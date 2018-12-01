РПЛ намерена с 9-го тура отказаться от позднего начала матчей

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Происшествия В Иваново тигр выбежал на проезжую часть Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором из машины выскакивает тигр и выбегает на проезжую часть.

Политика Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду не вставая прослушали национальные гимны перед переговорами в Берлине.

Политика Список Зеленского: в каких странах Украина сменит послов Зеленский хочет поменять послов, прежде всего, в странах «Большой семерки», но у него пока не кандидатур им на замену.

Происшествия Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.

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Футбол «Барселона» сделала предложение «ПСЖ» по трансферу Неймара "Барселона" официально обратилась к владельцам "ПСЖ" с предложением по приобретению бразильского нападающего Неймара, который не намерен продолжать выступать за парижан.

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Происшествия Четырех сотрудников МВД уволили из-за дела Голунова Четырех сотрудников УВД Западного административного округа Москвы уволили из-за дела корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД.

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Футбол Турецкий клуб второй лиги по ошибке купил не того футболиста Турецкий футбольный клуб второй лиги "Менеменспор" расторг контракт с новичком команды Алфой Джаллоу спустя сутки после подписания.

Политика Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Кино Фонд Абрамовича «Кинопрайм» поддержит три кинопроекта Фонд поддержки кинематографа Романа Абрамовича «Кинопрайм» поддержит в текущем году три российских проекта.

Политика На Украине вступил в силу закон о государственном языке С сегодняшнего дня на Украине вступил в силу закон о государственном языке.