила с заявлением по поводу инцидента между фанатами петербургского «Зенита» и сотрудниками ОМОНа, произошедшего в перерыве матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (1:1).
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Реакция «Зенита» на конфликт фанатов с ОМОНом – Чемпионата

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Сотрудник ОМОНа получил травму глаза в драке с фанатами «Зенита»

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РПЛ проведет расследование стычки болельщиков «Зенита» с ОМОНом

Спорт-Экспресс07:31
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В МАМТе представят «Дон Кихота» в редакции Нуреева

Сообщается, что восстанавливать версию легендарного танцовщика будут его ученики – художественный руководитель балетной труппы МАМТа Лоран Илер и экс-этуаль Парижской национальной оперы Изабель Герен, оба получившие звание «этуали» из рук самого Нуреева.
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На незаконной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм

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Супруга президента Франции Брижит Макрон сделала омолаживающую операцию.
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Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке

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Обновлено в 07:52
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«Роскачество» посоветовало заклеивать камеры и микрофоны гаджетов

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Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью

Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.
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Художник говорит, что вода повредила 15 картин и первый тираж сборника стихов и эпиграмм Валентина Гафта с иллюстрациями Сафронова.
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Крымский депутат Госдумы вступился за российский Крым

Заявлением о возвращении полуострова Крым Украине госсекретарь США Майк Помпео выражает желание американской стороны сохранить роль «мирового жандарма» и сдержать влияние России.
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Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.
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Умер академик РАН Николай Кардашев

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Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ

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Понсе могут дисквалифицировать на три матча

Нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе удалили на 37 минуте матча четвертого тура РПЛ против «Динамо» (0:0). Как сообщает источник, главный судья Владислав Безбородов в протоколе игры зафиксировал фол как «серьезное нарушение правил».
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Следующий матч на турнире олимпийская сборная России проведет 5 августа против ярославского "Локомотива", а "Авангард" 7 августа встретится с "Сочи".
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Культура

Умер британский певец Джо Лонгторн

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Мир: Возраст Луны оказался на 100 миллионов лет больше, чем считалось

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В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы

В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.
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