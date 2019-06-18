Футбол

РПЛ определила даты матчей первых восьми туров чемпионата РоссииРИА Новости 09:09

Российская премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала полное расписание матчей первых восьми туров чемпионата России-2019/20 по футболу. Матч-открытие чемпионата между тульским "Арсеналом" и московским "Динамо" 12 июля начнется в 20:00 мск.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Матч «Спартак» – ЦСКА состоится в понедельник, 19 августа

Советский спорт08:49

РПЛ назначила дерби «Спартак» — ЦСКА на 19 августа. Игра пройдет в понедельник и начнется в 20:00

Sport24.ru08:38

РПЛ определила даты матчей первых восьми туров чемпионата России

РИА Новости09:09

Матч чемпионата России по футболу «Спартак» - ЦСКА пройдет 19 августа

ТАСС09:09

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в понедельник и начнётся в 20:00

Чемпионат09:02

Названа дата проведения матча РПЛ «Спартак» - ЦСКА

Интерфакс-Спорт08:49

Первое дерби нового сезона между «Спартаком» и ЦСКА состоится 19 августа

Матч ТВ08:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 09:22, Вашингтон
Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России

Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
Обновлено в 03:49
Футбол

Адвокат Мамаева назвал владельца «Краснодара» Галицкого предателем

Обновлено в 07:19
Происшествия

В Чувашии уборщицу суда оштрафовали за сожженное уголовное дело

В Чувашии Ибресинский районный суд оштрафовал уборщицу одного из судов на 50 тысяч рублей за то, что она сожгла уголовное дело из мести.
Обновлено в 08:16
Общество

Владимир Соловьев оценил «Город бесов» в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 09:08
Технологии

«Мегафон» запустил платформу для поиска пропавших людей

Система, разработанная и протестированная совместно с МВД и «Лиза Алерт» в марте, позволяет сократить время на поиск свидетелей и упростить задачу спасательных служб.
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес

В семье Алибасова не отнеслись серьезно к заявлению сестры продюсера

PR-директор основателя группы «На-На» Бари Алибасова объяснил нехваткой внимания заявление сестры продюсера о том, что ее брата отравили родственники его жены.
Обновлено в 08:40
Музыка

На «Муз-ТВ» раскрыли суть конфликта Лазарева и Лободы

Представитель «Муз-ТВ» прокомментировал конфликт певицы Светланы Лободы с артистом Сергеем Лазаревым на церемонии вручения одноименной премии.
Обновлено в 08:21
Политика

В Германии заявили о неопределенности политики по Украине

Перед первым визитом президента Украины Владимира Зеленского в Берлин Киев резко осудил позицию премьер-министров восточных земель Германии, призвавших отменить антироссийские санкции.
Обновлено в 07:28
Авто

АвтоВАЗ повысит цены на автомобили в июле

АвтоВАЗ с 1 июля текущего года поднимет рекомендованные розничные цены на весь (без исключения) модельный ряд Lada.
Обновлено в 08:28
Общество

За мусор на участке у собственника хотят изымать землю

Земельные участки у собственников и арендаторов будут изымать в случае несоблюдения правил пожарной безопасности.
Обновлено в 01:35
Происшествия

Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу

Обновлено в 09:00
Политика

Ситуацию со знаками на границе Дагестана и Чечни сочли провокацией

Власти Чечни и Дагестана сочли провокацией ситуацию с дорожными указателями на административной границе, целью которой было ухудшить отношения между республиками.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие

Польский корабль повредили во время учений НАТО

Обновлено в 02:29
Футбол

«Локомотив» объявил о переходе защитника «Крузейро» Мурило

«Локомотив» официально объявил о переходе защитника «Крузейро» Серкейры Мурило.
Обновлено в 09:04
Экономика

В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек

В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Из Чемодановки после конфликта уехали 43 человека

После конфликта в пензенском селе Чемодановка сорок три человека выехали в Астраханскую область.
Обновлено в 08:48
Общество

В России уменьшат свидетельства о регистрации транспорта

Российские свидетельства о регистрации транспортных средств станут меньшего размера.
Обновлено в 08:08
Футбол

«Спартак» хочет расторгнуть контракт с Глушаковым

Глушаков играет за «Спартак» с 2013 года. С тех пор он провел 173 игры в футболке красно-белой команды во всех турнирах и забил 23 гола.
Обновлено в 09:02
Политика

Меркель исключила возвращение России в ПАСЕ «любой ценой»

Возвращения делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) не должно происходить «любой ценой», заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:04
Общество

В Сергиевом Посаде работники хлебокомбината объявили голодовку

Обновлено в 08:02
Кино

«Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards

В США состоялась церемония награждения ежегодной премии в области кино и телевидения MTV Movie & TV Awards.
Обновлено в 06:47
Футбол

Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции

Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.
Обновлено в 05:39
Политика

Рекордное число россиян назвали службу в армии обязанностью мужчины

Еще 24% респондентов называют службу в армии долгом, который нужно отдать государству, пусть даже это не отвечает личным интересам.
Обновлено в 00:01
Происшествия

В Дагестане журналиста «Черновика» арестовали на два месяца

Обновлено в 08:51
Авто

Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana

Обновлено вчера в 09:15
Политика

Госдума приняла закон о приостановке ДРСМД

Государственная дума приняла закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США.
Обновлено в 05:52
Экономика

Медведев предложил адресно увеличивать пособие на детей

Кабмин предлагает адресно увеличивать пособие на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума в регионе, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:01
Происшествия

В Финляндии начали принимать российские билеты «банка приколов»

Полиция Финляндии столкнулась с использованием купюр, похожих на настоящие, но не являющихся таковыми.
Обновлено в 07:17
Происшествия

В Челябинске девушка на «Мерседесе» насмерть сбила пешехода

Сегодня, 17 июня, около 14.57 часов напротив дома № 105 по улице Университетская Набережная в Челябинске водитель автомобиля «Мерседес» — 22-летняя девушка — сбила пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Обновлено вчера в 09:21
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова намекнула на тайную свадьбу с Тимати

Анастасия Решетова намекнула, что сыграла секретную свадьбу с Тимати. Отвечая на вопросы поклонников, избранница Тимати назвала его «мужем».
Обновлено в 02:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное