Футбол
РПЛ намерена с 9-го тура отказаться от позднего начала матчейSport24.ru 06:58
Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин прокомментировал позднее начало некоторых матчей чемпионата России.
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