Футбол
РПЛ намерена с 9-го тура отказаться от позднего начала матчейSport24.ru 06:58
Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин прокомментировал позднее начало некоторых матчей чемпионата России.
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ЖКХ
Россиянам предложат новый способ оплаты за вывоз мусора
Правительство РФ рассматривает возможность ввести новый механизм оплаты вывоза мусора для граждан.
Обновлено в 04:53
Экономика
Совет директоров «Лукойла» избрал новый состав правления
Совет директоров "Лукойла" утвердил новый состав правления из 15 человек, новым членом правления стал главный бухгалтер Вячеслав Верхов, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 08:48
Политика
Вердикт по делу о скифском золоте в суде Амстердама отложен
В мааре 2019 года на слушаниях в апелляционном суде Амстердама представляющая российскую стороны адвокат Мариэль Коппенол-Лафор заявила, что крымские музеи должны оставаться хранителями так называемого скифского золота, напомнив, что все экспонаты коллекции скифского золота были найдены в Крыму крымскими археологами в течение многих лет работы.
Обновлено в 06:09
Театры
Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова
Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Происшествия
В Иваново тигр выбежал на проезжую часть
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором из машины выскакивает тигр и выбегает на проезжую часть.
Обновлено в 06:08
Политика
Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду не вставая прослушали национальные гимны перед переговорами в Берлине.
Обновлено в 08:45
Политика
Список Зеленского: в каких странах Украина сменит послов
Зеленский хочет поменять послов, прежде всего, в странах «Большой семерки», но у него пока не кандидатур им на замену.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области
Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие
Иран захватил танкер ОАЭ, сообщили СМИ
Иран захватил танкер, принадлежащий Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ).
Обновлено в 07:09
Общество
Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Футбол
«Барселона» сделала предложение «ПСЖ» по трансферу Неймара
"Барселона" официально обратилась к владельцам "ПСЖ" с предложением по приобретению бразильского нападающего Неймара, который не намерен продолжать выступать за парижан.
Обновлено в 04:25
Экономика
Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей
Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:26
Авто
Производство машин в Казахстане выросло на 40%
Автопроизводители Казахстана выпустили по итогам первого полугодия 2019 года 20 623 автомобиля, что на 40,4% больше, чем в январе — июне 2018 года.
Обновлено в 08:41
Футбол
Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Политика
Путин заявил о важности сдерживания роста цен на керосин
Цены на авиакеросин в России повышаться не должны, заявил 16 июля президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с врио главы Республики Алтай Олегом Хорохординым.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Четырех сотрудников МВД уволили из-за дела Голунова
Четырех сотрудников УВД Западного административного округа Москвы уволили из-за дела корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД.
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова опубликовала редкий снимок с 13-летней дочерью
Звезда делает все возможное, чтобы девочка была счастлива. Известная балерина Анастасия Волочкова растит единственную дочь.
Обновлено в 08:50
Экономика
Туркменистан переживает худший кризис за 30 лет и находится на грани катастрофы
По данным британского Центра внешней политики, на которые ссылается Al Jazeera, экономика Туркменистана столкнулась с самыми большими проблемами за последние 30 лет.
Обновлено в 05:25
Технологии
Buzcoin привлёк 15 миллиардов и избавился от Бузовой
ICO Ольги Бузовой, в результате которого звезда присвоила себе деньги инвесторов и плюнула на дальнейшую судьбу проекта, получил неожиданный шанс на спасение: проекту выделили аж 15 миллиардов рублей.
Обновлено в 07:50
Политика
«Нафтогаз» заявил о готовности увеличить транзит российского газа
Украинская компания «Нафтогаз» заявила о готовности обеспечить дополнительный транзит российского газа в связи с ремонтными работами газопровода «Северный поток».
Обновлено в 06:46
Общество
В России появится ГОСТ для фотосессий младенцев
Обновлено в 00:34
Кино
Антон Мегердичев приступил к съемкам «Сердца Пармы»
Обновлено в 04:06
Спорт
Зеленский решил провести на Украине Олимпиаду
Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение начать подготовку к проведению на Украине Олимпийских игр.
Обновлено в 07:08
Общество
Госдума запретила передавать коллекторам взыскание долгов по ЖКХ
Госдума приняла в третьем чтении поправки в Жилищный кодекс и другие акты, которые запрещают передавать коллекторами задолженности по ЖКХ.
Обновлено в 08:17
Футбол
Турецкий клуб второй лиги по ошибке купил не того футболиста
Турецкий футбольный клуб второй лиги "Менеменспор" расторг контракт с новичком команды Алфой Джаллоу спустя сутки после подписания.
Обновлено в 03:07
Политика
Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым
Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Кино
Фонд Абрамовича «Кинопрайм» поддержит три кинопроекта
Фонд поддержки кинематографа Романа Абрамовича «Кинопрайм» поддержит в текущем году три российских проекта.
Обновлено в 07:50
Политика
На Украине вступил в силу закон о государственном языке
С сегодняшнего дня на Украине вступил в силу закон о государственном языке.
Обновлено в 03:06
Армия и оружие
В США гаубицам увеличат дальнобойность с помощью длинного ствола
155-миллиметровые самоходные гаубицы M109A7, которые стоят на вооружении у сухопутных сил армии Соединенных Штатов Америки, участвуют в программе модификации ERCA — гаубицам увеличат дальнобойность за счет удлинения ствола.
Обновлено в 07:11