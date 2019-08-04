Футбол
РПЛ отреагировала на столкновение болельщиков «Зенита» с ОМОНомRT на русском 09:35
Российская премьер-лига (РПЛ) выступила с заявлением по поводу инцидента между фанатами петербургского «Зенита» и сотрудниками ОМОНа, произошедшего в перерыве матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (1:1).
Читать в источнике
Оценить58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 09:47, Ашберн
Театры
В МАМТе представят «Дон Кихота» в редакции Нуреева
Сообщается, что восстанавливать версию легендарного танцовщика будут его ученики – художественный руководитель балетной труппы МАМТа Лоран Илер и экс-этуаль Парижской национальной оперы Изабель Герен, оба получившие звание «этуали» из рук самого Нуреева.
Обновлено в 05:44
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес
Дарья Клюкина показала свадебное платье из Парижа
Дарья Клюкина, участница двух сезонов шоу «Холостяк», вернулась из Парижа. Во Франции красавица выбирала себе свадебное платье.
Обновлено вчера в 16:12
Политика
Главы торговых палат России и США оценили российский сыр
Главы бизнес-объединений России и США поделились с РИА Новости впечатлениями от продукции российских сыроваров: несмотря на то что европейского уровня удалось достичь не во всем, отдельные виды сыров по качеству вполне соответствуют импортным.
Обновлено в 03:21
Происшествия
На незаконной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм
На несогласованной акции в центре Москвы росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за призывы к экстремизму, он передан полиции, сообщает Росгвардия.
Обновлено в 02:45
Происшествия
В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек
В американском городе Дейтон (штат Огайо) девять человек погибли в результате стрельбы, сообщила местная полиция.
Обновлено в 04:26
Спорт
Сборная России побила на «Танковом биатлоне» рекорд 2017 года
Российская сборная в ходе международного конкурса «Танковый биатлон – 2019» побила рекорд 2017 года.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес
Брижит Макрон сделала омолаживающую операцию
Супруга президента Франции Брижит Макрон сделала омолаживающую операцию.
Обновлено вчера в 06:34
Происшествия
Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке
Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке.
Обновлено в 07:52
Интернет
«Роскачество» посоветовало заклеивать камеры и микрофоны гаджетов
"Роскачество" опубликовало рекомендации для владельцев смартфонов и ноутбуков, чтобы уберечься от киберперступников.
Обновлено 02 августа в 05:20
Общество
Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью
Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.
Обновлено в 04:53
Общество
Жители Петербурга вышли на митинг в поддержку сестер Хачатурян
Около тысячи жителей Петербурга вышли на согласованный мэрией митинг в поддержку сестер Хачатурян и против домашнего насилия, сообщает издание «Фонтанка».
Обновлено в 09:21
Здоровье
Как избавиться от отечности ног, рассказали эксперты
Эксперты дали пять советов по избавлению от этой проблемы.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Никас Сафронов объяснил, почему не застраховал затопленные картины
Художник говорит, что вода повредила 15 картин и первый тираж сборника стихов и эпиграмм Валентина Гафта с иллюстрациями Сафронова.
Обновлено в 08:50
Политика
Крымский депутат Госдумы вступился за российский Крым
Заявлением о возвращении полуострова Крым Украине госсекретарь США Майк Помпео выражает желание американской стороны сохранить роль «мирового жандарма» и сдержать влияние России.
Обновлено в 09:00
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода
Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.
Обновлено в 08:05
Наука
Умер академик РАН Николай Кардашев
На 88-м году жизни умер академик РАН Николай Кардашев, руководивший Астрокосмическим центром Физического института академии наук (АКЦ ФИАН).
Обновлено в 06:22
Политика
Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 14:14
Общество
Толкавший силовиков «отец с коляской» оказался охранником Навального
Ранее РЕН ТВ сообщал о странных родителях с колясками, толкавших силовиков в оцеплении.
Обновлено в 08:00
Политика
Супруга президента Сирии вылечилась от рака
Асма Асад, супруга сирийского лидера Башара Асада, сумела победить рак после года лечения.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Актера Паля задержали на митинге и освободили по звонку «сверху»
Актер ответил на звонок и там незнакомый человек задал ему вопрос, действительно ли его задержали.
Обновлено в 09:26
Футбол
Понсе могут дисквалифицировать на три матча
Нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе удалили на 37 минуте матча четвертого тура РПЛ против «Динамо» (0:0). Как сообщает источник, главный судья Владислав Безбородов в протоколе игры зафиксировал фол как «серьезное нарушение правил».
Обновлено в 09:30
Хоккей
Олимпийская сборная России обыграла «Авангард» на турнире в Сочи
Следующий матч на турнире олимпийская сборная России проведет 5 августа против ярославского "Локомотива", а "Авангард" 7 августа встретится с "Сочи".
Обновлено в 08:30
Культура
Умер британский певец Джо Лонгторн
Британский певец Джо Лонгторн умер на 65-м году жизни. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте музыканта.
Обновлено вчера в 13:22
Политика
Кличко покинул Украину вслед за Порошенко
Ранее Украину покинул предыдущий президент Петр Порошенко — 28 июля он с семьей уехал на отдых за границу.
Обновлено в 08:06
Космос
Мир: Возраст Луны оказался на 100 миллионов лет больше, чем считалось
В основе нового исследования происхождения Луны заложено изучение образцов грунта спутника .Ученые изучили полученные материалы на предмет присутствия в составе гафния, урана и вольфрама и установили, что формула вольфрама соответствует результату распада гафния-182, который особенно активно протекал в первые 70 миллионов лет истории Солнечной системы.
Обновлено вчера в 11:10
Культура
В Суздале пройдет фестиваль лоскутного шитья «Душа России»
7 августа в Суздале стартует Международный фестиваль лоскутного шитья «Душа России».
Обновлено вчера в 04:25
Общество
В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы
В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.
Обновлено в 08:37