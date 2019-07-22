Руководитель проекта по внедрению VAR в чемпионате России Леонид Калошин рассказал о том, как будет использоваться система по ходу первой части первенства. По его словам, применение видеоповторов на всех матчах РПЛ будет возможно только с 20-го тура.

РПЛ назвала ближайшие сроки начала использования VAR во всех матчах

Спорт день за днем

Политика Путин отменил санкции России в отношении Эритреи Президент России Владимир Путин 22 июля подписал указ об отмене действовавших с 2010 года санкций в отношении Эритреи.

Происшествия В Коми сошли с рельсов вагоны с углем Вагоны с углем в ночь на 22 июля сошли с рельсов в районе станции Керки в Республике Коми, из-за происшествия нарушено движение пассажирских поездов.

Политика В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ Арестованные работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.

Политика Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.

Общество В России ужесточат правила провоза овощей и фруктов через границу Премьер Дмитрий Медведев утвердил новые правила провоза через границу цветов, фруктов, овощей и другой продукции с высоким фитосанитарным риском.

Происшествия В Петербурге нашли убитой активистку Елену Григорьеву В Петербурге убили гражданскую активистку Елену Григорьеву, сообщил правозащитник Динар Идрисов.

Происшествия Под Челябинском мужчина умер от укуса гадюки В пресс-службе администрации Сосновского района Челябинской области сообщили, что местный житель умер в результате укуса гадюки.

Политика Медведчук объяснил, почему говорит на русском языке Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что свободно может разговаривать на украинском языке, но говорит на русском в знак протеста, чтобы поддержать жителей юго-востока Украины.

Политика Экс-губернатор Ломбардии переведен из тюрьмы под домашний арест Бывший губернатор провинции Ломбардия (Милан) Роберто Формигони отпущен из тюрьмы под домашний арест, передает Mediaset в понедельник, 22 июля.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Экономика Более 24 млрд рублей пытались похитить у крупнейших банков России Более 24 млрд рублей мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков в первом полугодии 2019 года.

Авто УАЗ «Патриот» получит дизельный двигатель от Ford Transit По сообщению издания «Российская Газета» со ссылкой на бельгийского дилера марки, обновлённый внедорожник УАЗ «Патриот», получит не только рестайлинговый внешний вид, но и изменённую конструкцию рамы, что позволит сделает кооперацию с Ford Sollers более эффективной.

Музыка Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».

Шоу-бизнес Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.

Происшествия В Великобритании чайка похитила чихуахуа Чайка унесла в клюве собаку по кличке Гизмо. Нападение произошло на глазах молодого человека хозяйки собаки.

Происшествия В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника Сотрудники полиции задержали двоих мужчин на Литовском бульваре в Москве, подозреваемых в похищении человека.

Политика В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

Политика Лукашенко призвал ЕС к быстрому развитию отношений Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова к расширению диалога с Европейским союзом.

Авто Названы самые угоняемые машины в РФ Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России за первые шесть месяцев этого года.

Автоспорт Советник «Ред Булл» рассказал, как повысить зрелищность «Формулы-1» Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, какие реформы нужно провести в «Формуле-1», чтобы сделать ее более зрелищной.

Кино «Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в истории Фильм «Мстители: Финал» по кассовым сборам обошел «Аватар» Джеймса Кэмерона, который оставался непобедимым в течение последних десяти лет.

Шоу-бизнес Дарья Жукова выходит замуж за греческого миллиардера Бывшая супруга российского миллиардера Романа Абрамовича 38-летняя Дарья Жукова обручилась с 33-летним греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.

Космос Неизвестный объект нашли в космосе после запуска «Союза» ВВС США обнаружили неизвестный объект на околоземной орбите после запуска пилотируемого корабля "Союз МС-13" ракетой-носителем "Союз-ФГ".

Политика Партия Порошенко победила на выборах в Раду за пределами Украины Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» на выборах в Верховную Раду заняла первое место на участках, расположенных за рубежом.