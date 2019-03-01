Футбол

РПЛ начала показывать матчи чемпионата на YouTube за рубежомСпорт-Экспресс вчера в 14:53

Российская премьер-лига начала транслировать матчи чемпионата за рубежом. Как сообщил англоязычный Твиттер "Зенита", игры первенства России можно посмотреть на Youtube. В пятницу пользователи могли увидеть игру 18-го тура премьер-лиги между "Оренбургом" и "Анжи" (0:1) на англоязычном канале РПЛ.
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У РПЛ появился канал на ютубе с трансляциями матчей для болельщиков за рубежом

Sport24.ruвчера в 15:19

Русский футбол вернулся, серебро в лыжной эстафете, новый рекорд Овечкина, Александр Емельяненко опять влип и другие новости утра

Sports.ruвчера в 23:27

РПЛ начала показывать матчи чемпионата на YouTube

Soccer.ruвчера в 15:26

РПЛ начала показывать матчи на YouTube за рубежом

ProstoProSport00:17

РПЛ начала показывать матчи чемпионата на YouTube за рубежом

Спорт-Экспрессвчера в 14:53

Спорт за неделю: Победный путь «Краснодара» против новой звезды «Зенита»

Национальная служба новостейвчера в 10:00

РПЛ будут показывать на YouTube. Но за пределами России

Eurosport.ruвчера в 09:57
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Общество

Скончался нобелевский лауреат Жорес Алферов

Обновлено в 02:36
Происшествия

В Москве мужчина зарезал жену и ребенка

На северо-востоке Москвы мужчина жестоко убил жену и ребенка.
Обновлено в 04:34
Футбол

Гол Азмуна принес «Зениту» победу над «Уралом» в матче РПЛ

Обновлено в 05:25
Происшествия

Против Александра Емельяненко хотят возбудить уголовное дело

В отношении российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко могут возбудить уголовное дело об оскорблении представителя власти.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие

В Генштабе России рассказали о стратегии Пентагона «Троянский конь»

Обновлено в 04:30
Происшествия

Генерала в отставке арестовали по обвинению в крупном мошенничестве

Пока возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере.
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес

В Сети дали советы экс-жене депутата после слов о «нищебродах»

Высказывание бывшей супруги депутата Госдумы Виталия Южилина актрисы Илоны Столье о «нищебродах» в дорогих ресторанах вызвало волну критики в Сети.
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия

В Новой Москве столкнулись пассажирский автобус и легковая машина

Обновлено в 03:23
Хоккей

Овечкин установил очередной рекорд в НХЛ

Обновлено вчера в 23:33
Общество

В России появится реестр «недобросовестных» родителей

Новый законопроект Министерства просвещения предполагает, что будет создан не только единый реестр людей, лишенных родительских прав или ограниченных в них, но и уточняет порядок межведомственного обмена информацией о "недобросовестных" родителях.
Обновлено в 03:40
Происшествия

У штаба Навального в Петербурге прошла акция против педофилов

У петербургского штаба Алексея Навального на Вознесенском проспекте утром 2 марта прошел митинг в защиту детей от педофилов.
Обновлено в 05:23
Политика

Украина намерена вернуть прах Нестора Махно

Обновлено в 04:53
Спорт

Немецких лыжников обвинили в причастности к допинговому скандалу

Глава Австрийского лыжного союза Петер Шрекснадель заявил о наличии информации, согласно которой немецкие спортсмены причастны к допинговому скандалу, который разгорелся на чемпионате мира в Зеефельде, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:26
Происшествия

В Петербурге проверяют информацию об учительнице, ударившей школьника

Обновлено в 04:50
Происшествия

Пожар охватил 20 домов в дагестанском селе

«Около 20 домов горят, в тушении пожара принимают участие два пожарных экипажа и около тысячи человек», — приводит его слова ТАСС.
Обновлено вчера в 14:49
Спорт

Устюгов и Большунов не выступят в марафоне на чемпионате мира

Российские лыжники Сергей Устюгов и Александр Большунов не примут участие в марафоне на чемпионате мира в Зеефельде, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:12
Политика

В Раде объяснили, как Порошенко рассорил Украину с НАТО

Президент Украины Петр Порошенко рассорил страну с рядом стран НАТО из-за проведения коррупционных схем при продажах оружия, рассказал депутат Верховной рады Андрей Билецкий.
Обновлено в 03:23
Происшествия

Мать избитой девочки рассказала о версиях «драки третьеклассниц»

Родители девочек-третьеклассниц, пострадавших в драке в одной из элитных школ в центре Москвы, составили открытое письмо – и под ним подписались родители 28 из 30 учеников того класса, где произошел конфликт.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие

Шойгу провел переговоры с главой Минобороны Индии

Минобороны России сообщило в субботу в своем пресс-релизе о том, что министр обороны Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим индийским коллегой Нирмалой Ситхараман.
Обновлено в 05:41
Происшествия

В результате перестрелки Индии и Пакистана погибли четыре человека

Обновлено в 01:16
Армия и оружие

СМИ: Западные эксперты просчитались с российской ракетой «Циркон»

Обновлено в 04:29
Армия и оружие

Порошенко решил повысить зарплату украинским военным в Донбассе

Украинский президент Петр Порошенко принял решение о повышении заработной платы военным в зоне проведения операции объединенных сил.
Обновлено в 04:01
Происшествия

Минздрав наградил московского школьника за спасение авиапассажира

Обновлено в 02:17
Шоу-бизнес

Джонни Депп подал в суд на Эмбер Херд за клевету

Голливудский актер Джонни Депп подал в суд на свою бывшую супругу, актрису Эмбер Херд, передает Deadline.
Обновлено вчера в 19:12
Политика

ЕС запретил Польше строить канал под Калининградом

Евросоюз запретил Польше приступать к строительству канала на балтийском побережье без одобрения Европейской комиссии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:56
Политика

Шарий опубликовал видео, где Порошенко отшлепал по лицу девушку

Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий опубликовал видеозапись с моментом, где президент Украины Петр Порошенко шлепает по лицу девушку во время выступления в Александрии.
Обновлено вчера в 13:32
Спорт

Васильева не квалифицировалась в финал суперспринта на этапе Кубка IBU

Обновлено вчера в 04:52
Политика

Трамп попросил Китай немедленно отменить пошлины на сельхозпродукцию

Трамп написал в Twitter, что обратился к Китаю с просьбой немедленно отменить все пошлины на сельскохозяйственную продукцию (включая говядину, свинину) "основываясь на том факте, что мы идем к соглашению по торговле в рамках дискуссий, и я не повысил пошлины в рамках второго пакета до 25% первого марта", - цитирует Трампа РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия

Божена Рынска госпитализирована после смерти Малашенко

За пару недель до смерти Рынска сообщила о том, что Малашенко госпитализирован после скандала с бывшей женой Еленой Пивоваровой.
Обновлено вчера в 16:05
Общество

МВД предложило создать открытую базу данных автомобилей

Министерство внутренних дел предлагает создать единый государственный реестр автомобилей, доступ к которому будут иметь все россияне.
Обновлено в 04:02
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийск на стадионе «Анжи-Арена».
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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