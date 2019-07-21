с чего всё началось

Российский футбольный союз (РФС) выразил надежду, что Российская премьер-лига (РПЛ) разберется в инциденте после матча между "Ростовом" и московским "Спартаком", где в подтрибунных помещениях "Ростов Арены" произошли столкновения фанатов "красно-белых" с представителями правопорядка.

РФС отреагировал на избиение болельщиков «Спартака» в Ростове

Происшествия Дипломаты рассказали о состоянии экипажа задержанного Ираном танкера Жизни и здоровью экипажа британского танкера Stena Impero, задержанного Ираном, ничего не угрожает.

Происшествия Муж Луизы Хайруллиной обвинил в краже денег свою жену Вроде только недавно Марат Хайруллин призывал россиян собирать деньги для своей жены, рассказывал, что супруга выносила из банка деньги для него.

Общество В России назвали наименее востребованные профессии Современный рынок труда в России не может удовлетворить спрос на квалифицированные кадры в сферах сельского и лесного хозяйств, рыбоводства и рыболовства.

Политика Кастрюлю вместо сейфа использовали на избирательном участке на Украине На одном из избирательных участков в Кировоградской области Украины комиссия была вынуждена использовать кастрюлю вместо сейфа, сообщила в соцсетях местная жительница Валентина Стеценко.

Армия и оружие Украина сорвала бессрочное перемирие в Донбассе 21 июля в 00 часов 01 минуту в Донбассе вступило в силу новое — бессрочное абсолютное — перемирие.

Происшествия В Москве у безработного отняли рюкзак с почти 5 млн рублей Двое неизвестных на северо-востоке Москвы открыто похитили у безработного мужчины рюкзак с 4,8 млн рублей.

Энергетика Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2» Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.

Общество Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем В Министерстве промышленности и торговли подготовили ряд мер по упрощению регулирования торговли алкоголем, сообщает РБК.

Общество Пляж открылся рядом с японской АЭС «Фукусима» Рядом с АЭС вновь открыт для посетителей пляж. Об этом сообщило издание Japan Times. Пляж «Китайзуми» (Kitaizumi) открыт для посещения.

Политика Зеленский рассказал, какой законопроект рассмотрит новая Рада Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Верховная рада нового созыва рассмотрит одним из первых законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.

Авто Новые Renault Logan и Sandero добрались до дилеров К бразильским дилерам Renault начали поступать обновленные Renault Logan, Sandero и Sandero Stepway.

Происшествия Отправление «Сапсанов» из Петербурга в Москву задержали из-за сбоя Задержка в пути поездов пригородного и дальнего сообщения составляет от десяти минут до часа.

Политика Сторонник Зеленского разругался со старушкой на выборах Старушка обвинила сторонника Зеленского в том, что он "играет под дудку России". Политик не согласился с ее словами.

Политика Меркель предупредила Россию не вмешиваться в дела Европы Дрожащую Меркель отправили в длительный отпуск Меркель отметила, что остается сторонницей хороших отношений с Россией.

Происшествия В Петербурге суд арестовал подозреваемого в нападении с ножом в метро Ленинский районный суд Санкт-Петербурга постановил арестовать Фетулаха Гамдулаева, подозреваемого в нападении с ножом на двух пассажиров местного метро.

Наука Женщины с диабетом на 47% чаще заболевают сердечной недостаточностью В ходе исследования ученые из США выяснили, что страдающие от диабета женщины значительно чаще сталкиваются со смертельно опасной сердечной недостаточностью, если сравнивать с мужчинами.

Музыка Metallica выступит с концертом в Москве 21 июля на стадионе «Лужники» в Москве даст концерт рок-группа Metallica. Выступление группы проходит в рамках турне WorldWired.