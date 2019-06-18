Футбол
РПЛ может увеличить число матчей, сохранив в чемпионате 16 командSport24.ru 21:07
17 июня состоялось заседание рабочей группы по поводу возможного расширения российской Премьер-Лиги с 16 до 18 клубов. Участники заседания пришли к мнению, что в чемпионате следует сохранить 16 команд, но при этом поменять структуру турнира так, чтобы проводилось больше матчей.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 22:45, Вашингтон
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