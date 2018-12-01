Футбол

РПЛ намерена с 9-го тура отказаться от позднего начала матчейSport24.ru 06:58

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин прокомментировал позднее начало некоторых матчей чемпионата России.
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РПЛ намерена с 9-го тура отказаться от позднего начала матчей

Sport24.ru06:58

Нас ждет два «ночных» матча «Зенита», так как РПЛ не планирует менять время начала матчей до сентября

Спорт день за днем08:13

РПЛ откажется от позднего начала матчей

Газета.Ru07:48

Матчи чемпионата России по футболу будут проводиться после 21:00 до конца августа

ТАСС07:32

РПЛ: «С девятого тура поздних матчей не будет, они будут начинаться раньше»

Матч ТВ07:16

РПЛ: «С девятого тура поздних матчей не будет, они будут начинаться раньше»

Sportbox.RU07:16

РПЛ: «С сентября матчей в 21:30 не будет»

Спорт-Экспресс07:04
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ЖКХ

Россиянам предложат новый способ оплаты за вывоз мусора

Правительство РФ рассматривает возможность ввести новый механизм оплаты вывоза мусора для граждан.
Обновлено в 04:53
Экономика

Совет директоров «Лукойла» избрал новый состав правления

Совет директоров "Лукойла" утвердил новый состав правления из 15 человек, новым членом правления стал главный бухгалтер Вячеслав Верхов, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 08:48
Политика

Вердикт по делу о скифском золоте в суде Амстердама отложен

В мааре 2019 года на слушаниях в апелляционном суде Амстердама представляющая российскую стороны адвокат Мариэль Коппенол-Лафор заявила, что крымские музеи должны оставаться хранителями так называемого скифского золота, напомнив, что все экспонаты коллекции скифского золота были найдены в Крыму крымскими археологами в течение многих лет работы.
Обновлено в 06:09
Театры

Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова

Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Происшествия

В Иваново тигр выбежал на проезжую часть

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором из машины выскакивает тигр и выбегает на проезжую часть.
Обновлено в 06:08
Политика

Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду не вставая прослушали национальные гимны перед переговорами в Берлине.
Обновлено в 08:45
Политика

Список Зеленского: в каких странах Украина сменит послов

Зеленский хочет поменять послов, прежде всего, в странах «Большой семерки», но у него пока не кандидатур им на замену.
Обновлено в 08:31
Происшествия

Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области

Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие

Иран захватил танкер ОАЭ, сообщили СМИ

Иран захватил танкер, принадлежащий Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ).
Обновлено в 07:09
Общество

Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты

Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Футбол

«Барселона» сделала предложение «ПСЖ» по трансферу Неймара

"Барселона" официально обратилась к владельцам "ПСЖ" с предложением по приобретению бразильского нападающего Неймара, который не намерен продолжать выступать за парижан.
Обновлено в 04:25
Экономика

Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей

Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:26
Авто

Производство машин в Казахстане выросло на 40%

Автопроизводители Казахстана выпустили по итогам первого полугодия 2019 года 20 623 автомобиля, что на 40,4% больше, чем в январе — июне 2018 года.
Обновлено в 08:41
Футбол

Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Политика

Путин заявил о важности сдерживания роста цен на керосин

Цены на авиакеросин в России повышаться не должны, заявил 16 июля президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с врио главы Республики Алтай Олегом Хорохординым.
Обновлено в 08:13
Происшествия

Четырех сотрудников МВД уволили из-за дела Голунова

Четырех сотрудников УВД Западного административного округа Москвы уволили из-за дела корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД.
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова опубликовала редкий снимок с 13-летней дочерью

Звезда делает все возможное, чтобы девочка была счастлива. Известная балерина Анастасия Волочкова растит единственную дочь.
Обновлено в 08:50
Экономика

Туркменистан переживает худший кризис за 30 лет и находится на грани катастрофы

По данным британского Центра внешней политики, на которые ссылается Al Jazeera, экономика Туркменистана столкнулась с самыми большими проблемами за последние 30 лет.
Обновлено в 05:25
Технологии

Buzcoin привлёк 15 миллиардов и избавился от Бузовой

ICO Ольги Бузовой, в результате которого звезда присвоила себе деньги инвесторов и плюнула на дальнейшую судьбу проекта, получил неожиданный шанс на спасение: проекту выделили аж 15 миллиардов рублей.
Обновлено в 07:50
Политика

«Нафтогаз» заявил о готовности увеличить транзит российского газа

Украинская компания «Нафтогаз» заявила о готовности обеспечить дополнительный транзит российского газа в связи с ремонтными работами газопровода «Северный поток».
Обновлено в 06:46
Общество

В России появится ГОСТ для фотосессий младенцев

Обновлено в 00:34
Кино

Антон Мегердичев приступил к съемкам «Сердца Пармы»

Обновлено в 04:06
Спорт

Зеленский решил провести на Украине Олимпиаду

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение начать подготовку к проведению на Украине Олимпийских игр.
Обновлено в 07:08
Общество

Госдума запретила передавать коллекторам взыскание долгов по ЖКХ

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Жилищный кодекс и другие акты, которые запрещают передавать коллекторами задолженности по ЖКХ.
Обновлено в 08:17
Футбол

Турецкий клуб второй лиги по ошибке купил не того футболиста

Турецкий футбольный клуб второй лиги "Менеменспор" расторг контракт с новичком команды Алфой Джаллоу спустя сутки после подписания.
Обновлено в 03:07
Политика

Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым

Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Кино

Фонд Абрамовича «Кинопрайм» поддержит три кинопроекта

Фонд поддержки кинематографа Романа Абрамовича «Кинопрайм» поддержит в текущем году три российских проекта.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие

В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста

Обновлено в 05:44
Политика

На Украине вступил в силу закон о государственном языке

С сегодняшнего дня на Украине вступил в силу закон о государственном языке.
Обновлено в 03:06
Армия и оружие

В США гаубицам увеличат дальнобойность с помощью длинного ствола

155-миллиметровые самоходные гаубицы M109A7, которые стоят на вооружении у сухопутных сил армии Соединенных Штатов Америки, участвуют в программе модификации ERCA — гаубицам увеличат дальнобойность за счет удлинения ствола.
Обновлено в 07:11
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Виктор Львович Пышкин
Футболист
Советский и российский футболист, нападающий. Сыграл три матча в высшей лиге СССР.
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