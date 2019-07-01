Футбол
РПЛ объяснила позднее начало некоторых матчейRT на русском 12:53
Российская премьер-лига в связи с недовольством со стороны болельщиков «Ростова» объяснила порядок назначения времени начала матчей.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 13:08, Вашингтон
Происшествия
Суд арестовал «вора в законе» Шишканова
Обновлено в 12:46
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию правой руки
Врачи готовят семилетнюю Аишу Ажигову, которую доставили со множественными травмами в Москву из Ингушетии, к операции по экономной ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 11:41
Общество
Орловские медики начали «итальянскую» забастовку
Фельдшеры орловской станции скорой медицинской помощи объявили «итальянскую» забастовку с 15 июля.
Обновлено в 03:27
Экономика
BCG: почти треть частного капитала россиян находится за рубежом
Почти треть (27,2%) частного капитала россиян в 2018 году хранилась за рубежом, говорится в исследовании Global Wealth консалтинговой компании BCG, выдержки из которого приводит «РИА Новости».
Обновлено в 03:27
Общество
Муж подтвердил разрыв Поклонской с сектой царебожников
Информацию о разрыве подтвердил муж Поклонской, руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев.
Обновлено в 10:51
Политика
Луценко заявил о невозможности передачи Вышинского России
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что передача главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского России невозможна, пока украинский суд не вынесет решение по его делу.
Обновлено в 11:59
Политика
Зеленский объяснил отказ от езды на работу на велосипеде
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стал ездить на работу на велосипеде, как обещал в ходе выборов, потому что его кортеж из двух-трех автомобилей никому на дороге не мешает.
Обновлено в 11:04
Армия и оружие
В России ответили на угрозы Турчинова уничтожить Крымский мост
По словам Турчинова, украинские крылатые ракеты "Нептун" якобы могут за несколько минут "снести" мост.
Обновлено в 12:50
Политика
В правительстве Германии объяснили проблемы Меркель с дыханием
Трудности с дыханием канцлера Германии Ангелы Меркель, которые произошли во время встречи с журналистами в Париже, не были связаны с каким-либо заболеванием.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ
Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
Эрдоган заявил о планах Турции по производству систем ПВО с Россией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара надеется организовать совместное с Россией производство систем противовоздушной обороны.
Обновлено в 11:21
Политика
Украина продлила на год эмбарго на ввоз товаров из России
В конце 2018 года правительство Украины продлило действующий с 2016 года запрет на ввоз из России целого ряда товаров — продуктов (молочные продукты, чай, кофе, пиво, алкоголь), средств личной гигиены (шампуни, гели для душа, мыло), железнодорожного оборудования, продукции химической промышленности для сельского хозяйства и пр.
Обновлено в 12:41
Происшествия
В Анталье за два месяца умерли 13 украинцев
В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.
Обновлено в 05:04
Политика
МИД России сообщил о переговорах об обмене украинских моряков
Россия и Украина обсуждают вопрос обмена задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено в 08:59
Политика
В Москве прошла встреча российских и грузинских парламентариев
На встрече с грузинскими парламентариями глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, которого цитирует ТАСС, заявил, что Москва готова постепенно снимать ограничения в отношении Тбилиси, если к этому готовы и грузинские власти.
Обновлено в 13:02
Политика
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Экс-владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова задержали в Москве
Дмитрия Мазурова, бывшего владельца Антипинского нефтеперерабатывающего завода и учредителя группы компаний «Новый поток», которой принадлежат активы в Оренбургской области, задержали в московском аэропорту.
Обновлено в 01:00
Политика
Медведчук опубликовал на своем Youtube-канале фильм Оливера Стоуна про Украину
Документальный фильм "Нерассказанная история Украины", продюсером которой выступил всемирно известный кинорежиссер Оливер Стоун, опубликован на канале в Youtube украинского политика Виктора Медведчука 15 июля Показ этой картины на телеканале "112 Украина" был запланирован на 13 июля, однако после угроз националистов и обстрела здания канала из гранатомета от показа фильма в эфире отказались.
Обновлено в 11:45
Политика
Не носила платка и обходила проспект Путина. 10 лет назад была убита правозащитница Наталья Эстемирова
Расследование убийства взял под контроль лично Александр Бастрыкин, вел дело командированный в Чечню следователь по особо важным делам Игорь Соболь, через месяц Бастрыкин отрапортовал о том, что убийство Наташи почти раскрыто, через год Меркель напомнила Медведеву о его обещаниях.
Обновлено вчера в 17:46
Происшествия
ФСБ задержала террористов ИГ в Ростовской области
На след террористов спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской ячейки.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Пожар на молокозаводе под Мичуринском Тамбовской области локализовали
Пожарные локализовали возгорание на территории производственного помещения молокозавода "Дружба" под Мичуринском Тамбовской области, где загорелась крыша на площади 2 тыс.кв. м. Об этом ТАСС сообщили в МЧС по региону.
Обновлено в 12:50
Здоровье
Контроль за клиниками, участвующими в диспансеризации, будет усилен
Минздрав РФ разработало изменения в постановление правительства, согласно которым предлагается увеличить проверки медицинских организаций, участвующих во всероссийской диспансеризации.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
Три советских истребителя попали в список самых быстрых самолетов
Американский портал WeAreTheMighty опубликовал список самых быстрых военных самолетов.
Обновлено в 08:28
Экономика
Дыра в капитале лишенного лицензии московского банка «Тройка-Д» составила 5 миллиардов рублей
Регулятор отозвал лицензию в середине апреля.
Обновлено в 11:34
Происшествия
Абсолютного чемпиона мира по боксу насмерть сбила машина
Обновлено в 10:35
Музыка
Тереза Мэй станцевала под песню группы ABBA
На сей раз политик станцевала под песню Dancing Queen ("Танцующая королева") всемирно известной шведской группы ABBA.
Обновлено в 05:57