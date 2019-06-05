Футбол
РПЛ назвала болельщиков «Краснодара» лучшимиMetaratings 14:10
Лига определяла лучших фанатов, исходя из средней посещаемости матчей и сумме штрафов, наложенных на клуб из-за поведения болельщиков. Кроме «Краснодара», самыми спокойными оказались поклонники «Урала» и «Ахмата». Согласно таблице РПЛ, худшими болельщиками сезона стали «динамовцы».
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Обновлено вчера в 22:36
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Хет-трик Криштиану Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций
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Обновлено в 14:38
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Уголовную ответственность введут за оборот глазного лекарства
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