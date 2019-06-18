РПЛ может увеличить число матчей, сохранив в чемпионате 16 командSport24.ru 21:07

17 июня состоялось заседание рабочей группы по поводу возможного расширения российской Премьер-Лиги с 16 до 18 клубов. Участники заседания пришли к мнению, что в чемпионате следует сохранить 16 команд, но при этом поменять структуру турнира так, чтобы проводилось больше матчей.

РПЛ может увеличить число матчей, сохранив в чемпионате 16 команд

Спорт день за днем

Происшествия Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.

Политика Александр Усс прокомментировал ситуацию в лесной отрасли края Прозвучало, что 45-47 миллиардов рублей от лесной отрасли края украдены и распределены по карманам чиновников.

Происшествия Погоня за трехколесным Мерседесом в центре Петербурга попала на видео Видеоролик с кадрами погони за трехколесным Мерседесом по Адмиралтейскому району Петербурга опубликован на Youtube-канале «Дорожный Инспектор».

Политика Путин разрешил жителям РФ регистрировать излишки земли Ранее Росреестр сообщал о том, что россияне получили право регистрировать излишки земли и отметил, что с того момента, когда были начаты комплексные кадастровые работы в 2017 году, площадь земельных участков, которые были учтены в реестре недвижимости увеличилась на 20% процентов.

Общество Менее половины россиян заявили о планах детей поступить в вуз Менее половины россиян (47%) рассказали о планах детей поступить в вузы, более четверти сказали, что их дети решили получать образование в колледжах и училищах.

Происшествия В Китае произошло мощное землетрясение По меньшей мере 11 человек погибли, еще 122 получили ранения в результате двух мощных землетрясений, которые произошли в центральной китайской провинции Сычуань вечером в понедельник, 17 июня.

Общество Козерога может подвести дипломатичность, а день Льва обещает быть загруженным и суетливым. Гороскоп на 18 июня Звезды гороскопа обещают, что чем больше знаний в ближайшее время появится у Овна в голове, тем больше новых дверей откроется перед ним.

Шоу-бизнес Екатерина Климова подала на развод По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.

Экономика Назван главный способ сокращения курения Общество, в свою очередь, продвигает ограничения на курение в общественных местах, что ведет к увеличению бюджетных ассигнований на борьбу с табаком.

Здоровье Бесплатные исследования на онкомаркеры прошли более 60 тысяч якутян С 13 апреля по 31 мая бесплатные исследования на онкомаркеры прошли более 60 тысяч якутян.

Происшествия Из Чемодановки уехали все цыгане Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.

Футбол Неймар уже договаривается с «Барселоной» о возвращении Возвращение нападающего «ПСЖ» Неймара в «Барселону» идет полным ходом, утверждает Globo Esporte.

Армия и оружие Пентагон отправит на Ближний Восток 1000 военнослужащих Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан одобрил отправку на Ближний Восток в связи с ситуацией вокруг Ирана дополнительно 1000 американских военнослужащих.

Общество В ГП рассказали, сколько человек нарушили авторские права за два года Более 1,2 тысячи человек осуждены за два года в России за нарушение прав интеллектуальной собственности, сообщил прокурор отдела главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры РФ Владимир Егоров.

Шоу-бизнес Бывший муж Ольги Бузовой полетел за ней в Италию Певица дала концерт в Турции, а затем улетела в Италию на свадьбу друзей. Улетела Ольга Бузова из Италии за день до приезда бывшего мужа.

Политика Зеленский призвал усилить санкции против РФ Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым расширить санкции против России.

Политика Жена Зеленского пригласила в гости жену Макрона Супруга президента Украины Елена Зеленская пригласила жену французского лидера Брижит Макрон приехать с визитом в Киев, передает "112 Украина".

Спорт Губерниев высказался о нарушении антидопинговых правил в Чувашии Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о заявлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА), согласно которому в одном из спортивных училищ Чувашии были нарушены антидопинговые правила, передает "Советский спорт".

Происшествия В Москве избили директора Фонда кино Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.

Общество Российские города с наибольшим количеством невест назвали эксперты В названных городах отмечен наиболее высокий спрос на свадебные платья.

Происшествия После жалобы на «прямую линию» арестован директор Белгородского НПЗ 12 июня сотрудники завода записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись на задержки зарплаты.