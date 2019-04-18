Футбол
РПЛ одобрила изменение лимита на легионеровГазета.Ru вчера в 15:40
По словам главы лиги Сергея Прядкина, изменения коснутся заявок команд. Однако новый формат пока не сформирован и не утвержден. 18 апреля состоялось первое совещание рабочей группы по решению вопроса о лимите на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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Мы плотно поработали по этому вопросу. Решение рабочей группы будет вынесено в ближайшее время, но мы точно будем выполнять то, что и было намечено.
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Сергей Прядкин: О количестве легионеров при новом лимите будем говорить позже
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