Футбол

РПЛ намерена с 9-го тура отказаться от позднего начала матчейSport24.ru 06:58

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин прокомментировал позднее начало некоторых матчей чемпионата России.
Читать в источнике

Подробнее о событии

РПЛ намерена с 9-го тура отказаться от позднего начала матчей

Sport24.ru06:58

РПЛ: «С девятого тура поздних матчей не будет, они будут начинаться раньше»

Sportbox.RU07:16

РПЛ откажется от позднего начала матчей

Газета.Ru07:48

Матчи чемпионата России по футболу будут проводиться после 21:00 до конца августа

ТАСС07:32

РПЛ: «С девятого тура поздних матчей не будет, они будут начинаться раньше»

Матч ТВ07:16

Почему матчи РПЛ начинаются в 21:30? Кто это решает?

Sports.ru09:36

РПЛ: «С сентября матчей в 21:30 не будет»

Спорт-Экспресс07:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 10:38, Ашберн
Общество

В работе компьютерной системы ЗАГС по всей России произошел сбой

Обновлено в 08:50
Происшествия

Самолет упал на жилой дом в Чечне

Легкомоторный самолет упал на частный жилом дом в станице Новощедринская в Чечне, сообщает ТАСС. Инцидент произошел примерно в 8 утра.
Обновлено в 01:49
Экономика

Пенсионеры в России отказались копить на старость

Копить на пенсионный возраст отказались около четверти российских граждан.
Обновлено в 09:25
Кино

Джордж Мартин не учтет мнение фанатов о финале «Песни льда и пламени»

Обновлено в 06:22
Происшествия

Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области

Обновлено в 06:29
Наука

Слой из силикатного аэрогеля может сделать Марс пригодным для жизни

40 лет назад ученые думали, что смогут изменить на Марсе атмосферу и заселить эту планету, но теперь социалисты понимают, что с нынешними технологиями создать атмосферу на Марсе как на земле невозможно.
Обновлено вчера в 14:34
Общество

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

Обновлено в 08:52
Политика

Зеленский поручил подготовить Украину к Олимпийским играм

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны разработать стратегический план развития, который позволит республике претендовать на проведение Олимпийских игр.
Обновлено в 07:25
Кино

Фонд Абрамовича поддержит экранизацию романа «Общага-на-Крови»

Буквально вчера стало известно, что окончены съемки экранизации романа Алексея Иванова "Общага-на-Крови".
Обновлено в 05:23
Театры

Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова

Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
ЖКХ

В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора

Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Футбол

Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Армия и оружие

В США нашли уязвимости в российских системах С-400

Аналитическая компания Startfor из США сообщает, что обнаружила уязвимые места в российских зенитных системах С-400.
Обновлено вчера в 22:49
Экономика

Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей

Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:26
Политика

КС Украины признал конституционным закон о декоммунизации

В апреле 2015 года Рада приняла внесенный украинским правительством закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".
Обновлено в 08:34
Происшествия

Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой

Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.
Обновлено в 06:16
Экономика

Туркменистан переживает худший кризис за 30 лет и находится на грани катастрофы

По данным британского Центра внешней политики, на которые ссылается Al Jazeera, экономика Туркменистана столкнулась с самыми большими проблемами за последние 30 лет.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Суд вынес приговор убийцам старейшей сотрудницы Мариинского театра

Обновлено в 09:44
Экономика

Турецкие отели снизили цены для российских туристов

Обновлено в 09:47
Происшествия

Поклонник Instagram-блогерши убил ее и опубликовал фото преступления

По данным полиции, мужчина напал на девушку с ножом и перерезал ей горло, после чего опубликовал фотографии убитой в Instagram и в чате поклонников блогерши в приложении Discord.
Обновлено в 04:07
Политика

Министр экологии Франции ушел в отставку

Министр экологии Франции Франсуа де Рюжи, который несколько дней назад оказался в центре скандала из-за шикарных обедов за государственный счет, заявил, что подал премьер-министру страны Эдуару Филиппу прошение об отставке.
Обновлено в 09:08
Хоккей

Войнов об общении с Сушинским: Больше вопросов было у меня

Хоккеист отметил, что вопросов больше было у него — он спрашивал, нужен он или не нужен, и с какой целью его будут использовать.
Обновлено в 09:56
Политика

Суд Амстердама отложил решение по «Скифскому золоту»

Апелляционный суд Амстердама запросил дополнительную информацию по вопросам "скифского золота" и отложил вынесение решения, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:51
Финансы

Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля

Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Авто

Новый Volvo V60 Cross Country добрался до дилеров в России

Компания Volvo начинает поставки новых «внедорожных» универсалов Volvo V60 Cross Country официальным дилерам в России, Белоруссии и Казахстане.
Обновлено в 06:10
Политика

В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров

Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено в 05:37
Происшествия

В Москве произошло массовое отравление едой из автоматов

Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес

Дочь Маргариты Тереховой: «Мама тяжело переживала свое одиночество»

По словам дочери, Терехова тяжело переживала расставания и нуждалась в поддержке.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться

В Росгвардии объяснили, почему сотрудники ведомства не обязаны представлять при обращении к гражданам.
Обновлено в 10:25
Политика

Омбудсмены России и Украины обратятся к Путину и Зеленскому

Обновлено в 09:39
ещё по теме
Виктор Львович Пышкин
Футболист
Советский и российский футболист, нападающий. Сыграл три матча в высшей лиге СССР.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное