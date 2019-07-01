Футбол

РПЛ объяснила позднее начало некоторых матчейRT на русском 12:53

Российская премьер-лига в связи с недовольством со стороны болельщиков «Ростова» объяснила порядок назначения времени начала матчей.
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РПЛ ответила на недовольство поздним началом матчей

Нева Спорт11:53

РПЛ объяснила позднее начало футбольных матчей в сезоне 2019/20

РБК13:07

Исполнительный директор РФПЛ: в Ростове в 21:30 самые приемлемые условия для начала матчей

Don2403:10

Стали известны причины проведения матчей РПЛ в позднее время

Ридус12:45

РПЛ разъяснила причины проведения матчей чемпионата России в позднее время

ТАСС11:53

РПЛ выступила с разъяснением о «ночных» матчах чемпионата России

Спорт-Экспресс11:20

РПЛ объяснила позднее начало некоторых матчей

RT на русском12:53
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 13:08, Вашингтон
Происшествия

Суд арестовал «вора в законе» Шишканова

Обновлено в 12:46
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию правой руки

Врачи готовят семилетнюю Аишу Ажигову, которую доставили со множественными травмами в Москву из Ингушетии, к операции по экономной ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 11:41
Общество

Орловские медики начали «итальянскую» забастовку

Фельдшеры орловской станции скорой медицинской помощи объявили «итальянскую» забастовку с 15 июля.
Обновлено в 03:27
Экономика

BCG: почти треть частного капитала россиян находится за рубежом

Почти треть (27,2%) частного капитала россиян в 2018 году хранилась за рубежом, говорится в исследовании Global Wealth консалтинговой компании BCG, выдержки из которого приводит «РИА Новости».
Обновлено в 03:27
Общество

Муж подтвердил разрыв Поклонской с сектой царебожников

Информацию о разрыве подтвердил муж Поклонской, руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев.
Обновлено в 10:51
Общество

Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдер

Обновлено в 06:04
Политика

Луценко заявил о невозможности передачи Вышинского России

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что передача главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского России невозможна, пока украинский суд не вынесет решение по его делу.
Обновлено в 11:59
Политика

Зеленский объяснил отказ от езды на работу на велосипеде

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стал ездить на работу на велосипеде, как обещал в ходе выборов, потому что его кортеж из двух-трех автомобилей никому на дороге не мешает.
Обновлено в 11:04
Армия и оружие

В России ответили на угрозы Турчинова уничтожить Крымский мост

По словам Турчинова, украинские крылатые ракеты "Нептун" якобы могут за несколько минут "снести" мост.
Обновлено в 12:50
Происшествия

«Метеор» налетел на причал Дворцовой набережной в Петербурге

Обновлено в 11:54
Политика

В правительстве Германии объяснили проблемы Меркель с дыханием

Трудности с дыханием канцлера Германии Ангелы Меркель, которые произошли во время встречи с журналистами в Париже, не были связаны с каким-либо заболеванием.
Обновлено в 12:50
Происшествия

Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ

Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие

Эрдоган заявил о планах Турции по производству систем ПВО с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара надеется организовать совместное с Россией производство систем противовоздушной обороны.
Обновлено в 11:21
Политика

Украина продлила на год эмбарго на ввоз товаров из России

В конце 2018 года правительство Украины продлило действующий с 2016 года запрет на ввоз из России целого ряда товаров — продуктов (молочные продукты, чай, кофе, пиво, алкоголь), средств личной гигиены (шампуни, гели для душа, мыло), железнодорожного оборудования, продукции химической промышленности для сельского хозяйства и пр.
Обновлено в 12:41
Происшествия

В Анталье за два месяца умерли 13 украинцев

В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.
Обновлено в 05:04
Политика

МИД России сообщил о переговорах об обмене украинских моряков

Россия и Украина обсуждают вопрос обмена задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено в 08:59
Происшествия

Задержанных на встрече криминальных авторитетов в Люберцах арестовали

Обновлено в 11:37
Политика

В Москве прошла встреча российских и грузинских парламентариев

На встрече с грузинскими парламентариями глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, которого цитирует ТАСС, заявил, что Москва готова постепенно снимать ограничения в отношении Тбилиси, если к этому готовы и грузинские власти.
Обновлено в 13:02
Политика

В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Экс-владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова задержали в Москве

Дмитрия Мазурова, бывшего владельца Антипинского нефтеперерабатывающего завода и учредителя группы компаний «Новый поток», которой принадлежат активы в Оренбургской области, задержали в московском аэропорту.
Обновлено в 01:00
Политика

Медведчук опубликовал на своем Youtube-канале фильм Оливера Стоуна про Украину

Документальный фильм "Нерассказанная история Украины", продюсером которой выступил всемирно известный кинорежиссер Оливер Стоун, опубликован на канале в Youtube украинского политика Виктора Медведчука 15 июля Показ этой картины на телеканале "112 Украина" был запланирован на 13 июля, однако после угроз националистов и обстрела здания канала из гранатомета от показа фильма в эфире отказались.
Обновлено в 11:45
Кино

Агентом 007 в новом фильме о Джеймсе Бонде станет чернокожая женщина

Обновлено в 11:26
Политика

Не носила платка и обходила проспект Путина. 10 лет назад была убита правозащитница Наталья Эстемирова

Расследование убийства взял под контроль лично Александр Бастрыкин, вел дело командированный в Чечню следователь по особо важным делам Игорь Соболь, через месяц Бастрыкин отрапортовал о том, что убийство Наташи почти раскрыто, через год Меркель напомнила Медведеву о его обещаниях.
Обновлено вчера в 17:46
Происшествия

ФСБ задержала террористов ИГ в Ростовской области

На след террористов спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской ячейки.
Обновлено в 06:06
Происшествия

Пожар на молокозаводе под Мичуринском Тамбовской области локализовали

Пожарные локализовали возгорание на территории производственного помещения молокозавода "Дружба" под Мичуринском Тамбовской области, где загорелась крыша на площади 2 тыс.кв. м. Об этом ТАСС сообщили в МЧС по региону.
Обновлено в 12:50
Здоровье

Контроль за клиниками, участвующими в диспансеризации, будет усилен

Минздрав РФ разработало изменения в постановление правительства, согласно которым предлагается увеличить проверки медицинских организаций, участвующих во всероссийской диспансеризации.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие

Три советских истребителя попали в список самых быстрых самолетов

Американский портал WeAreTheMighty опубликовал список самых быстрых военных самолетов.
Обновлено в 08:28
Экономика

Дыра в капитале лишенного лицензии московского банка «Тройка-Д» составила 5 миллиардов рублей

Регулятор отозвал лицензию в середине апреля.
Обновлено в 11:34
Происшествия

Абсолютного чемпиона мира по боксу насмерть сбила машина

Обновлено в 10:35
Музыка

Тереза Мэй станцевала под песню группы ABBA

На сей раз политик станцевала под песню Dancing Queen ("Танцующая королева") всемирно известной шведской группы ABBA.
Обновлено в 05:57
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