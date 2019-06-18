Футбол
РПЛ определила даты матчей первых восьми туров чемпионата РоссииРИА Новости 09:09
Российская премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала полное расписание матчей первых восьми туров чемпионата России-2019/20 по футболу. Матч-открытие чемпионата между тульским "Арсеналом" и московским "Динамо" 12 июля начнется в 20:00 мск.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 09:22, Вашингтон
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России
Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
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Владимир Соловьев оценил «Город бесов» в Екатеринбурге
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«Мегафон» запустил платформу для поиска пропавших людей
Система, разработанная и протестированная совместно с МВД и «Лиза Алерт» в марте, позволяет сократить время на поиск свидетелей и упростить задачу спасательных служб.
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В семье Алибасова не отнеслись серьезно к заявлению сестры продюсера
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Армия и оружие
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В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Из Чемодановки после конфликта уехали 43 человека
После конфликта в пензенском селе Чемодановка сорок три человека выехали в Астраханскую область.
Обновлено в 08:48
Общество
В России уменьшат свидетельства о регистрации транспорта
Российские свидетельства о регистрации транспортных средств станут меньшего размера.
Обновлено в 08:08
Футбол
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Глушаков играет за «Спартак» с 2013 года. С тех пор он провел 173 игры в футболке красно-белой команды во всех турнирах и забил 23 гола.
Обновлено в 09:02
Политика
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Кино
«Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards
В США состоялась церемония награждения ежегодной премии в области кино и телевидения MTV Movie & TV Awards.
Обновлено в 06:47
Футбол
Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции
Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.
Обновлено в 05:39
Политика
Рекордное число россиян назвали службу в армии обязанностью мужчины
Еще 24% респондентов называют службу в армии долгом, который нужно отдать государству, пусть даже это не отвечает личным интересам.
Обновлено в 00:01
Авто
Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana
Обновлено вчера в 09:15
Политика
Госдума приняла закон о приостановке ДРСМД
Государственная дума приняла закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США.
Обновлено в 05:52
Экономика
Медведев предложил адресно увеличивать пособие на детей
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Происшествия
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Полиция Финляндии столкнулась с использованием купюр, похожих на настоящие, но не являющихся таковыми.
Обновлено в 07:17
Происшествия
В Челябинске девушка на «Мерседесе» насмерть сбила пешехода
Сегодня, 17 июня, около 14.57 часов напротив дома № 105 по улице Университетская Набережная в Челябинске водитель автомобиля «Мерседес» — 22-летняя девушка — сбила пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Обновлено вчера в 09:21
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова намекнула на тайную свадьбу с Тимати
Анастасия Решетова намекнула, что сыграла секретную свадьбу с Тимати. Отвечая на вопросы поклонников, избранница Тимати назвала его «мужем».
Обновлено в 02:00